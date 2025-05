Maguire gây ngỡ ngàng

Trong đêm bóng đá châu Âu đầy sôi động, khi Manchester United đè bẹp Athletic Bilbao với tỷ số 3-0 ngay tại thánh địa San Mames hôm 2/5, không ai ngờ rằng người hùng được nhắc đến nhiều nhất lại là một trung vệ từng bị chế giễu không thương tiếc. Harry Maguire - cái tên trải qua hành trình từ "Slabhead" (Đầu đá tảng) đến "Harrydinho" chỉ trong một đêm kỳ diệu tại Tây Ban Nha.

Phút 22, San Mames bỗng chìm trong im lặng. Không phải vì một pha phá bóng vụng về như người ta vẫn mường tượng về Maguire, mà ngược lại, vì một pha xử lý đậm chất nghệ sĩ.

Khi nhận bóng ở hành lang phải, đối diện với hậu vệ Mikel Jauregizar, trung vệ người Anh không lựa chọn giải pháp an toàn thường thấy. Thay vào đó, anh thực hiện cú đảo bóng và xoay người tinh tế đến nỗi khiến người xem ngỡ như đang chứng kiến Ronaldinho tái xuất.

Cú tạt bóng chuẩn xác ngay sau đó được Ugarte chạm nhẹ trước khi Casemiro đánh đầu tung lưới đội chủ nhà. Một kiến trúc sư không ngờ tới đã mở ra chiến thắng cho "Quỷ đỏ".

"Có lẽ họ không thực sự tin tưởng vào khả năng tạt bóng của tôi", Maguire chia sẻ sau trận đấu với nụ cười rạng rỡ hiếm thấy. "Kể cả bản thân tôi cũng không nghĩ sẽ có nhiều đồng đội chờ đợi trong vòng cấm như vậy!".

Trên khắp các nền tảng mạng xã hội, biệt danh "Harrydinho" lan truyền như một hiện tượng viral. Những video về pha xử lý của anh được chia sẻ hàng trăm nghìn lần, kèm theo những bình luận đầy ngạc nhiên: "Ai đã nhập vào cơ thể Maguire vậy?" hay "Ronaldinho đã tái sinh trong hình hài của một trung vệ người Anh!"

Thật khó để tin rằng cùng trên mảnh đất Tây Ban Nha này, chỉ hai năm trước, Maguire từng là tâm điểm của những chỉ trích gay gắt sau thảm bại 0-3 trước Sevilla ở tứ kết lượt về Europa League. Khi ấy, sai lầm của trung vệ người Anh và thủ môn David de Gea khiến "Quỷ đỏ" phải dừng bước trong tủi hổ.

Hành trình phục hưng của Maguire không phải một câu chuyện qua đêm. Trước màn trình diễn xuất thần tại Bilbao, anh tạo dấu ấn quyết định với bàn thắng ở phút 120+1 vào lưới Lyon, đưa Manchester United vượt qua vòng tứ kết đầy kịch tính. Chưa dừng lại ở đó, những pha lên tham gia tấn công của cựu trung vệ Leicester ngày càng hiệu quả, từ những cú đánh đầu mạnh mẽ đến cả những đường chuyền tinh tế.

Bruno Fernandes, đội trưởng hiện tại của Manchester United, không giấu được sự ngạc nhiên: "Tôi không biết Harry có khả năng như vậy. Cứ như đang xem một cầu thủ chạy cánh thực thụ. Có thể chúng tôi nên để anh ấy đá cánh phải luôn!".

Mùa giải 2024/25 chứng kiến một Maguire hoàn toàn mới. Không chỉ là trụ cột nơi hàng thủ với những pha cắt bóng chính xác và đánh chặn kịp thời, anh còn là mối đe dọa thường trực trong các tình huống cố định với chiều cao 1,94 mét và sức bật ấn tượng. Giờ đây, người ta phải thêm vào danh sách một Maguire với khả năng xử lý bóng tinh tế, hiếm thấy ở một hậu vệ được mệnh danh là "cục bê tông".

Đằng sau sự lột xác này là cả một hành trình đầy nghị lực. Từ việc bị tước băng đội trưởng một cách đau đớn, bị đẩy lên ghế dự bị trong suốt một thời gian dài, và thậm chí suýt phải rời Old Trafford để gia nhập West Ham, Maguire chọn ở lại và chiến đấu ngay cả khi cựu HLV Erik ten Hag không còn đặt niềm tin vào anh.

"Harry là tấm gương cho tất cả về sự kiên trì và khả năng vượt qua nghịch cảnh," tân HLV Ruben Amorim nhận xét. "Cậu ấy không bao giờ than phiền, luôn tập luyện chăm chỉ và sẵn sàng khi đội bóng cần. Đó là phẩm chất của một chiến binh thực thụ".

Khi được hỏi liệu đây có phải mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp, Maguire khiêm tốn trả lời: "Tôi không nghĩ vậy. Hai mùa đầu tiên tại Manchester United mới thực sự là đỉnh cao, khi chúng tôi giữ sạch lưới nhiều nhất châu Âu và về nhì Premier League. Nhưng phải thừa nhận, những khoảnh khắc lớn trong mùa giải này thực sự đáng nhớ hơn bất kỳ mùa nào khác".

Những khoảnh khắc ấy tạo nên một Maguire mới trong mắt người hâm mộ: bàn gỡ hòa phút bù giờ trước Porto tại League phase Europa League, cú đánh đầu quyết định trước Lyon, và giờ là màn trình diễn "Harrydinho" tại San Mames. Maguire đang trở thành người hùng đích thực của những thời khắc quyết định - điều mà cả Old Trafford hằng mong đợi kể từ khi anh gia nhập với giá 80 triệu bảng vào năm 2019.

Manchester United đang trải qua một mùa giải đầy biến động. Thay đổi ban huấn luyện giữa mùa, hàng loạt chấn thương, và những kết quả không như ý tại Premier League khiến "Quỷ đỏ" chìm trong khủng hoảng. Chính Maguire cũng không ngần ngại thừa nhận sự thật phũ phàng này.

"Đây không phải mùa giải thành công nếu xét về tổng thể", trung vệ 31 tuổi thẳng thắn chia sẻ. "Chúng tôi thiếu ổn định, để thua quá nhiều trận và không thích nghi đủ nhanh với những thay đổi về mặt chiến thuật. Nhưng bóng đá luôn mang đến cơ hội chuộc lỗi, và Europa League chính là cơ hội lớn nhất của chúng tôi lúc này".

Với lợi thế dẫn 3-0 sau trận lượt đi, Manchester United đang rộng cửa tiến vào chung kết Europa League tại chính sân San Mames vào ngày 22/5. Nếu "Quỷ đỏ" có thể nâng cao chiếc cúp danh giá, không ai xứng đáng được vinh danh hơn Harry Maguire - người trải qua hành trình từ kẻ bị ruồng bỏ đến người hùng không ngờ tới.

"Từ 'Slabhead' đến 'Harrydinho', chỉ có bóng đá mới tạo ra những câu chuyện kỳ diệu như vậy," cựu danh thủ Rio Ferdinand phát biểu trên kênh BT Sport. "Harry chứng minh rằng trong bóng đá, không bao giờ là quá muộn để viết lại câu chuyện của chính mình".

Với trận lượt về sắp diễn ra tại Old Trafford, người hâm mộ Manchester United háo hức chờ đợi màn tái xuất của "Harrydinho". Liệu ánh hào quang ở San Mames có tiếp tục tỏa sáng, hay đó chỉ là phép màu một lần trong đời? Dù thế nào, Harry Maguire đã khiến cả thế giới bóng đá phải nhìn nhận lại về một trung vệ từng bị chế giễu không thương tiếc.

