‘Madame Web’ - phim siêu anh hùng ‘thiếu muối’

"Madame Web" là một dự án đầy tiềm năng, nhưng thực tế lại gây thất vọng của SSU. Nội dung phim lê thê, dàn trải trong khi nhân vật chỉ được xây dựng hời hợt, thiếu điểm nhấn.

Director: S.J. Clarkson

Cast: Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Emma Roberts, Isabela Merced, Tahar Rahim...

Rating: 4,5/10

*Lưu ý: Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Madame Web là bộ phim thứ 4 trong SSU (vũ trụ Người Nhện của Sony), sau Venom (2018), Venom: Let There Be Carnage (2021) và Morbius (2022). Dự án mang đến một nhân vật quan trọng trong giai đoạn hiện tại của hãng, khi mang trong mình sứ mệnh đặc biệt: kết nối vũ trụ Nhện.

Sau bom xịt Morbius, có vẻ như Sony vẫn chưa thể lấy lại cảm tình của khán giả vì phim mới còn quá nhiều “sạn”. Ra rạp vào dịp Tết Nguyên đán 2024, Madame Web không thu hút được nhiều sự chú ý của khán giả Việt. Phim lọt thỏm dưới bảng tổng sắp phòng vé, xếp sau hai dự án nội địa và cả những tác phẩm hoạt hình.

Câu chuyện thiếu điểm nhấn

Madame Web theo chân Cassandra Webb (Dakota Johnson), một nữ nhân viên cứu hộ y tế tại New York phát hiện mình có siêu năng lực sau khi gặp tai nạn. Cassandra có thể thấy trước tương lai - điều mà ban đầu cô nghĩ chỉ là “déjà vu”.

Cũng từ đây, số phận của Cassandra có liên kết đặc biệt với 3 cô gái tuổi teen là Anya Corazon (Isabela Merced), Mattie Franklin (Celeste O’Connor) và Julia Carpenter (Sydney Sweeney). Họ đang bị phản diện Ezekiel Sims (Tahar Rahim) truy sát. Cassandra buộc phải dùng năng lực đặc biệt bảo vệ những cô gái trẻ. Để làm được điều này, nhân vật phải đi tìm sự thật ẩn giấu trong quá khứ, khám phá bí mật xoay quanh mối liên kết giữa họ và cả loài nhện.

Trong kỷ nguyên đa vũ trụ bùng nổ, sự xuất hiện của Madame Web từng được coi là tín hiệu tích cực với Spider-Man, tạo tiền đề cho một màn kết hợp hoành tráng. Nhân vật của bản điện ảnh đã được thay đổi nhiều so với nguyên tác. Không còn là người đàn bà lớn tuổi bị mù và mắc chứng nhược cơ, Cassandra Web trong phim là một thiếu nữ trẻ trung làm công việc cứu hộ y tế khẩn cấp.

Bộ phim có ngân sách khoảng 80 triệu USD .

Tác phẩm mở đầu bằng thước phim tái hiện quá khứ nhiều năm về trước, khi mẹ của Cassandra nghiên cứu loài nhện ở Peru trong lúc đang mang thai cô. Cái chết của bà đẩy nữ chính vào cảnh mồ côi, khiến cô không khỏi trách móc quyết định của người mẹ.

Phim dành nhiều thời lượng sau đó xoay quanh cuộc sống hiện tại của Cassandra. Song cũng từ đây, người xem dần cảm thấy mệt mỏi vì chuỗi tình tiết lê thê, được lặp đi lặp lại một cách thiếu điểm nhấn. Sự vụng về trong kịch bản lộ rõ ở nhiều tình tiết dư thừa, từ các cảnh tái hiện cuộc sống thường nhật, công việc cho tới những đoạn hội thoại vô thưởng vô phạt giữa nữ chính và đồng nghiệp. Chân dung Cassandra Webb hiện lên khá mờ nhạt, không dấu ấn, cũng khó khơi gợi sự hứng thú với người xem.

Tiếp đó, việc không kiểm soát tốt tiết tấu khiến Madame Web ngày càng dàn trải. Biên kịch bỏ lỡ nhiều cơ hội đẩy cao trào cho câu chuyện vốn dĩ “thiếu muối”. Chuyện phim luẩn quẩn với việc Cassandra làm quen năng lực mới. Trong khi đó, các sự kiện quan trọng đều thiếu tính kết nối, khiến phim trở nên rời rạc, hỗn loạn. Với thời lượng khoảng 2 tiếng, nội dung Madame Web gây thất vọng vì dài dòng lại nhạt nhẽo, sơ sài. Kết thúc phim, người xem không khỏi thắc mắc trước câu chuyện, thông điệp mà đạo diễn muốn truyền tải.

Câu hỏi trọng tâm của bộ phim, rằng “khi biết trước tương lai, liệu người ta có thể thay đổi nó và để lại hệ quả gì không?” được đặt ra nhưng lại có lời hồi đáp đầy vội vã. Điều này khiến hành trình chấp nhận sự thật và năng lực của nữ chính thiếu thuyết phục, khó tạo đồng cảm với khán giả.

Xây dựng nhân vật hời hợt

Sự tẻ nhạt của Madame Web phần lớn xuất phát từ cách xây dựng nhân vật hời hợt. Phim gặp nhiều rắc rối trong việc khai thác mối quan hệ giữa nữ chính Cassandra Webb với 3 cô gái tuổi teen, cùng phản diện Ezekiel Sims.

Phản diện của phim gây thất vọng vì quá mờ nhạt.

Số lượng nhân vật thuộc tuyến chính khá nhiều, song tính cách và hành trình phát triển tâm lý của mỗi cá nhân đều rất mờ nhạt. Thay vì tập trung khai thác câu chuyện của riêng Cassandra, kịch bản Madame Web tỏ ra ôm đồm khi dành thời gian khai thác bộ ba Spider-Woman tương lai. Kết quả, mỗi nhân vật đều không có đủ thời lượng để tạo được dấu ấn rõ rệt, vô hình trung chìm nghỉm trong sự hỗn loạn của cốt truyện.

Phản diện của phim, Ezekiel Sims, cùng chung số phận khi hiện lên mờ nhạt, một màu và ngớ ngẩn. Ngay từ đầu phim, khán giả được chứng kiến Ezekiel bị tra tấn mỗi đêm bởi cơn ác mộng báo hiệu cái chết lặp đi lặp lại. Điều này sau đó được lý giải là lời nguyền do phản bội đồng đội, đánh cắp con nhện độc khi nghiên cứu tại khu rừng Peru. Câu chuyện về việc chạy trốn định mệnh chỉ được giải quyết hời hợt, khiến động cơ của phản diện tỏ ra kém thuyết phục.

Không những vậy, mưu đồ và hành động của Ezekiel đều thiếu tính toán, hầu như chỉ là bột phát. Điều này khiến gã trở nên quá dễ đoán, không tạo được cảm giác nguy hiểm. Cao trào của phim là những phân đoạn đối đầu trực tiếp giữa phản diện và nhóm của Cassandra. Song, các tình huống lộ rõ sự sắp đặt, khiên cưỡng.

Bàn về các yếu tố giải trí, Madame Web chỉ để lại ấn tượng mờ nhạt về một số khung hình đẹp. Nhắc tới dòng phim siêu anh hùng, những màn combat bùng nổ luôn là yếu tố được chờ mong. Song, người xem sẽ phải thất vọng với các cảnh hành động trong bộ phim mới nhất của Sony. Chúng xuất hiện ít ỏi, nhạt nhẽo với kỹ xảo không mấy ấn tượng.

Dakota Johnson gây thất vọng trong lần đầu thử sức với vai siêu anh hùng.

Đạo diễn hầu như sử dụng các cú máy trung và cận để bám sát biểu cảm nhân vật. Tuy nhiên, diễn xuất của Dakota Johnson lẫn bộ ba nữ người nhện tương lai đều không để lại nhiều thiện cảm, còn khá đơ cứng, tương tác cũng rời rạc. Chưa kể, Madame Web còn chứa đựng nhiều đoạn hội thoại sáo rỗng. Một số tình tiết khiến khán giả phải bật cười, như việc đầu tiên Cassandra và bộ 3 cô gái chuẩn bị để đối đầu phản diện là... học cách hồi sức tim phổi.

Nhìn chung, Madame Web là một dự án đầy tiềm năng nhưng thực tế lại gây thất vọng của SSU. Tác phẩm nhận về điểm số rất thấp - 13% - từ các chuyên gia trên Rotten Tomatoes. Trong khi đó, số điểm khán giả đánh giá phim cũng chỉ là 55%.