Kaity Nguyễn phản hồi tin sắp cưới

Tại sự kiện diễn ra ở TP.HCM, Kaity Nguyễn lên tiếng về thông tin sắp kết hôn. Thời gian qua, diễn viên giấu kín chuyện tình cảm.

Tại sự kiện premiere phim Yêu nhầm bạn thân diễn ra tại TP.HCM vào chiều 23/1, Kaity Nguyễn nhận được câu hỏi về thông tin sắp "làm dâu hào môn".

"Thực ra, tôi cũng đã 26 tuổi rồi. Nếu nói Kaity Nguyễn không có tình yêu là xạo. Về chuyện sắp cưới hay làm dâu hào môn, khi có thông tin chính thức, tôi sẽ chia sẻ với mọi người", cô chia sẻ.

Sau buổi chiếu cho báo giới, vai nữ chính Bình An do Kaity Nguyễn đảm nhận được nhận xét an toàn, không tạo ra sự đột phá so với lực diễn của cô.

Trước nghi ngại về việc nữ diễn viên đang dễ dãi trong việc lựa chọn kịch bản, Kaity Nguyễn phản hồi: "Tôi là một diễn viên. Và không có vai nào là quá dễ đối với tôi. Bản thân tôi luôn mong muốn có những dự án đầy chiều sâu, nhân vật nặng tâm lý. Tính đến thời điểm hiện tại, tôi cũng làm nghề được 8-9 năm, không còn đặt nặng vấn đề đó nữa. Bây giờ, chỉ cần tham gia một dự án chỉn chu, với các đồng nghiệp có chuyên môn, được trải nghiệm là điều tuyệt vời rồi. Diễn viên là phải diễn. Nếu cứ ngồi đợi những kịch bản nội tâm sâu, có thể mọi người sẽ không thấy Kaity Nguyễn mỗi năm một phim đâu. Có thể là 3-4 năm mới có một phim. Tôi đã học và chấp nhận những điều đó. Miễn sao tôi vẫn có cơ hội đứng trước mặt mọi người ở đây".

Diễn viên Kaity Nguyễn cho biết sẽ chia sẻ về việc kết hôn khi có thông tin chính thức.

Yêu nhầm bạn thân, do Diệp Thế Vinh, Nguyễn Quang Dũng cầm trịch, Trấn Thành trong vai trò nhà sản xuất, đầu tư. Hai diễn viên chính gồm Kaity Nguyễn và Trần Ngọc Vàng. Dự án điện ảnh là bản remake của bom tấn Friend Zone từng gây sốt Thái Lan, với doanh thu hơn 210 triệu baht (khoảng 160 tỷ đồng ).

Trong phim, Kaity Nguyễn vào vai cô nàng có bạn trai (Thanh Sơn), nhưng vẫn được cậu bạn thân (Ngọc Vàng) yêu thầm suốt từ thời trung học. Cả hai nhiều lần bỏ lỡ cơ hội bên nhau. Sau tất cả, Kaity Nguyễn nhận ra tấm chân tình của người bạn ở bên cạnh mình.

Tác phẩm thuộc thể loại phim rom-com với nội dung đơn giản, nhẹ nhàng. So với bản gốc, Yêu nhầm bản thân không có nhiều thay đổi.

Đối đầu với Yêu nhầm bạn thân trên đường đua phim Tết năm nay gồm Bộ tứ báo thủ (Trấn Thành) và Nụ hôn bạc tỷ (Thu Trang). Đây đều là các tác phẩm đến từ những đạo diễn, nhà sản xuất uy tín của điện ảnh Việt những năm qua.

Trong bộ ba, Bộ tứ báo thủ đang là dự án triển vọng nhất về mặt doanh thu phòng vé. Song khả năng bộ phim chinh phục đến cột mốc ngoài 500 tỷ đồng như Mai từng lập ra vào mùa Tết Nguyên đán năm ngoái là điều khó xảy đến.