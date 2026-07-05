Mắc cùng lúc 2 loại ung thư vì 2 thói quen trong suốt nhiều năm

Người đàn ông 68 tuổi ở Đài Loan bất ngờ phát hiện ung thư phổi tái phát giai đoạn III và ung thư thực quản giai đoạn II sau nhiều năm hút thuốc, uống rượu.

Một người đàn ông 68 tuổi ở thành phố Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc) từng có nhiều năm hút thuốc lá, uống rượu thường xuyên. Năm 2018, ông được chẩn đoán mắc ung thư phổi, đã phẫu thuật cắt bỏ một phần phổi và sau điều trị cũng bỏ hẳn thuốc lá, rượu bia. Tuy nhiên, vì cho rằng bệnh đã khỏi, ông không theo dõi và tiếp tục tái khám định kỳ.

Gần đây, khi xuất hiện khối u ở cổ trái, khó nuốt và sụt tới 10 kg, ông mới đến Bệnh viện Đài Trung kiểm tra. Sau khi thăm khám, bác sĩ Ngô Minh Tuấn, chuyên khoa Gan mật - Tiêu hóa, xác định bệnh nhân bị ung thư phổi tái phát và tiến triển tới giai đoạn III.

Khi thực hiện chụp PET/CT để đánh giá toàn diện, các bác sĩ còn phát hiện một khối u loét kích thước khoảng 5 cm ở đoạn dưới thực quản. Kết quả sinh thiết xác nhận đây là ung thư biểu mô tế bào vảy thực quản giai đoạn II.

Người đàn ông 68 tuổi, từng nghiện thuốc lá và rượu nặng, gần đây bị tái phát ung thư phổi giai đoạn 3 (trái) và ung thư thực quản giai đoạn 2 (phải). Ảnh: Bệnh viện Đài Trung.

Bác sĩ Ngô Minh Tuấn cho biết trong thực hành lâm sàng, cứ khoảng 10-20 bệnh nhân ung thư thực quản thì có 1 người đồng thời hoặc lần lượt mắc thêm ung thư phổi hoặc ung thư vùng đầu - cổ. Nguy cơ này đặc biệt cao ở những người có tiền sử hút thuốc lá, uống rượu hoặc ăn trầu.

Theo bác sĩ, khoang miệng, thực quản và phổi đều tiếp xúc với cùng các chất gây ung thư từ thuốc lá và rượu trong thời gian dài. Chính vì vậy, các cơ quan này có thể cùng phát triển ung thư hoặc mắc ung thư nối tiếp nhau.

Ông khuyến cáo mọi người nên từ bỏ thuốc lá, rượu bia và trầu cau để giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư liên quan.

Ngoài ra, bác sĩ cũng lưu ý ung thư thực quản ở giai đoạn đầu gần như không có triệu chứng rõ ràng. Khi người bệnh bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu như khó nuốt, đau tức ngực hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân, bệnh thường đã tiến triển đến giai đoạn muộn.

Trong trường hợp của bệnh nhân 68 tuổi, việc phát hiện ung thư thực quản được xem là khá may mắn vì khối u được tìm thấy trong quá trình kiểm tra tình trạng ung thư phổi tái phát. Trên thực tế, đa số bệnh nhân không có cơ hội phát hiện sớm như vậy.

Theo bác sĩ Ngô Minh Tuấn, tỷ lệ sống sau 5 năm của bệnh nhân ung thư thực quản phụ thuộc rất lớn vào giai đoạn phát hiện bệnh. Cụ thể, giai đoạn I đạt khoảng 60-70%, giai đoạn II khoảng 40%, giai đoạn III còn khoảng 20%, trong khi giai đoạn IV dưới 5%.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh những người từng mắc ung thư liên quan đến thuốc lá và rượu cần duy trì tái khám đúng lịch, ngay cả khi đã điều trị thành công. Việc theo dõi định kỳ giúp phát hiện sớm nguy cơ tái phát hoặc xuất hiện thêm một loại ung thư khác, từ đó tăng cơ hội điều trị hiệu quả.