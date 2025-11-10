'Ma nữ Thái Lan' Mai Davika cưới bí mật

Ngày 9/11, lễ cưới của Mai Davika và Ter Chantavit diễn ra tại Thái Lan. Trước đó, cặp sao giấu kín thông tin liên quan đến ngày trọng đại.

Tờ Thairath đưa tin Mai Davika và Ter Chantavit bí mật tổ chức lễ cưới vào 9/11. Buổi lễ được cử hành riêng tư với sự tham gia của gia đình hai bên và bạn bè thân thiết. Vợ chồng nữ diễn viên Tassanawalai Chakrabongse là một trong những khách mời của buổi lễ.

Trong ngày đặc biệt, Mai Davika xuất hiện với chiếc váy cưới màu trắng đơn giản và thanh lịch. Chú rể Ter Chantavit xuất hiện trong bộ tuxedo trắng thắt nơ đen. Cặp sao giấu kín thời gian, địa điểm tổ chức lễ cưới suốt thời gian qua.

Mai Davika được bạn trai cầu hôn bằng chiếc nhẫn 15 carat vào giữa tháng 6. Thời điểm đó, Mai Davika tâm sự với truyền thông Thái Lan: “Tôi không ép buộc hay bảo Ter cầu hôn mình vì tôi muốn điều đó xuất phát từ chính tình cảm của anh ấy. Tôi không muốn ép buộc anh ấy phải làm thế này thế kia. Kể cả khi tôi đã sẵn sàng, nhưng nếu người đàn ông chưa sẵn sàng, thì mọi chuyện không ổn được. Điều quan trọng là cả hai bên đều phải sẵn sàng”.

Hình ảnh hiếm hoi trong lễ cưới Mai Davika. Ảnh: Thairath.

Trong khi đó, Ter Chantavit nhắn nhủ: “Cảm ơn Mai đã đồng ý. Sự xuất hiện của Mai trong cuộc đời đã khiến tôi hạnh phúc hơn rất nhiều. Cuộc sống của tôi có thêm nhiều mục tiêu. Cảm ơn em đã làm cho cuộc sống của anh thật trọn vẹn. Anh rất vui khi có em trong đời”.

Sau khi kết hôn, Ter Chantavit mua thêm đất để xây nhà cạnh nơi mẹ của Davika sinh sống. Lý do là Mai Davika không thể sống xa mẹ. Mảnh đất này sẽ được để tên Mai Davika vì Ter Chantavit tin rằng hai người sẽ không chia tay.

Hai người có mối quan hệ kéo dài 7 năm và đã trải qua nhiều sóng gió. Thời gian đầu, nhiều người hâm mộ của Ter Chantavit phản đối mối quan hệ của 2 ngôi sao vì cho rằng Mai Davika vướng nhiều tai tiếng nên không xứng đáng với đạo diễn quyền lực như anh.

Tuy nhiên, trải qua thời gian, hai người dần chứng minh tình yêu chân thành và nghiêm túc. Chuyện tình cảm của họ hiện giờ được công chúng ủng hộ.

Mai Davika sinh năm 1992, nổi tiếng từ khi là diễn viên độc quyền tại đài CH7. Tại Việt Nam, cô được biết đến thông qua bộ phim điện ảnh Tình người duyên ma hợp tác với Mario Maurer. Nữ diễn viên còn tham gia nhiều phim truyền hình khác như Astrophile, You're my heartbeat, My Ambulance…

Bạn trai cô Ter Chantavit được mệnh danh là “ông hoàng phòng vé” và là biên kịch, đạo diễn đứng sau thành công của nhiều dự án phim. Anh cũng chính là biên kịch của Tình người duyên ma.