M-Flex 2.0 - gỡ bài toán dòng tiền, tiếp sức doanh nghiệp cuối năm

Từ nhu cầu tiếp cận vốn lưu động đến quản trị giao dịch toàn diện, phiên bản nâng cấp M-Flex 2.0 kết hợp nền tảng số MSB Business Banking mở ra giải pháp tài chính “5 trong 1”.

Giải pháp này giúp doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn lực để bứt phá trong mùa kinh doanh cao điểm.

Khơi thông dòng vốn, giữ nhịp kinh doanh cuối năm

Giai đoạn cuối năm là thời điểm doanh nghiệp bước vào cao điểm sản xuất và kinh doanh để phục vụ thị trường mùa lễ Tết. Do đó, nhu cầu vốn lưu động tăng mạnh nhằm phục vụ thu mua nguyên vật liệu, đầu tư máy móc và dự trữ lượng hàng hóa lớn.

Sự gia tăng đột biến về nhu cầu vốn tạo ra áp lực tài chính lớn, đòi hỏi doanh nghiệp chủ động về nguồn tiền. Với ban lãnh đạo doanh nghiệp, bài toán đặt ra không đơn thuần là tìm kiếm nguồn vốn, mà là tiếp cận vốn đủ nhanh, thủ tục gọn và quản lý dòng tiền linh hoạt để không bỏ lỡ cơ hội kinh doanh. Đây là lý do giải pháp tài chính phù hợp trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực, kịp thời, giúp doanh nghiệp tối ưu dòng tiền và bứt phá doanh thu cuối năm.

Giải pháp tài chính số M-Flex 2.0 giúp doanh nghiệp bứt phá mùa kinh doanh cuối năm.

Nắm bắt xu thế đó, MSB chính thức ra mắt M-Flex 2.0 - giải pháp tài chính số toàn diện được nâng cấp từ giải pháp vay thế chấp linh hoạt trước đây. Điểm khác biệt lớn nhất của phiên bản mới là sự gắn kết chặt chẽ với MSB Business Banking - nền tảng ngân hàng số thế hệ mới dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp. Sự kết hợp này mang đến hành trình tài chính liền mạch: Doanh nghiệp không chỉ tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng mà còn có thể thực hiện mọi giao dịch và quản trị dòng tiền trên cùng không gian số thống nhất.

M-Flex 2.0 là gói giải pháp tài chính “5 trong 1”, đáp ứng đa điểm chạm của doanh nghiệp.

Giải pháp tài chính “5 trong 1”

Để giải quyết bài toán dòng tiền trong giai đoạn nước rút, M-Flex 2.0 được MSB thiết kế như gói giải pháp tài chính “5 trong 1”, đáp ứng mọi điểm chạm khắt khe của doanh nghiệp. Ở đó, nhu cầu vốn được giải quyết nhanh gọn với hạn mức lên tới 25 tỷ đồng , kết hợp quy trình phê duyệt tự động chỉ trong 4 giờ và giải ngân nhanh chóng chỉ trong 2 giờ, giúp doanh nghiệp kịp thời nắm bắt mọi cơ hội thị trường.

Đáng chú ý, hành trình trải nghiệm giải pháp này được thực hiện hoàn toàn trực tuyến theo phương thức “không chạm, không giấy tờ”, nổi bật với cơ chế mở bảo lãnh và L/C trả ngay chưa cần đăng ký tài sản bảo đảm, giúp doanh nghiệp có chứng thư trong ngày để giao cho đối tác, tránh rủi ro bị phạt vi phạm hợp đồng hoặc hủy thầu do chậm tiến độ.

M-Flex còn duy trì dòng tiền liên tục cho doanh nghiệp nhờ tính năng tự động tái cấp hạn mức sau một năm, miễn khâu tái thẩm định, giúp doanh nghiệp giữ nhịp độ kinh doanh xuyên suốt. Đồng thời, doanh nghiệp được thụ hưởng chính sách tối ưu chi phí với giao dịch 0 đồng toàn diện và được tặng ngay một năm quyền lợi sử dụng chữ ký số, kết hợp việc dễ dàng sở hữu tài khoản số đẹp, chuẩn phong thủy theo bản mệnh để mang lại khởi đầu hanh thông, vượng tài.

Nâng tầm số hóa toàn bộ quản trị tài chính doanh nghiệp

Nếu M-Flex 2.0 giúp doanh nghiệp gỡ bỏ vấn đề tốc độ cung ứng vốn, thủ tục và chi phí, nền tảng số mới dành cho doanh nghiệp, thì MSB Business Banking tiếp nối bằng bước tiến xa hơn: Số hóa toàn diện không gian quản trị và vận hành tài chính.

MSB Business Banking số hóa toàn diện không gian quản trị và vận hành tài chính.

Sau khi dòng vốn được giải ngân, doanh nghiệp có thể ngay lập tức quản lý dòng tiền, thực hiện giao dịch chuyển tiền, phân quyền người dùng linh hoạt, phê duyệt lệnh trực tuyến, cũng như phát hành L/C, bảo lãnh tức thì ngay trên nền tảng MSB Business Banking. Thay vì phải xử lý thủ công qua nhiều bước truyền thống, toàn bộ vòng đời tài chính của doanh nghiệp từ huy động vốn, sử dụng vốn đến giao dịch và quản trị… được tích hợp trong một nền tảng duy nhất.

Đại diện MSB chia sẻ: “Trong mùa kinh doanh cao điểm cuối năm, việc giảm bớt điểm nghẽn thủ tục không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, tối ưu hóa chi phí cơ hội mà còn tạo thêm dư địa để sẵn sàng bứt phá tăng trưởng. Với M-Flex 2.0, MSB đặt nguồn vốn và tiện ích giao dịch trong cùng hệ sinh thái số, giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận tiện, giao dịch linh hoạt và chủ động hơn trong quản trị dòng tiền”.

Với định hướng chiến lược này, M-Flex 2.0 không đơn thuần là giải pháp tài chính đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn, mà còn là nền tảng vững chắc cùng MSB Business Banking đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi số và phát triển bền vững.

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