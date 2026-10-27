Lynk & Co phân phối 7 mẫu xe, đủ 4 lựa chọn vận hành tại Việt Nam

Sau hơn 3 năm có mặt tại Việt Nam, Lynk & Co phân phối chính hãng 7 dòng xe, trải đủ 4 lựa chọn động cơ đốt trong, hybrid, hybrid hiệu suất cao và thuần điện.

Khởi đầu bằng mẫu SUV, Lynk & Co từng bước mở rộng danh mục tại Việt Nam với sedan thể thao, SUV hybrid cắm sạc và xe thuần điện. Bảy dòng xe hiện có gồm 01, 02, 03, 06, 08, 09 và 900, mỗi mẫu hướng đến nhóm nhu cầu riêng, từ di chuyển đô thị hàng ngày, cảm giác cầm lái, chuyến đi dài bên gia đình đến trải nghiệm tiện nghi cao cấp.

Tại Việt Nam, Lynk & Co do GreenLynk Automotives, đơn vị thuộc Tasco Auto, phân phối chính hãng. Thương hiệu theo đuổi định vị New Premium (cao cấp mới), lấy thiết kế giàu bản sắc, công nghệ và trải nghiệm người dùng làm điểm chạm với khách hàng Việt. Danh mục đủ 4 loại hệ truyền động giúp người mua chọn xe theo thói quen sử dụng của mình, thay vì phải thích nghi với chiếc xe.

Lựa chọn cho đô thị và người yêu cầm lái

Với người dùng trẻ sống và làm việc trong thành phố, Lynk & Co mang đến 2 lựa chọn ở 2 hệ truyền động khác nhau là 06 và 02.

Lynk & Co 06 là mẫu SUV cỡ B sử dụng động cơ 1.5 tăng áp, công suất 178 mã lực, mô-men xoắn 290 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp. Xe phát triển trên nền tảng khung gầm BMA, dùng hệ thống treo sau độc lập đa điểm và trang bị công nghệ hỗ trợ người lái. Ngoại hình cá tính và mức giá dễ tiếp cận giúp 06 trở thành điểm khởi đầu trong dải sản phẩm của thương hiệu.

Lynk & Co 06, mẫu SUV đô thị có giá bán dễ tiếp cận trong danh mục của hãng tại Việt Nam.

Ở hướng điện hóa hoàn toàn, Lynk & Co 02 là mẫu xe thuần điện đầu tiên của thương hiệu tại Việt Nam, phân phối với 2 phiên bản Pro và Halo. Xe phát triển trên nền tảng khung gầm SEA, sử dụng mô-tơ điện công suất 200 kW (tương đương 268 mã lực), mô-men xoắn 343 Nm và hệ dẫn động cầu sau. Theo công bố của hãng, 02 tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 5,5 giây.

Kết hợp phong cách SUV đô thị thể thao và thiết kế mang hơi hướm tương lai, Lynk & Co 02 hướng đến người muốn chuyển sang xe điện nhưng vẫn giữ cảm xúc sau vô-lăng.

Lynk & Co 02 mang ngôn ngữ thiết kế tương lai, đường nét thời trang và cá tính.

Trong danh mục thiên về SUV, Lynk & Co 03 là mảnh ghép sedan thể thao, phân phối với 3 phiên bản Plus, Pro và 03+. Bản Plus và Pro dùng động cơ 1.5 tăng áp kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp, cân bằng nhu cầu đi lại hàng ngày và niềm vui cầm lái.

Phiên bản 03+ đặt hiệu năng lên trước, với động cơ công suất 261 mã lực, mô-men xoắn 380 Nm và hộp số tự động 8 cấp, mang lại cá tính thể thao rõ nét trong dải sản phẩm của hãng.

Lynk & Co 03 phiên bản mới tại Việt Nam.

Ở phân khúc SUV cỡ C, Lynk & Co 01 chú trọng trải nghiệm vận hành và nền tảng kỹ thuật. Xe phát triển trên kiến trúc CMA do Geely và Volvo đồng phát triển, sử dụng động cơ 2.0 tăng áp và hộp số tự động 8 cấp. Kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ lái khi ùn tắc và phanh khẩn cấp giúp chiếc SUV này thuận tiện hơn trong nhiều điều kiện di chuyển.

Hybrid cho gia đình và chuẩn tiện nghi đầu bảng

Đều kết hợp động cơ đốt trong và hệ thống điện, nhưng 09 và 08 đại diện cho 2 hướng điện hóa khác nhau trong danh mục của Lynk & Co.

Lynk & Co 09 là mẫu SUV 7 chỗ phát triển trên nền tảng khung gầm SPA, sử dụng động cơ 2.0 tăng áp kết hợp hệ thống hybrid lai nhẹ 48 V, hộp số tự động 8 cấp và dẫn động 4 bánh. Không gian rộng rãi và khả năng vận hành ổn định giúp 09 phù hợp gia đình thường xuyên di chuyển đường dài.

Lynk & Co 08 đi xa hơn trên con đường điện hóa với công nghệ hybrid cắm sạc EM-P Super Hybrid. Hệ thống phối hợp động cơ xăng, mô-tơ điện và bộ pin dung lượng lớn, cho phép xe chạy thuần điện trong phần lớn tình huống hàng ngày nhưng vẫn giữ sự linh hoạt khi đi xa. Ngôn ngữ thiết kế The Next Day và khoang lái đậm chất công nghệ thể hiện rõ định hướng này.

Đứng đầu dải sản phẩm, Lynk & Co 900 là mẫu SUV flagship của thương hiệu, phát triển trên nền tảng khung gầm SPA Evo và sử dụng hệ truyền động EM-P Super Hybrid. Xe có 6 chỗ ngồi, kết hợp khả năng vận hành của một chiếc SUV với trải nghiệm tiện nghi cao cấp cho cả 3 hàng ghế.

Lynk & Co 900, mẫu SUV flagship của Lynk & Co tại thị trường Việt Nam.

Hệ thống treo khí nén 2 buồng kết hợp kiểm soát giảm chấn liên tục CDC là nền tảng cho sự êm ái. Hàng ghế thứ 2 có thể xoay điện 180 độ, khoang xe có tủ lạnh và hệ thống tạo hương thơm, hàng ghế thứ 3 cũng có sưởi và massage.

Trang bị này cho thấy cách Lynk & Co phát triển sản phẩm đầu bảng, quan tâm cả người cầm lái lẫn hành khách, biến khoang xe thành không gian nghỉ ngơi, làm việc và gắn kết gia đình.

Hiện Lynk & Co 03+ và 09 đã có sẵn tại hệ thống đại lý chính hãng, khách hàng có thể đặt mua và nhận xe ngay. Với Lynk & Co 01, hãng tiếp tục nhận đơn đặt hàng và giao xe theo lô mới về Việt Nam.

Từ sedan 03, mẫu SUV 06 và 01, bộ ba hybrid 09, 08, 900 đến mẫu thuần điện 02, danh mục của Lynk & Co tại Việt Nam trải rộng về kiểu dáng, không gian lẫn công nghệ vận hành. Mỗi mẫu xe là một cách thể hiện tinh thần New Premium, giúp người dùng tìm thấy lựa chọn phù hợp nhu cầu và phong cách riêng.

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