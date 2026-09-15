Lynk & Co ưu đãi loạt xe từ xăng, hybrid đến thuần điện

Các mẫu Lynk & Co 06, 08, 900, 02 và 03 được áp dụng những gói ưu đãi khác nhau trong tháng 9, gồm bảo hiểm, phụ kiện và bảo dưỡng.

Chính sách ưu đãi người mua các dòng xe Lynk & Co được hãng áp dụng thành nhiều gói khác nhau, bao gồm: An tâm khởi hành, an tâm di chuyển hay đặc quyền dành cho chủ xe Lynk & Co 900... Để nhận các ưu đãi này, chủ xe cần ký hợp đồng và hoàn tất thanh toán, nhận xe trong tháng 9.

SUV cỡ B 06 là dòng xe có giá dễ tiếp cận nhất của Lynk & Co tại thị trường Việt Nam.

Theo đó, mẫu SUV cỡ B Lynk & Co 06 sẽ nhận voucher quy đổi phụ kiện trị giá 15 triệu đồng, kèm 1 năm bảo hiểm Tasco trị giá 7 triệu đồng. Với mẫu SUV cao cấp cỡ D Lynk & Co 08 (Vin 2025), người mua sẽ nhận thêm bộ sạc cầm tay 3,5 kW, bộ sạc treo tường 7 kW và 1 năm bảo hiểm thân vỏ Tasco. Ngoài ra, hãng hỗ trợ lệ phí trước bạ 100 triệu đồng cho Lynk & Co 08 bản Pro và 50 triệu đồng cho bản Halo.

Với Lynk & Co 08 Halo (Vin 2026), hãng tặng 1 bộ sạc cầm tay 3,5 kW, sạc treo tường 7 kW, gói bảo dưỡng miễn phí 6 năm hoặc 60.000 km và 1 năm bảo hiểm thân vỏ Tasco.

Trong tháng 9, người mua dòng SUV flagship Lynk & Co 900 sẽ nhận loạt ưu đãi gồm: Bộ sạc cầm tay 3,5 kW, sạc treo tường 7 kW (miễn phí lắp đặt), gói phim cách nhiệt, bộ thảm sàn chính hãng, bảo dưỡng miễn phí 6 năm hoặc 80.000 km, spa chăm sóc cao cấp từ Carpla Service, 1 triệu đồng trong tài khoản VETC và gói cứu hộ VETC RSA trong 6 năm.

Lynk & Co 900 thuộc phân khúc SUV cao cấp cỡ lớn, sở hữu đa dạng trang bị và tiện nghi.

Với dòng SUV Lynk & Co 900, thương hiệu áp dụng đặc quyền Lynk & Co 900 Privilege Club, gồm 1 gói nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm tại Six Senses, ưu tiên dịch vụ hậu mãi và hỗ trợ xe, tài xế khi đi công tác ở một số tỉnh, thành phố lớn. Loạt ưu đãi trên áp dụng cho 100 chiếc Lynk & Co 900 đầu tiên được bàn giao.

Với dòng xe thuần điện mới ra mắt Lynk & Co 02, người mua sẽ nhận thêm bộ sạc cầm tay 3,5 kW, bộ sạc treo tường 7 kW, bảo dưỡng miễn phí 6 năm hoặc 120.000 km, gói cứu hộ VETC RSA trong 6 năm và 1 năm bảo hiểm thân vỏ Tasco. Mẫu SUV thể thao thuần điện của Lynk & Co mang phong cách thời trang và cá tính, hướng đến nhóm người dùng trẻ thường xuyên di chuyển trong đô thị.

50 chủ xe tiên phong của dòng sedan thể thao Lynk & Co 03 sẽ nhận gói dán phim cách nhiệt cao cấp, phụ kiện camera hành trình và thảm sàn, cùng 1 năm bảo hiểm thân vỏ Tasco. Thuộc phân khúc sedan cỡ C, Lynk & Co 03 tạo điểm nhấn nhờ thiết kế và trải nghiệm vận hành đậm chất thể thao, hướng đến nhóm người dùng trẻ ưa cảm giác lái và đa dạng trang bị công nghệ.

Lynk & Co 03 được phát triển từ nền tảng xe đua nổi tiếng của thương hiệu.

Tại thị trường Việt Nam, Lynk & Co là một trong số ít hãng xe cung cấp đa dạng dải sản phẩm nhằm đáp ứng và đón đầu nhu cầu thị trường, gồm các mẫu động cơ đốt trong truyền thống, lai hybrid nhẹ, hybrid hiệu suất cao và thuần điện. Định hướng là thương hiệu cao cấp mới (New premium), dải sản phẩm của Lynk & Co có sự nhất quán cao về ngôn ngữ thiết kế, giao diện cũng như các tính năng sử dụng.