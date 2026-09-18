Chương trình chăm sóc xe mùa bão của Lynk & Co hút khách

Hệ thống 71 xưởng dịch vụ Tasco Auto kiểm tra miễn phí hạng mục cốt lõi, giảm giá phụ tùng thay thế, áp dụng cho chủ xe Lynk & Co trong mùa mưa bão.

Đón đầu nhu cầu trong mùa mưa bão, Lynk & Co Việt Nam triển khai chương trình “Chăm xe chu đáo - An tâm mùa bão”, áp dụng tại hệ thống 71 trung tâm dịch vụ ủy quyền (3S và 2S) của Tasco Auto trên toàn quốc, từ 25/8 đến 25/9.

Kỹ thuật viên Carpla Service thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng Lynk & Co 06.

Theo đó, chủ sở hữu xe Lynk & Co được kiểm tra, chẩn đoán miễn phí 5 hạng mục cốt lõi, bộ phận chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi thời tiết, ngập lụt như hệ thống lưỡi gạt mưa, tình trạng lốp, hệ thống phanh, tấm chắn gầm và hệ thống điều hòa.

Ngoài việc kiểm tra xe miễn phí, hãng cũng áp dụng mức giảm giá trực tiếp 15% danh mục phụ tùng thiết yếu, gồm: Lưỡi gạt mưa, má phanh, lọc gió điều hòa, lọc gió động cơ, bugi, nước làm mát, dầu phanh và tấm chắn gầm. Sau khi hoàn tất quy trình trên, chủ xe Lynk & Co sẽ nhận gói dịch vụ rửa xe chuyên biệt trước khi nhận bàn giao.

Kỹ thuật viên kiểm tra chi tiết gầm xe, đảm bảo khả năng vận hành an toàn trong mùa mưa bão.

Đại diện Lynk & Co Việt Nam cho biết chương trình “An tâm mùa bão” của hãng thời gian qua nhận được sự ủng hộ của nhiều người dùng, đặc biệt các câu lạc bộ, hội nhóm chủ xe Lynk & Co trên toàn quốc. “Chương trình là lời tri ân đến chủ sở hữu xe Lynk & Co tại Việt Nam, giúp người dùng an tâm và tối ưu chi phí khi thay thế phụ tùng, linh kiện trong mùa mưa bão”, đại diện hãng cho biết.

Kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống phanh là một trong những chi tiết quan trọng, đảm bảo khả năng vận hành an toàn cho xe.

Trong dịp này, Lynk & Co Việt Nam cũng tặng bộ quà tri ân cho chủ sở hữu xe tham gia dịch vụ khi thực hiện check-in tại xưởng là bình giữ nhiệt cao cấp và voucher cứu hộ miễn phí một năm, thông qua hợp tác dịch vụ VETC Cứu hộ.

Với gói dịch vụ từ VETC Cứu hộ, chủ xe nhận loạt quyền lợi như miễn phí cứu hộ đường bộ 24/7 và hỗ trợ kéo xe về xưởng, thay lốp dự phòng tận nơi, kích bình ắc quy lưu động, hỗ trợ nhiên liệu khi gặp sự cố...