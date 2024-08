Lynk & Co 01 phiên bản mới ra mắt tại Việt Nam, giá gần một tỷ đồng

Phiên bản mới được nâng cấp hơn 20 chi tiết từ ngoại/nội thất đến trang bị an toàn nhưng giữ nguyên giá bán so với bản hiện hành.

Lynk & Co 01. Ảnh: Lynk & Co.

Ngày 7/8, Lynk & Co đã giới thiệu đến người dùng Việt 2 phiên bản nâng cấp của chiếc SUV mã số 01. Mẫu xe mới không có quá nhiều khác biệt về ngoại thất so với bản hiện hành. Tuy nhiên, trang bị nội thất cũng như tính năng an toàn đều được tinh chỉnh giúp nâng cao trải nghiệm lái của người dùng.

Giữ nguyên thiết kế, bổ sung công nghệ

Nhìn tổng quan bên ngoài, Lynk & Co 01 phiên bản mới vẫn không có khác biệt về kiểu dáng so với mẫu xe được ra mắt vào cuối năm 2023. Vẫn là ngôn ngữ thiết kế Mega City Contrast với các được cắt xẻ, dập nổi dọc thân xe tạo cảm giác hiện đại. Tuy nhiên, 2 phiên bản mới là Hyper Pro và Louder Pro sẽ mang cảm giác thể thao và cá tính hơn nhờ chi tiết gam màu tương phản ở khu vực thân xe và mui xe.

Các số đo của bản mới cũng được giữ nguyên là 4.549 x 1.860 x 1.689 mm (dài x rộng x cao), chiều dài trục cơ sở 2.734 mm.

Đầu xe được trang bị cặp đèn định vị đặt phía trên dạng mắt ếch, đèn pha LED ẩn vào lưới tản nhiệt Urban Matrix hay thiết kế đèn hậu dạng các khối thanh năng lượng tương tự bản hiện hành.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở “dàn chân” khi hãng đã trang bị cho Lynk & Co 01 mâm 20 inch, lớn hơn so với bản cũ (19 inch). Vị trí vành xe ở bản Louder Pro cũng được sơn 2 màu tương phản tạo sự liên kết.

Mâm xe trên phiên bản mới có kích thước 20 inch. Ảnh: Lynk & Co.

Ở lần nâng cấp này, Lynk & Co bổ sung cho ngoại thất của chiếc 01 loạt trang bị như gương chiếu hậu tích hợp sưởi, gập điện, nhớ vị trí và nghiêng khi lùi, kính cách âm thay cho loại thường và đèn pha thích ứng và điều khiển tự động.

Nội thất bên trong Lynk & Co 01 vẫn giữ được ngôn ngữ thiết kế tối giản nhưng đầy đủ tiện nghi với điều hòa tự động 2 vùng, gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động. Bên cạnh đó, nhà sản xuất ôtô Trung Quốc cũng bổ sung thêm cho khu vực này khá nhiều điểm nhấn mới.

Ghế ngồi trên phiên bản Louder Pro được bọc da Genuine, trong khi ở bản Hyper Pro, phần ghế được bọc kết hợp từ 2 loại da là Nubuck và Genuin. Tính năng chỉnh điện 12 hướng, sưởi ấm, nhớ vị trí và làm mát cũng được trang bị cho ghế lái. Ghế phụ phía trước chỉnh điện 8 hướng, đa góc độ hơn so với bản cũ (6 hướng).

Nội thất được nâng cấp từ ghế lái đến dàn loa. Ảnh: Lynk & Co.

Hệ thống giải trí trên xe có màn hình trung tâm 12,8 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, dàn âm thanh 10 loa Harman Infinity™ Audio, nhiều hơn 2 loa so với bản hiện hành. Ngoài ra, bản nâng cấp cũng được trang bị thêm sạc điện thoại không dây, ổ cắm 12 V ở cả 2 hàng ghế trước và sau.

Động cơ không đổi nhưng tăng trang bị an toàn

Về sức mạnh, Lynk & Co tiếp tục trang bị cho 01 động cơ 2.0L tăng áp tương tự phiên bản hiện hành. Khối động cơ này sản sinh công suất 215 mã lực tại 5.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 325 Nm tại dải vòng tua 1.800-4.500 vòng/phút. Đi cùng với đó là hệ dẫn động cầu trước cùng hộp số tự động 8 cấp.

Mặc dù giá bán không phải là điểm mạnh của Lynk & Co 01 khi cạnh tranh tại thị trường Việt, nhưng động cơ và trang bị an toàn chắc chắn “thừa sức”. Có lẽ vì vậy mà ở lần nâng cấp này Lynk & Co quyết định “tất tay” vào điểm mạnh khi bổ sung loạt trang bị an toàn mới cho 01.

Danh mục tính năng mới xuất hiện ở 2 bản Louder Pro và Hyper Pro bao gồm hệ thống hỗ trợ đỗ xe và ra khỏi chỗ đỗ bán tự động (SAP+), cảnh báo điểm mù (BSD), cảnh báo phương tiện đến gần (CVW), cảnh báo chuyển làn đường (LCW), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) và cảm biến đỗ xe phía trước.

Khối động cơ của Lynk & Co 01 được giữ nguyên. Ảnh: Lynk & Co.

Như vậy, đây tiếp tục trở thành mẫu SUV mạnh nhất và có nhiều trang bị an toàn nhất trong phân khúc cỡ C. Điều này là cơ hội để Lynk & Co 01 rộng đường cạnh tranh hơn trước các đại diện Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Bản nâng cấp được mở bán với giá 999 triệu đồng, bằng với bản đã ra mắt vào năm 2023. Khách hàng đang sở hữu Lynk & Co 01 chính hãng cũng được đổi sang phiên bản nâng cấp hoàn toàn miễn phí.

Thực tế, mức giá gần một tỷ đồng này là không cao nếu so với công nghệ và khối động cơ đang được đặt bên dưới nắp ca pô của chiếc Lynk & Co 01. Tuy nhiên, đây vẫn là con số nhỉnh hơn hẳn các đối thủ trong phân khúc cỡ C như Mazda CX-5 (749-979 triệu), Hyundai Tucson (799-959 triệu), Kia Sportage (799 triệu - 1,014 tỷ đồng )... khiến mẫu SUV này không dễ cạnh tranh tại Việt Nam.