Lynk & Co 08 PHEV sắp ra mắt, có khả năng về Việt Nam

Nếu được ra mắt tại Việt Nam, đây sẽ là mẫu xe duy nhất của thương hiệu sử dụng động cơ plug-in hybrid.

Lynk & Co 08. Ảnh: Lynk & Co.

Ngày 5/8, Lynk & Co thông báo sẽ ra mắt chiếc 08 PHEV vào ngày 8/8 tới tại Trung Quốc. Xe được định vị ở phân khúc SUV cỡ trung với số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.820 x 1.915 x 1.685 mm, chiều dài cơ sở 2.848 mm.

Ngay từ hình ảnh render được công bố, ta có thể thấy được những thiết kế đặc trưng của Lynk & Co xuất hiện trên chiếc 08 PHEV này. Nắp ca pô được dập nổi dạng vây cá mập, cặp đèn chính kiểu chữ Y ngược được đặt trên lên trên nắp ca pô, kéo dài gần đến kính lái.

Phía dưới là dải LED tích hợp đèn định vị được bắt ngang phần đầu xe, tạo cảm giác hiện đại. Vị trí này cũng được nhà sản xuất cắt xẻ giúp chiếc SUV trở nên góc cạnh hơn.

Thân xe cũng xuất hiện những được dập chạy dọc từ đầu đến đuôi, phủ lớp sơn màu xanh quân đội cùng tay nắm cửa dạng ẩn. Đuôi xe được vuốt nhẹ ở phần cản sau, dải đèn LED được nối dài, tràn từ 2 bên hông xe, cặp đèn hậu dạng thanh đặt sát 2 bên phần cửa mở cốp.

Lynk & Co 08. Ảnh: Lynk & Co.

Không gian cabin vẫn được sắp xếp quen thuộc như các mẫu xe hiện hành với bệ trung tâm nằm ngang, tích hợp sạc điện thoại không dây và hộc chứa đồ. Bên trên là màn hình giải trí 15,4 inch, vô lăng 3 chấu cùng màn LCD 12,3 inch đặt ngay phía sau.

Tại thị trường quê nhà, Lynk & Co 08 được mở bán với 6 phiên bản cùng 3 tùy chọn pin tương ứng với các phạm vi hoạt động khác nhau bao gồm 120, 220 và 245 km. Quãng đường di chuyển toàn diện là 1.200 km. Xe được bán với giá dao động 195.800-288.000 Nhân Dân Tệ, tương đương 27.500 - 40.400 USD .

Nhiều khả năng trong tương lai, mẫu SUV này sẽ sớm được Lynk & Co mang về Việt Nam nhằm hoàn thiện dải sản phẩm cũng như có thêm đại diện ở nhóm xe năng lượng mới. Hiện tại, 3 mẫu xe chủ lực của thương hiệu Lynk & Co đang bán tại Việt Nam đều là SUV chạy xăng bao gồm Lynk & Co 01, 05 và 09.