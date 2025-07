Lý Liên Kiệt nói về tin mắc bạo bệnh

Lý Liên Kiệt bác bỏ tin đồn mắc bệnh nặng. Nam diễn viên cho biết đã quen với việc liên tục bị “đồn chết” suốt nhiều năm qua.

Theo Sohu, ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt mới đây đã chính thức phản hồi loạt tin đồn xoay quanh tình trạng sức khỏe.

Cụ thể, xuất hiện tại một buổi ra mắt sách ở Đài Loan, diễn viên 62 tuổi gây chú ý với vóc dáng gầy gò, đội mũ và đeo kính đen. Trước truyền thông, ông khẳng định những thông tin lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật. “Tôi chưa chết! Đã bị đồn chết cả chục lần rồi mà vẫn còn ngồi đây”, Lý Liên Kiệt nói.

Diễn viên Lý Liên Kiệt bác bỏ tin đồn mắc bệnh nặng và sắp qua đời. Ảnh: Sohu.

Ông cho biết mình mắc bệnh cường giáp trong nhiều năm qua, nhưng chưa bao giờ giấu giếm. Tuy nhiên, trong thời đại truyền thông, không ít người vì lợi ích đã bất chấp thật giả để phát tán thông tin sai lệch. “Miễn sao tên mình, dù là tin sống hay chết, có thể giúp người khác tăng lượng truy cập, thì thôi, coi như làm phúc”, Lý Liên Kiệt chốt lại.

Trong buổi chia sẻ, nam diễn viên cũng lần đầu tiết lộ việc con gái út từng mắc chứng tự kỷ và có ý định tự tử khi mới 19 tuổi. Chính cú sốc này khiến ông trầm cảm một thời gian dài. Ông và con gái thậm chí từng ngồi lại bàn về hậu sự, những vật nên giữ, bán hay tặng cho bảo tàng.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn được trang 163 đăng tải, Lý Liên Kiệt tiết lộ từng có biểu hiện giống tự kỷ, như sợ đám đông, né tránh giao tiếp và thu mình vào thế giới riêng. Ông cho biết việc nổi tiếng quá sớm khiến bản thân luôn bị công chúng vây quanh, xin chữ ký, chụp ảnh và soi mói từng hành động. Dù không thoải mái, ông vẫn phải tỏ ra thân thiện để tránh bị cho là thiếu lịch sự.

Hiện tại, Lý Liên Kiệt sinh hoạt giản dị, giữ lối sống thanh tịnh, không cầu kỳ. Sau bốn thập kỷ thăng trầm, ông nói không còn bị cuốn vào vòng xoáy danh vọng, chỉ tận hưởng cuộc sống.

Lý Liên Kiệt sinh năm 1963 tại Bắc Kinh, là một trong những ngôi sao võ thuật hàng đầu châu Á. Từng 5 lần liên tiếp vô địch quốc gia Trung Quốc ở bộ môn wushu, ông bước chân vào điện ảnh từ năm 1982 với vai chính trong Thiếu Lâm Tự. Sau đó, ông nhanh chóng trở thành biểu tượng màn ảnh qua các tác phẩm như Hoàng Phi Hồng, Phương Thế Ngọc, Tinh võ anh hùng, Đông Phương Bất Bại.

Từ cuối thập niên 1990, ông lấn sân Hollywood với loạt phim hành động ăn khách như Romeo must die, The one, Hero và The expendables, góp phần đưa điện ảnh võ thuật Trung Quốc đến gần hơn với khán giả toàn cầu.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Lý Liên Kiệt còn được biết đến với các hoạt động từ thiện quy mô lớn. Sau trải nghiệm cận tử trong trận sóng thần năm 2004, ông sáng lập Quỹ One Foundation, hỗ trợ cứu trợ thiên tai và chăm sóc trẻ em.