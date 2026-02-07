Ly kỳ hành trình phá án vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Tài đen và Ân đã chuẩn bị 3 tháng để cướp ngân hàng tại Gia Lai. Trước sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh vi, lực lượng công an gặp vô số khó khăn, có lúc bị mất dấu đối tượng.

Hai chiếc xe máy các đối tượng đẩy xuống Biển Hồ (Hồ T'Nưng), địa phận xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai.

Gây án trong 5 phút

Qua điều tra ban đầu cơ quan công an xác định, các đối tượng gây án đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về công cụ, phương tiện và thủ đoạn, sử dụng biển số xe giả, lựa chọn các tuyến đường vòng, đường ven, đường đồi thông, vắng vẻ, ít nhà dân và camera an ninh tại một số nút giao thông đã xuống cấp, hư hỏng dẫn đến không có dữ liệu về hình ảnh các đối tượng nghi vấn. Bởi vậy, dù có những lúc mất dấu đối tượng nhưng cơ quan công an đã quyết tâm, phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Theo đó, hai đối tượng gây án trong thời gian chỉ trong vòng 5 phút, sử dụng khẩu trang bịt mặt, đeo găng tay nên rất khó nhận dạng. Ngoài hiện trường chính, sáng 25/1, cơ quan công an phát hiện tại khu vực đồi thông trong Khu Công nghiệp Diên Phú (địa phận phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) cách hiện trường xảy ra vụ cướp khoảng 5km chiếc xe Exciter, màu vàng biển số 77G1-313.12 mà hai tên cướp sử dụng gây án được chôn dưới mương cạn.

Tuy nhiên, qua xác minh nguồn gốc biển số gắn trên xe máy Exciter này lại xác định, biển số 77G1-313.12 được cấp cho bà Nguyễn Thị Đào (SN 1990, trú thôn Phú Mỹ 1, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) và bị mất trộm vào ngày 12/1/2026 tại phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Những manh mối, nguồn gốc từ 9 tấm ván gỗ được các đối tượng sử dụng để che đậy chiếc xe máy màu vàng tại rừng thông cũng được lực lượng phá án khai thác triệt để. Từng dấu vết dù là nhỏ nhất các đối tượng đều được xem xét kỹ lưỡng.

Cùng với việc phát động phong trào tố giác tội phạm trong nhân dân, kết hợp với kết quả rà soát số đối tượng hình sự trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tỉnh Quảng Ngãi (Kon Tum cũ), bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhận thấy nổi lên đối tượng Phạm Anh Tài (SN 1990, biệt danh là Tài đen, trú phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Điều tra cho thấy, đối tượng Tài đen hiện có quyết định truy nã đặc biệt của phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi (Kon Tum cũ) về hành vi "Giết người" vào năm 2018. Đối tượng sử dụng súng AK để gây án. Tài đen có nhiều đàn em thân tín và cũng luôn sẵn sàng sử dụng vũ khí để chống trả lại lực lượng chức năng, trong đó đối tượng Lê Văn Ân (SN 1993, trú xã Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi).

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đủ căn cứ xác định hai đối tượng Tài và Ân là thủ phạm gây ra vụ cướp tại ngân hàng ngày 19/1 vừa qua. Vì vậy, quá trình phá án, khoảng 16h30 ngày 5/2, Ban chuyên án đã triển khai lực lượng tiến hành bắt giữ, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Phạm Anh Tài khi đối tượng đang lẩn trốn tại thôn 3, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Đồng thời, thu giữ tại nhà trọ của Tài 4 khẩu súng (dạng súng ngắn), 45 viên đạn, 2 dùi cui điện, 107 triệu đồng, 2 nhẫn vàng và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án. Trước đó, lực lượng công an bắt giữ thành công đối tượng Lê Văn Ân vào tối ngày 4/2 tại địa bàn phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi. Thu giữ tại nhà đối tượng Ân 1 khẩu súng, nhiều đồ vật tài liệu khác liên quan đến vụ án và số tiền 830 triệu đồng tiền mặt.

Tiền mà các đối tượng cướp ngân hàng thực hiện được công an phát hiện, thu giữ.

Ở Việt Nam chưa kẻ nào cướp ngân hàng mà thoát cả

Nói về lý do nảy sinh ý định cướp ngân hàng, đối tượng Tài khai do túng tiền làm liều "chớ cũng không nghĩ nhiều". Bản thân biết là ở Việt Nam chưa kẻ nào thoát thân khi đi cướp ngân hàng nhưng vẫn liều làm và "bị bắt hay không giờ mới biết". Bởi vậy, đối tượng đã dành thời gian 3 tháng chuẩn bị cho vụ cướp.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài nên Tài đã rủ Ân đi cướp ngân hàng. Sau khi lựa chọn được địa điểm gây án, hai đối tượng từ phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi cũ đi đến địa bàn phường Pleiku, Hội Phú, Diên Hồng… để nghiên cứu địa hình, địa vật, nghiên cứu cung đường gây án và tẩu thoát; chuẩn bị công cụ, phương tiện gây án, cũng như lên phương án tiêu hủy đồ vật, phương tiện gây án để tránh sự truy xét của cơ quan công an.

Lãnh đạo Bộ Công an và giám đốc công an các địa phương liên quan trực tiếp chỉ đạo phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.

Sau khi gây án và chiếm đoạt số tiền lớn, hai đối tượng đốt áo khoác, ba lô, giày dép, mũ bảo hiểm. Đồng thời chôn xe máy rồi lên hai chiếc xe máy đã chuẩn bị trước, bỏ tiền vào hai chiếc gùi, giả là người dân tộc thiểu số đi làm rẫy rồi điều khiển xe đến khu vực Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) để phi tang xe cùng chiếc xẻng dùng để đào hố chôn xe. Sau đó, cả hai đã trốn vào địa bàn TP. Hồ Chí Minh để tẩu tán tài sản cướp được; Ân về nhà tại tỉnh Quảng Ngãi để sinh sống như bình thường, riêng đối tượng Tài đen tiếp tục lẩn trốn cho đến khi bị phát hiện và bắt giữ.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai, cho biết: 18 ngày nay lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, không quản ngày đêm, tổ chức truy tìm từng dấu vết nhỏ nhất. Tất cả những nỗ lực đó xuất phát từ mong muốn mang lại sự bình yên cho bà con nhân dân, để mọi người được đón một cái Tết an toàn, vui tươi và hạnh phúc. Theo đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, trong quá trình gây án và lẩn trốn, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng, trong đó có việc giả danh shipper nhằm che giấu hành vi, sử dụng xe máy để nhanh chóng rời khỏi hiện trường, gây khó khăn cho công tác truy xét. Đây là một trong những thách thức lớn đối với lực lượng tham gia phá án. Trước tình hình đó, trong tổng thể các biện pháp nghiệp vụ được triển khai, cơ quan công an xác định việc tiếp nhận và khai thác nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp là yếu tố đặc biệt quan trọng. Khi đồng loạt triển khai rà soát, xác minh các đối tượng gây án, lực lượng chức năng đã tiếp nhận hàng trăm nguồn tin có giá trị, không chỉ từ địa bàn tỉnh Gia Lai mà còn từ nhiều địa phương khác.