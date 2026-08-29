Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Dòng chảy - Khi bạn ở phiên bản tốt nhất

Trong cuốn sách này, hai nhà tâm lý học Stewart I. Donaldson và Matthew Dubin tiếp nối lý thuyết của Mihaly Csikszentmihalyi về “dòng chảy” - trạng thái con người hoàn toàn đắm chìm vào một hoạt động đến mức quên thời gian và mọi mệt mỏi. Đây là chìa khóa giúp con người sống trọn vẹn, tập trung và hạnh phúc giữa thế giới ngày càng phức tạp và biến động không ngừng.

Sách hay Ebook

Lý giải trạng thái 'lên đồng' khi ném rổ của huyền thoại LeBron James

  • Thứ bảy, 29/8/2026 19:09 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Khi cơ thể và tâm trí trở nên hoàn toàn đồng điệu, mục tiêu rõ ràng cả về chi tiết và tổng thể, LeBron James và nhiều vận động viên khác có thể đạt được hiệu suất cao hơn.

lebron james ảnh 1

Huyền thoại LeBron James chia sẻ bản thân giống như đang sở hữu một siêu năng lực khi trận đấu diễn ra. Ảnh: NBA Entertainment.

“Cơ thể con người có khả năng thực hiện hàng trăm chức năng khác nhau - nhìn, nghe, chạm, chạy, bơi, ném, bắt, leo núi, hay chui vào hang động, ấy là còn chưa kể hết - và mỗi chức năng đều có thể tương ứng với trải nghiệm dòng chảy” (Csikszentmihalyi, 1990, tr. 95).

Hiếm có lĩnh vực nào trong đời sống mang lại trạng thái dòng chảy mãnh liệt như khi ta kết hợp các chức năng của cơ thể với cấu trúc và tính cạnh tranh của thể thao. Các nhà nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng dòng chảy ở vận động viên có liên quan đến hiệu suất cao hơn, sự tự tin nhiều hơn và cảm giác mọi hành động trở nên “dễ dàng” hay “tự động” ​​(Harris và cộng sự, 2017; Jackson và Roberts, 1992; Keller và Landhäußer, 2012; Nakamura và Csikszentmihalyi, 2002; Nicholls và cộng sự, 2015).

Khi bắt bóng ngoài vòng ba điểm rồi nhìn vào rổ mà ném bóng, huyền thoại bóng rổ Stephen Curry của đội Golden State Warriors cho biết mục tiêu của anh hết sức rõ ràng: “Tôi sẽ ném vào”. Ngay khoảnh khắc đó, chẳng còn điều gì khác quan trọng. Có những lúc anh tự tin đến mức quay lưng chạy về sân nhà trước khi bóng rơi vào rổ.

Anh miêu tả những khoảnh khắc ấy “là lúc mà mọi thứ như được cài chế độ tự động. Có một sự hợp lực hoàn hảo giữa mọi việc bạn muốn làm. Ngay cả ý định của bạn cũng được môi trường xung quanh ủng hộ. Tựa như mọi thứ đều đang đi đúng hướng cùng lúc và bạn như lạc trôi vào khoảnh khắc ấy” (Caldwell, 2023).

Một số huyền thoại bóng rổ vĩ đại nhất mọi thời đại đã miêu tả trạng thái dòng chảy. Kobe Bryant, huyền thoại quá cố của đội Lakers, từng nói tương tự về trạng thái “vào guồng”: “Một khi đã vào guồng, bạn trở nên hoàn toàn tự tin... Mọi thứ như chậm lại. Bạn thật sự không để tâm đến những gì đang diễn ra. Bạn phải cố gắng duy trì trạng thái đó và không để điều gì phá vỡ nhịp điệu ấy” (Vaughn và cộng sự, 2017).

Năm 2024, sau khi dẫn dắt đội Lakers lội ngược dòng thắng 21 điểm trong hiệp 4, LeBron James cũng miêu tả trạng thái hóa thân vào dòng chảy: “Tôi cháy hết mình và chơi như lên đồng. Ai từng trải qua trạng thái đó đều hiểu. Có cảm giác như bạn ném gì cũng vào rổ... Ước gì có thể ở trong trạng thái đó mãi, nhưng rồi nó sẽ kết thúc khi trận đấu khép lại. Nhưng trong lúc ấy, bạn chẳng cảm thấy gì, cứ như đang sở hữu một siêu năng lực” (Linn, 2024).

Từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp, cá nhân hay đồng đội, có lẽ thể thao là mảnh đất màu mỡ nhất cho trải nghiệm dòng chảy. Khi cơ thể và tâm trí trở nên hoàn toàn đồng điệu, mục tiêu rõ ràng cả về chi tiết và tổng thể, nhận được phản hồi tức thì trong từng bước, thì việc hóa thân vào dòng chảy gần như là tất yếu.

Steward I. Donaldson, Matthew Dubin / NXB Trẻ

lebron james bóng rổ stephen curry dòng chảy

Bình luận

    Đọc tiếp

    Bạn nên kết hôn với ai?

    Bạn nên kết hôn với ai?

    0

    Một nhà khoa học nữ đã nghiên cứu hơn 11.000 cặp đôi và dùng AI phân tích dữ liệu lớn với mục tiêu tìm được nhận dạng bạn đời lý tưởng cho mỗi người.

    Hành tinh có một ngày dài hơn một năm

    Hành tinh có một ngày dài hơn một năm

    0

    Kim tinh là một trong những hành tinh kỳ lạ nhất hệ Mặt Trời khi một ngày ở đây dài hơn một năm. Mặt Trời mọc ở phía tây và nhiệt độ bề mặt đủ để nung chảy nhiều kim loại.

    SÁCH HAY

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    BOOK SPACE

    BOOK SPACE

    0

    State Hall của Thư viện Quốc gia Áo tại Vienna được xem là một trong những sảnh thư viện hoàng gia tráng lệ trên thế giới. Mỗi năm nơi đây có thể đón hơn 300.000 lượt khách.

    Nghề viết văn

    Nghề viết văn

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Sống một đời xứng đáng

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Vũ trụ tuần hoàn

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý