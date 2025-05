Lý giải mức thưởng 1 triệu đồng ở Giải bóng chuyền trẻ Quốc gia

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã có những lý giải xoay quanh mức thưởng 1 triệu đồng gây tranh cãi ở Giải bóng chuyền trẻ Quốc gia 2025.

Mức thưởng gây tranh cãi ở Giải bóng chuyền trẻ Quốc gia 2025 - Ảnh: Fanpage Kết nối bóng chuyền.

Trước tranh cãi xoay quanh mức thưởng cá nhân 1 triệu đồng tại Giải bóng chuyền trẻ Quốc gia 2025, Tri Thức - Znews đã liên hệ với ông Lê Trí Trường, Tổng thư ký VFV để tìm hiểu.

Ông Trường cho biết hiện nay bộ môn bóng chuyền Việt Nam có hai hệ thống giải đấu. Với các giải do Cục Thể dục Thể thao (TDTT) quản lý và tổ chức, như giải trẻ quốc gia, VFV tham gia hỗ trợ và không quyết định về mức thưởng. Các khoản chi cho cúp, huy chương hay giải cá nhân đều theo quy định tài chính của nhà nước. Tuy nhiên, tiền thưởng cho các danh hiệu cá nhân tại giải bóng chuyền trẻ Quốc gia 2025 không có trong quy định của Cục TDTT, vì vậy số tiền thưởng này do VFV hỗ trợ và mang tính động viên cho các VĐV.

“Những giải đấu do VFV quản lý và tổ chức như giải vô địch quốc gia thì mọi chi phí đều do nguồn xã hội hóa đến từ các nhà tài trợ. Giải trẻ quốc gia nằm trong hệ thống do Cục TDTT chủ trì. Vì vậy, mức thưởng cá nhân tại đây tuân thủ quy định chung, không thể điều chỉnh tùy ý. Các danh hiệu cá nhân tại giải đấu không có trong quy định của Cục TDTT mà do VFV hỗ trợ với ý nghĩa động viên tinh thần cho các VĐV”, ông Lê Trí Trường trao đổi với Tri Thức - Znews.

Trước đó, Giải bóng chuyền trẻ Quốc gia 2025 khép lại với chiến thắng 3-2 của Trẻ Binh chủng Thông tin trước Trẻ VTV Bình Điền Long An trong trận chung kết. Ngoài giải tập thể, ban tổ chức trao 3 danh hiệu cá nhân, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng, gồm: Phạm Quỳnh Hương (tấn công xuất sắc), Mai Ngọc Tuyền (chuyền hai xuất sắc) và Trần Lan Anh (phòng thủ xuất sắc).

Mức thưởng này sau đó gây tranh cãi trong dư luận, khi bị so sánh với một số giải đấu phong trào có phần thưởng cao hơn, từ đó đặt ra câu hỏi về chính sách đãi ngộ và đầu tư cho lực lượng trẻ của bóng chuyền Việt Nam.