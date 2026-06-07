Lý do sau 30 năm, trường Phổ thông Năng khiếu mới có thêm HCV APMO

Sau 30 năm kể từ tấm huy chương vàng APMO đầu tiên, trường Phổ thông Năng khiếu mới có thêm học sinh giành thành tích cao nhất tại sân chơi toán học khu vực.

Em Trần Đại Thành Danh hiện là học sinh lớp 12 Toán 1, trường Phổ thông Năng khiếu. Ảnh: VNUHCM.

Bộ GD&ĐT vừa thông tin đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO) 2026 đã giành 7 huy chương, gồm một huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Trong đó, em Trần Đại Thành Danh, học sinh lớp 12 Toán 1, trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TP.HCM), là thí sinh duy nhất của đoàn Việt Nam giành huy chương vàng với số điểm 27.

Chia sẻ về thành tích này, TS Trần Nam Dũng, Phó hiệu trưởng trường Phổ thông Năng khiếu, cho biết đây là tấm huy chương vàng APMO thứ hai trong lịch sử nhà trường. Trước đó, người đầu tiên đạt thành tích này là cựu học sinh Lê Quang Nẫm, giành huy chương vào năm 1997.

“Đúng 30 năm sau chiếc huy chương vàng APMO đầu tiên của Lê Quang Nẫm, trường Phổ thông Năng khiếu mới có thêm một huy chương vàng thứ hai do Trần Đại Thành Danh giành được”, TS Dũng thông tin.

Đại diện trường Phổ thông Năng khiếu cho biết thêm khoảng cách 30 năm để chờ chiếc huy chương vàng thứ hai xuất phát từ những đặc thù riêng của kỳ thi APMO.

Nguyên nhân đầu tiên là việc giành huy chương vàng tại APMO vốn rất khó khăn. Đây là một trong những kỳ thi toán học uy tín bậc nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, quy tụ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ có truyền thống mạnh về toán học. Đặc biệt, theo quy chế của cuộc thi, mỗi quốc gia chỉ được nhận tối đa một huy chương vàng, bất kể số lượng thí sinh đạt điểm cao.

Điều này khác với Olympic Toán học quốc tế (IMO), một đội tuyển mạnh có thể giành nhiều huy chương vàng trong cùng năm. Tại IMO, việc một quốc gia sở hữu 3-4 huy chương vàng là điều không hiếm gặp, thậm chí từng có những đội tuyển giành trọn 6/6 huy chương vàng.

Vì vậy, cơ hội để một học sinh đạt huy chương vàng APMO luôn khắt khe hơn rất nhiều. Các thí sinh không chỉ cạnh tranh với bạn bè quốc tế, mà còn cạnh tranh trực tiếp với những thành viên xuất sắc trong chính đội tuyển quốc gia.

Nguyên nhân thứ hai đến từ việc Việt Nam đã có thời gian dài không tham dự kỳ thi này. Theo TS Trần Nam Dũng, sau năm 2002, do vấn đề kỹ thuật, Việt Nam đã ngừng tham gia APMO. Trong hơn hai thập kỷ, học sinh Việt Nam không có cơ hội tranh tài tại APMO. Đến năm 2026, đội tuyển Việt Nam trở lại sân chơi này sau hơn 20 năm gián đoạn.

Tấm huy chương vàng của em Trần Đại Thành Danh vì thế mang ý nghĩa đặc biệt. Đây không chỉ là thành tích cá nhân xuất sắc mà còn đánh dấu sự trở lại thành công của Việt Nam tại một kỳ thi từng ghi dấu thành tích nổi bật của học sinh Việt Nam.

Nhắc lại dấu mốc đặc biệt của kỳ thi, TS Trần Nam Dũng cho biết sau 3 thập kỷ, người giành huy chương vàng APMO đầu tiên cho trường Phổ thông Năng khiếu - Lê Quang Nẫm - hiện đã trở thành giáo sư toán học tại Đại học Indiana (Mỹ) và có nhiều đóng góp trong lĩnh vực nghiên cứu toán học. Điều này cho thấy những thành tích ở bậc phổ thông có thể trở thành nền tảng cho con đường học thuật lâu dài.

Vì vậy, trường Phổ thông Năng khiếu kỳ vọng em Trần Đại Thành Danh sẽ tiếp tục nuôi dưỡng đam mê với toán học, phát huy năng lực và nối tiếp truyền thống của các thế hệ đàn anh trên con đường nghiên cứu, giảng dạy trong tương lai.