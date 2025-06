Nvidia khó thể từ bỏ Trung Quốc

Trong báo cáo tài chính quý I/2025, Nvidia gửi thông điệp cứng rắn đến chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về quy định hạn chế xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc.

“Ngành công nghiệp AI của Trung Quốc vẫn phát triển bất kể có dùng chip từ Mỹ hay không”, CEO Nvidia Jensen Huang tuyên bố.

Nêu quan điểm hơn một nửa lập trình viên AI trên thế giới đến từ Trung Quốc, Huang cho rằng việc ngăn cản công ty Mỹ cạnh tranh tại đất nước tỷ dân có thể khiến Mỹ mất đi vị thế dẫn đầu trong cuộc đua AI. Bản thân Nvidia cũng không thể từ bỏ thị trường Trung Quốc.

“Suy cho cùng, nền tảng được lập trình viên AI tin tưởng sử dụng sẽ chiến thắng cuộc đua AI. Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nên dùng để củng cố nền tảng của Mỹ, không phải ‘dâng’ một nửa tài năng AI của thế giới cho đối thủ”, Huang nhấn mạnh.

Theo WSJ, tài chính cũng là lý do khiến Nvidia lập luận cứng rắn. Quyết định của chính phủ Mỹ hồi tháng 4 nhằm ngăn bán chip H20 cho Trung Quốc khiến doanh thu Nvidia giảm khoảng 2,5 tỷ USD trong quý tài chính gần nhất (kết thúc tháng 4), dự kiến mất thêm 8 tỷ USD trong quý tài chính tiếp theo (kết thúc tháng 7).

Chip H20 vốn được thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc để tuân thủ lệnh hạn chế trước đó. Nếu không bán tại Trung Quốc, Nvidia cũng không thể bán dòng chip này tại những thị trường khác.

Nhu cầu chip AI của Nvidia vẫn bùng nổ tại nhiều quốc gia, giúp bù đắp một phần doanh số bị mất. Vốn hóa thị trường của Nvidia hiện khoảng 3.300 tỷ USD , gấp 3 lần công ty chip đứng sau (Broadcom). Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn tin tưởng tiềm năng phát triển của Nvidia.

Các nhà phân tích Phố Wall dự báo doanh thu hàng năm của Nvidia sẽ vượt 200 tỷ USD trong năm nay, đạt 300 tỷ USD vào 2028. Tuy nhiên, điều này khó xảy ra nếu không bao gồm Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, đất nước đặt tham vọng lớn trong lĩnh vực AI.

Theo thống kê của Morgan Stanley, các quỹ đầu tư mạo hiểm được chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn đã đầu tư 184 tỷ USD cho các startup AI trong giai đoạn 2000-2023. Ước tính của Nvidia cho thấy thị trường bộ tăng tốc (AI accelerator) tại Trung Quốc trị giá khoảng 50 tỷ USD .

“Trung Quốc chiếm 1/4 thị trường. Đây là con số lớn”, nhà phân tích Tim Arcuri từ UBS cho biết. Ông nói thêm rằng Nvidia sẽ giành lấy “quyền thống trị” nếu có khả năng cạnh tranh tại đất nước tỷ dân.

Các nhà phân tích Phố Wall vẫn kỳ vọng Nvidia sẽ sớm quay lại thị trường Trung Quốc. “Chúng tôi tin rằng một số cơ hội kinh doanh tại Trung Quốc sẽ phục hồi”, nhà phân tích Joe Moore từ Morgan Stanley nhận định.

Tuy nhiên, bất cứ thay đổi trong giai đoạn này đòi hỏi chính quyền ông Trump bãi bỏ hoặc chỉnh sửa các quy định hiện có. Dựa trên những động thái gần đây, WSJ nhận định khả năng trên khó xảy ra.

Nhà phân tích Tim Arcuri cho rằng các sửa đổi để Nvidia bán chip mạnh hơn tại Trung Quốc vẫn có thể diễn ra, đặc biệt khi Mỹ đã hạn chế xuất khẩu thiết bị sản xuất chip tiên tiến cho Trung Quốc.

“Nếu các hạn chế về thiết bị không thay đổi, Trung Quốc vẫn chịu giới hạn nhất định về những gì họ có thể làm”, Arcuri nhấn mạnh.

Sự vắng mặt của Nvidia tạo cơ hội cho các đối thủ nội địa như Huawei. Theo ước tính của Morgan Stanley, các công ty trong nước hiện đáp ứng khoảng 34% nhu cầu chip AI. Con số trên có thể đạt 82% vào năm 2027.

Nếu trở lại Trung Quốc, Nvidia vẫn phải cạnh tranh với các đối thủ trong nước, đặc biệt khi chính phủ Trung Quốc thúc đẩy sử dụng công nghệ nội địa cho các ngành công nghiệp quan trọng.

Nvidia đang là “ông lớn” AI trên toàn cầu với hệ sinh thái chip, phần cứng và phần mềm được đánh giá cao. Công ty vẫn có thể cạnh tranh tốt tại Trung Quốc, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào Nhà Trắng.

