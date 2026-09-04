Lý do nhà sáng lập Spotify mê 'Nhà giả kim'

"Nhà giả kim" của Paulo Coelho không phải sách kinh doanh, nhưng câu chuyện về hành trình theo đuổi giấc mơ lại để lại ảnh hưởng đặc biệt với Daniel Ek, nhà sáng lập Spotify.

Daniel Ek - nhà sáng lập nền tảng phát nhạc trực tuyến Spotify đọc khoảng 60-70 cuốn sách mỗi năm. Trong danh sách ông đọc có nhiều tác phẩm về kinh doanh, tư duy và tiểu sử, nhưng The Alchemist (tựa Việt: Nhà giả kim) của Paulo Coelho là một trong những cuốn ông đặc biệt nhắc đến khi nói về những tác phẩm có ảnh hưởng đến mình.

Điều khiến Ek quan tâm không chỉ là câu chuyện trong sách, mà còn chính hành trình để cuốn sách trở thành một hiện tượng xuất bản toàn cầu.

Từ một cuốn sách bị từ chối đến hiện tượng toàn cầu

Nhà giả kim kể về Santiago, một chàng trai chăn cừu trẻ tuổi quyết định rời quê nhà để tìm kho báu được báo mộng. Trên hành trình, Santiago gặp nhiều người, trải qua thất bại và những bước ngoặt, trước khi nhận ra giá trị thực sự của việc theo đuổi điều mình tin tưởng.

Với Daniel Ek, câu chuyện phía sau cuốn sách cũng quan trọng không kém nội dung tác phẩm.

Trong cuộc trò chuyện với Tim Ferriss, nhà sáng lập Spotify kể ông từng có một buổi tối trò chuyện với Paulo Coelho tại Thụy Sĩ, vào thời điểm Spotify chuẩn bị ra mắt tại Brazil. Ek ấn tượng với cách nhà văn Brazil kiên trì với tác phẩm của mình dù Nhà giả kim từng không được đón nhận khi mới xuất bản.

Theo lời Ek, Coelho từng cho phép mọi người đọc cuốn sách miễn phí để mở rộng lượng độc giả, sau đó thúc đẩy doanh số. Với ông, câu chuyện này có sự tương đồng thú vị với mô hình premium mà Spotify theo đuổi trong những ngày đầu: Cho người dùng tiếp cận dịch vụ miễn phí, từ đó chuyển một phần sang thuê bao trả phí.

Thực tế, Nhà giả kim từng có khởi đầu khá khiêm tốn. Theo Tim Ferriss, lần xuất bản đầu tiên tại Brazil chỉ in khoảng 900 bản và nhà xuất bản ban đầu sau đó không tiếp tục tái bản. Tác phẩm chỉ thực sự bứt phá sau khi Coelho xuất bản cuốn Brida (tựa Việt: Ma thuật yêu).

Câu chuyện này đặc biệt phù hợp với cách Ek nhìn về thành công: Một ý tưởng có thể bị nghi ngờ ở thời điểm ban đầu nhưng vẫn đáng để theo đuổi nếu người tạo ra nó đủ tin tưởng và kiên trì.

Spotify cũng từng bắt đầu từ một ý tưởng tưởng như bất khả thi là đưa mọi bài hát đến người dùng gần như ngay lập tức và hợp pháp. Sau gần 20 năm, nền tảng này đã trở thành dịch vụ được hàng trăm triệu người trên toàn cầu sử dụng.

Daniel Ek không đọc sách chỉ để làm giàu

Điểm đáng chú ý trong cách Ek nói về sách là ông không tìm kiếm những công thức đơn giản để thành công.

Trong cuộc phỏng vấn, Ek cho biết ông thường mua một cuốn sách sau khi được ai đó giới thiệu, rồi để nó trên bàn một thời gian trước khi thực sự đọc. Ông cũng nói mình đặc biệt thích tiểu sử, bởi những câu chuyện về người khác giúp ông hiểu thêm về cách con người tự phát triển và vượt qua giới hạn của bản thân.

Bên cạnh Nhà giả kim, Ek từng nhắc đến Black Box Thinking (tựa tiếng Việt: Tạo lập kinh doanh bền vững từ những sai lầm) của Matthew Syed, Poor Charlie's Almanack của Charlie Munger hay Tiểu sử Leonardo da Vinci của Walter Isaacson.

Nhà sáng lập Spotify đọc đa dạng thể loại sách. Ảnh: WSJ.

Nếu những cuốn sách kinh doanh giúp ông có thêm công cụ và khung tư duy, Nhà giả kim lại mang đến niềm tin vào hành trình.

Ek cho rằng các công cụ hay phương pháp chỉ là điều kiện cần. Để đạt được điều gì đó, con người vẫn cần bắt tay vào thực hiện và kiên trì với mục tiêu của mình. Đây cũng là điều ông nhìn thấy trong câu chuyện của Coelho và nhân vật Santiago.

Quan niệm này phần nào được phản ánh trong cách Ek xây dựng Spotify. Ông từng nói mình xem mỗi vai trò tại công ty như một "sứ mệnh". Trong gần 20 năm, Ek lần lượt đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau, từ tài chính, sản phẩm, bán hàng đến marketing, dù chức danh CEO không thay đổi.

Từ đầu năm nay, Ek chuyển sang vị trí Chủ tịch điều hành Spotify, tập trung nhiều hơn vào chiến lược dài hạn và những quyết định lớn của công ty. Với ông, đây đơn giản là "sứ mệnh" tiếp theo trong hành trình của mình.

Có lẽ đó cũng là lý do Nhà giả kim có sức hấp dẫn đặc biệt với nhà sáng lập Spotify. Cuốn sách không dạy cách xây dựng một công ty tỷ USD hay đưa ra công thức để trở thành một CEO giỏi. Nó đặt ra một câu hỏi đơn giản hơn: Nếu đã tìm thấy điều mình thực sự muốn theo đuổi, bạn có đủ kiên trì để đi đến cùng hay không?