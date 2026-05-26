Lý do Mỹ ra đòn tấn công Iran giữa lệnh ngừng bắn

Lực lượng Mỹ vừa tiến hành các cuộc “tấn công tự vệ” tại miền Nam Iran trong ngày 25/5. Đằng sau đó là thực tế đã được tình báo Mỹ cảnh báo về năng lực quân sự hiện tại của Iran.

Hai tiêm kích F/A-18 Super Hornet cất cánh từ boong tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ để hỗ trợ chiến dịch tấn công Iran tại địa điểm không được tiết lộ.

Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), các cuộc không kích được thực hiện nhằm mục đích “tự vệ” để “bảo vệ lực lượng Mỹ trước các mối đe dọa do lực lượng Iran gây ra”.

Theo thông báo của phát ngôn viên CENTCOM, đại úy Tim Hawkins, các mục tiêu bị tấn công bao gồm các địa điểm phóng tên lửa và các tàu của Iran đang cố gắng rải thủy lôi.

“Bộ Chỉ huy Trung tâm sẽ tiếp tục bảo vệ lực lượng Mỹ trong khi vẫn thể hiện sự kiềm chế trong thời gian lệnh ngừng bắn đang diễn ra”, ông Hawkins khẳng định.

Iran tái thiết năng lực quân sự, Mỹ ra đòn phủ đầu

Theo NBC News, các cuộc tấn công được cho là diễn ra tại Bandar Abbas, thành phố cảng ở miền Nam Iran, khu vực gần eo biển Hormuz, nơi đây có một căn cứ hải quân lớn của Iran.

Hiện chưa có thông báo nào về việc thay đổi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran, vốn có hiệu lực từ ngày 8/4.

Máy bay giám sát cất cánh từ boong tàu sân bay của Hải quân Mỹ trong chiến dịch tấn công Iran.

Trước đó, truyền thông Iran cho biết đã nghe thấy các tiếng nổ tại Bandar Abbas và khu vực ven biển gần eo biển Hormuz. Hãng tin Mehr của Iran đưa tin tình hình tại Bandar Abbas đã được kiểm soát và không có gì đáng lo ngại.

Cũng trong ngày 25/5, các nguồn tin cho biết Washington và Tehran vẫn tiếp tục xúc tiến các cuộc thảo luận nhằm chấm dứt xung đột.

Theo New York Times, một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết các hệ thống tên lửa đất đối không của Iran đã đe dọa gần hai chục tàu chiến Hải quân Mỹ, bao gồm hai tàu sân bay và các tàu hộ tống đang hoạt động tại vịnh Oman và biển Arab. Các tàu này hiện diện nhằm thực thi lệnh phong tỏa đối với các tàu ra vào cảng Iran.

Cho tới cuối tuần trước, ngay trước khi ông Trump tuyên bố Mỹ và Iran sắp đạt được thỏa thuận, các nhà hoạch định quân sự của Mỹ vẫn chuẩn bị kế hoạch nối lại chiến dịch ném bom quy mô lớn dọc eo biển Hormuz, bao gồm các trận địa tên lửa.

Mục tiêu là làm suy yếu khả năng kiểm soát của Iran đối với tuyến hàng hải này. Dù vậy, giải pháp ngoại giao vẫn đang là lựa chọn ưu tiên của ông Trump.

Năng lực tái thiết của giới quân sự Iran rất mạnh

Theo New York Times, việc các trận địa tên lửa Iran được cho là nhắm mục tiêu vào tàu chiến Mỹ, khiến Mỹ buộc phải ra đòn tấn công giữa lệnh ngừng bắn, nhìn chung không phải là điều gây bất ngờ đối với lực lượng Mỹ.

Dù ông Trump, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và nhiều lãnh đạo quân sự khác của Mỹ nhiều lần tuyên bố chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel đã làm suy yếu nghiêm trọng năng lực quân sự của Iran, nhưng đánh giá mật do cơ quan tình báo Mỹ đưa ra hồi đầu tháng này cho thấy thực tế hoàn toàn khác: Iran đã khôi phục phần lớn các bệ phóng tên lửa.

Iran trưng bày mô hình tên lửa trên đường phố Tehran.

Tình báo Mỹ cho biết Iran đã khôi phục khả năng tác chiến tại 30 trong số 33 trận địa tên lửa đặt dọc eo biển Hormuz. Các vị trí này có thể đe dọa tàu chiến Mỹ và tàu chở dầu đi qua tuyến hàng hải.

Dù Mỹ thực sự đã đánh chìm phần lớn tàu thuyền của lực lượng hải quân chính quy của Iran, nhưng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vẫn còn hàng trăm xuồng cao tốc nhỏ có thể được sử dụng để rải thủy lôi tại eo biển Hormuz.

Các quan chức quân sự cấp cao Mỹ cũng lo ngại về kho dự trữ tên lửa tầm xa và các loại đạn dược hạng nặng của Washington, bởi lượng đạn dược dự trữ đã suy giảm xuống mức thấp, trong khi đây là những loại vũ khí tối cần thiết để phá hủy các cơ sở tên lửa ngầm kiên cố của Iran.

Theo các quan chức Mỹ, thay vì tìm cách phá hủy hoàn toàn, trong quá trình tác chiến trước đây, Lầu Năm Góc lựa chọn sử dụng các loại đạn dược nhẹ hơn nhằm đánh sập lối vào các căn cứ phóng tên lửa của Iran, do nguồn bom xuyên boongke của Mỹ có hạn. Tuy nhiên, Iran có khả năng khôi phục lối vào các căn cứ này nhanh hơn dự tính của Mỹ.

Các đánh giá tình báo cho thấy Iran vẫn duy trì khoảng 70% số bệ phóng tên lửa trên toàn quốc, tiếp cận được khoảng 90% kho tên lửa trên cả nước và đang còn khoảng 70% lượng tên lửa so với giai đoạn trước chiến tranh.

Kho tên lửa này bao gồm cả tên lửa đạn đạo có khả năng tấn công các quốc gia trong khu vực, cùng một lượng nhỏ tên lửa hành trình có thể được sử dụng nhằm vào các mục tiêu tầm ngắn trên bộ hoặc trên biển.

Thực tế này trái ngược đáng kể so với các tuyên bố tự tin trước đó của chính quyền ông Trump rằng quân đội Iran đã bị “đập tan”.

Tình hình tại thực địa cho thấy ông Trump và đội ngũ quân sự của mình có thể đã đánh giá quá cao mức độ thiệt hại gây ra cho năng lực quân sự của Iran, đồng thời đánh giá quá thấp khả năng phục hồi của giới quân sự Tehran.

Thực tế này tiếp tục đặt ra thế khó cho ông Trump trong quá trình cân nhắc các lựa chọn trong vấn đề chiến sự Iran.

