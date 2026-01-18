Lý do MU thắng derby Manchester

Chỉ sau vài ngày nắm đội, Michael Carrick tạo ra một MU chơi có cấu trúc, có mục đích và quan trọng nhất: dám lao vào trận derby với Manchester City bằng tinh thần không khoan nhượng.

Carrick mới chỉ bắt đầu làm việc trực tiếp với đội hình MU từ giữa tuần, nhưng những gì đội bóng của ông thể hiện ở chiến thắng 2-0 trong trận derby Manchester cho thấy sự thay đổi rõ rệt về tư duy chơi bóng. Đây không còn là tập thể lúng túng, chần chừ, thiếu định hướng, những đặc điểm ám ảnh MU suốt một năm 2025 đầy bất ổn.

Cấu trúc rõ ràng, kỷ luật rõ rệt

Derby Manchester từ lâu vẫn có khả năng phơi bày bản chất thật của MU. Khi đối thủ là Manchester City, mọi sự ngụy trang chiến thuật đều trở nên vô nghĩa. Hoặc chơi với niềm tin rõ ràng, hoặc đội bóng bị cuốn trôi. Lần này, MU chọn cách bước vào cuộc chơi với sự chắc chắn và chủ động hiếm thấy.

Không còn cảm giác bế tắc thường trực của những trận đấu mà MU buộc phải kiểm soát bóng và phá vỡ khối phòng ngự thấp. Trước Manchester City, họ không cố chiếm thế trận. Họ chấp nhận không gian, chấp nhận chịu áp lực, nhưng đổi lại là sự rõ ràng trong từng hành động.

Người hâm mộ trên sân Old Trafford nhanh chóng bị cuốn theo cường độ phòng ngự của đội chủ nhà. Mỗi khi mất bóng, MU lập tức co cụm, dồn quân về bảo vệ hàng thủ bốn người.

Casemiro, Harry Maguire, Lisandro Martínez và các đồng đội không chần chừ trong những pha xoạc bóng, chắn cú sút, tranh chấp tay đôi. Đây là một MU sẵn sàng “lăn xả”, sẵn sàng chịu đau để tồn tại trong một trận cầu lớn.

MU giành chiến thắng 2-0 ở derby Manchester tối 17/1.

Trong bối cảnh các trận derby Manchester hiện đại thường diễn ra theo kịch bản quen thuộc, Manchester City kiểm soát bóng, MU phòng ngự và phản công. Carrick không tìm cách phá vỡ quy luật đó. Ông tận dụng nó.

MU ra sân với sơ đồ 4-2-3-1, Bryan Mbeumo đá cao nhất. Khi không có bóng, hệ thống chuyển nhanh sang 4-4-2. Bruno Fernandes đóng vai trò trung tâm trong việc điều tiết cường độ pressing: khi nào dâng cao gây áp lực, khi nào lùi thấp giữ khối đội hình. MU không pressing vô tội vạ, cũng không bị động chờ đợi.

Hai biên là điểm nhấn chiến thuật. Diogo Dalot và Amad Diallo liên tục tìm cách xâm nhập khoảng trống phía sau hàng thủ Manchester City bên cánh phải. Ở phía đối diện, Lisandro Martinez không chỉ phòng ngự mà còn chủ động tung ra những đường chuyền dài sớm, khai thác khoảng trống sau lưng hàng tiền vệ đối phương.

MU khép lại hiệp một với chỉ 28% thời lượng kiểm soát bóng. Nhưng đó không phải sự lép vế. Carrick không muốn các học trò chuyền bóng để “giữ nhịp”. Ông muốn họ chuyền bóng để xuyên phá. Mỗi pha lên bóng đều mang ý đồ rõ ràng, nhắm vào điểm yếu của Manchester City khi đội khách buộc phải xoay sở trong trạng thái chuyển đổi.

Cách tiếp cận ấy giúp MU phòng ngự có tổ chức, không hoảng loạn, đồng thời tấn công nhanh và trực diện. Điều duy nhất còn thiếu trong hiệp một là bàn thắng.

Harry Maguire suýt mở tỷ số với cú đánh đầu dội xà ngang từ tình huống phạt góc. Amad Diallo có một pha lập công bị từ chối vì việt vị rõ ràng. Bruno Fernandes sau đó cũng bị khước từ bàn thắng trong một tình huống sát nút hơn nhiều, khi tin rằng mình chọn thời điểm băng xuống hoàn hảo. Nhưng những tín hiệu tích cực là không thể phủ nhận.

Manchester City mờ nhạt, MU sắc bén

Ở chiều ngược lại, Manchester City không phải là chính họ. Một phần do áp lực mà MU tạo ra, phần khác đến từ bầu không khí dữ dội tại Old Trafford, thứ đã bóp nghẹt nhịp điệu quen thuộc của đội khách.

MU xứng đáng giành 3 điểm trước Man City.

Manchester City cố gắng làm dịu trận đấu bằng cách đưa Bernardo Silva và Rodri vào trung tâm kiểm soát bóng, đồng thời bó Rico Lewis vào trong để hỗ trợ triển khai. Nhưng đây không phải trận đấu mà họ có thể “đóng nắp” theo ý mình.

Rodri có hiệp một dưới sức, với một đường chuyền cẩu thả hiếm thấy tạo ra cơ hội nguy hiểm cho MU. Ngay cả khi cải thiện sau giờ nghỉ, Manchester City vẫn gặp vấn đề lớn trong khâu xử lý bóng quanh khu vực cấm địa. Những pha phối hợp thiếu sắc bén khiến họ gần như không có hy vọng ghi bàn trái với thế trận.

MU thì khác. Họ xây dựng nền móng vững chắc từ hiệp một để bùng nổ trong hiệp hai. Các bàn thắng đến sau đó không phải khoảnh khắc ngẫu hứng, mà là kết quả tất yếu của một kế hoạch được thực thi nhất quán.

Một trận đấu dĩ nhiên là chưa đủ để khẳng định Michael Carrick giải quyết triệt để những vấn đề lớn nhất của MU. Nhưng trong bối cảnh ông còn 17 trận để cạnh tranh suất dự Champions League, đây là một lời tuyên bố mạnh mẽ.

Carrick không hứa hẹn điều gì lớn lao. Ông chỉ mang MU trở lại với những thói quen cũ: kỷ luật, tổ chức, tinh thần chiến đấu và sự dũng cảm. Đôi khi, để tiến lên phía trước, một đội bóng chỉ cần nhớ lại mình từng là ai.