Lý do máy lọc nước New eSpring được người dùng toàn cầu tin tưởng

Công nghệ lọc đột phá, chất lượng được kiểm chứng quốc tế cùng thiết kế thông minh giúp New eSpring trở thành bạn đồng hành tin cậy của hàng chục triệu gia đình.

Trong bối cảnh nhu cầu nước sạch ngày càng trở nên cấp thiết, máy lọc nước New eSpring đến từ thương hiệu eSpring (thuộc Tập đoàn Amway), hiện là sản phẩm được tin dùng trên toàn cầu.

Máy lọc nước New eSpring đang là một trong những sản phẩm được người dùng tin tưởng về cả chất lượng và tính năng kèm theo.

Được nghiên cứu và phát triển bởi thương hiệu hệ thống xử lý nước tại nhà bán chạy số 1 thế giới (theo Verify Markets, 2022) với bề dày hơn 35 năm kinh nghiệm, New eSpring là một giải pháp lọc nước tiên tiến, đáp ứng những tiêu chuẩn mới về chất lượng nước uống.

Khẳng định vị thế nhờ công nghệ lọc đột phá

Hậu Covid-19, khi mối quan tâm về sức khỏe tăng cao ở mọi nơi trên thế giới, chuẩn nước uống đã có sự thay đổi. Theo hướng dẫn về chất lượng nước uống (Guidelines for Drinking-water Quality) được WHO cập nhật năm 2022, ngoài yếu tố sạch, nước uống còn phải lành mạnh, đồng nghĩa với việc giữ được các khoáng chất có lợi cho sức khỏe.

Sở hữu hệ thống xử lý nước hiện đại bậc nhất, thương hiệu đã tập trung đầu tư, nghiên cứu và ứng dụng những công nghệ mới nhất vào New eSpring. Chính lợi thế này đã giúp sản phẩm nhanh chóng đạt được vị thế trên thị trường và ghi điểm với người dùng.

Cụ thể, New eSpring sử dụng hệ thống lọc độc đáo khi kết hợp giữa bộ lọc Carbon e3 và công nghệ UV-C LED. Điều này giúp máy loại bỏ tới hơn 170 chất gây ô nhiễm trong đó có cả vi nhựa và hóa chất vĩnh cửu (chẳng hạn như PFOA và PFOS - hai hóa chất phổ biến trong các loại chất chống thấm, chống dính và sản phẩm gia dụng), vốn được các nhà khoa học cảnh báo là mối đe dọa tiềm tàng đối với sức khỏe con người.

Nhiều gia đình không ngại đầu tư vào một chiếc máy lọc nước New eSpring vì chất lượng và công nghệ lọc tiên tiến giúp chăm sóc sức khoẻ của cả nhà.

Dòng nước bên trong New eSpring vừa đi qua bộ lọc carbon e3, nơi các tạp chất và chất gây ô nhiễm bị giữ lại, tiếp tục hành trình đến một vùng ánh sáng. Nơi giúp nước trở nên sạch và an toàn hơn đó chính là lúc công nghệ UV-C LED xuất hiện.

Với sức mạnh từ tia UV-C, 99,9% vi khuẩn, virus và bào nang bị loại bỏ (Theo xác nhận từ NSF International, 2022) mà không cần đến hóa chất, không tạo ra bất kỳ phụ phẩm nào gây hại cho sức khỏe. Nhưng quan trọng hơn, những khoáng chất cần thiết cho cơ thể như canxi, magie vẫn được giữ trọn vẹn, đảm bảo nước không chỉ tinh khiết mà còn lành mạnh.

“Khi uống nước trực tiếp từ máy New eSpring, tôi không cảm thấy mùi tanh, nước có vị rất tự nhiên, thanh nhẹ và dễ chịu”, chị Phương Hằng, (quận 3, TPHCM) nói về trải nghiệm sau một thời gian sử dụng New eSpring.

Nguồn nước sạch và an toan giúp người dùng an tâm sử dụng.

Bảo chứng chất lượng từ những đơn vị quốc tế

Trên hành trình trở thành chiếc máy lọc nước được hàng chục triệu gia đình tin dùng, New eSpring đã trải qua nhiều bài kiểm tra, đánh giá với các tiêu chí khắt khe đến từ những tổ chức hàng đầu thế giới.

Các tiêu chuẩn mà New eSpring đã đạt được như NSF /ANSI 42, 53, 55, 401 từ NSF (Trung tâm hợp tác về an toàn thực phẩm và nước uống của WHO), ANSI (Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ) hay chứng nhận an toàn từ WQA (Water Quality Association - Hiệp hội chất lượng nước Mỹ), SCC (Hội đồng tiêu chuẩn Canada)... chính là minh chứng rõ nhất cho chất lượng vượt trội của sản phẩm.

Theo ông Rick Andrew, - chuyên gia lâu năm đến từ NSF, đạt được những chứng nhận trên cũng có nghĩa là New eSpring đã được thử nghiệm và xác minh hiệu quả về việc loại bỏ các chất gây ô nhiễm và làm ảnh hưởng tới mùi vị, hình thức, kiểm tra độ an toàn của vật liệu… Đây sẽ là cơ sở quan trọng giúp người dùng lựa chọn được sản phẩm máy lọc nước đạt chất lượng.

Hình ảnh tem chứng nhận trên thân máy.

Việc chọn mua máy lọc nước không đơn thuần là một quyết định mua sắm mà còn là khoản đầu tư cho sức khỏe và hạnh phúc lâu dài của cả gia đình. Với New eSpring, người dùng có thể bắt đầu một lối sống khỏe mạnh và bền vững hơn, thoải mái tận hưởng cuộc sống mà không cần lo lắng về nước uống mỗi ngày.