Lý do Manchester United mua hụt Ronaldinho

Năm 2003, Ronaldinho đang ở đỉnh cao sự nghiệp sau khi giúp Brazil giành chức vô địch World Cup 2002. Thời điểm David Beckham chuyển đến Real Madrid, Sir Alex Ferguson xem Ronaldinho là nhân tố lý tưởng để thay thế.

Huyền thoại người Brazil nổi bật với nền tảng kỹ thuật thượng thừa và khả năng săn bàn ấn tượng. Anh được xem là lựa chọn hoàn hảo cho tham vọng nâng cấp hàng tấn công của MU. Tuy nhiên, thương vụ này không xảy ra khi Ronaldinho chọn Barcelona thay vì chuyển đến sân Old Trafford.

Peter Kenyon, Giám đốc Điều hành của MU thời điểm đó, cho biết: "Chúng tôi theo đuổi Ronaldinho rất quyết liệt. Sir Alex cũng tham gia vào thương vụ này. Những yếu tố như vị trí thi đấu của Ronaldinho được Sir Alex xem xét kỹ lưỡng".

Bước ngoặt của cuộc đàm phán xảy ra khi lãnh đạo MU thương thảo với phía Ronaldinho. Theo mô tả của ông Kenyon, sự khác biệt về văn hóa bóng đá cản trở thương vụ thành hiện thực.

“Chúng tôi phải thương thảo với rất nhiều người, khoảng 20 nhân sự trong một căn phòng. Ronaldinho là cầu thủ xuất sắc, nhưng mọi thứ trở nên phức tạp hơn nhiều. Văn hóa của Brazil, cách họ tổ chức buổi tập... mọi thứ đều khác biệt," ông Kenyon kể lại.

Năm 2015, Ronaldinho từng kể lại về việc suýt gia nhập MU: "Tôi gần như đã gia nhập CLB, mọi thứ sắp được hoàn tất trong 48 giờ thì Sandro Rosell (lúc đó là Phó chủ tịch Barcelona) gọi điện và rủ tôi đến sân Camp Nou. Và tôi đồng ý. Tôi hứa với Sandro rằng sẽ thi đấu cho Barca".

Truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ MU đưa ra đề nghị hấp dẫn về đãi ngộ cho Ronaldinho, tuy nhiên Barca lại vẽ ra cho huyền thoại Brazil một viễn cảnh màu hồng. Anh sẽ trở thành biểu tượng mới của CLB.

Sau khi thương vụ đổ vỡ, MU nhanh chóng chuyển hướng sang một tài năng trẻ khác ở Bồ Đào Nha là Cristiano Ronaldo. Cầu thủ có nền tảng kỹ thuật khéo léo này được MU ký hợp đồng ngay sau khi Ronaldinho quyết định gia nhập Barca. Sau này, cả Ronaldo lẫn Ronaldinho đều thành công với lựa chọn của mình.

