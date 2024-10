Mbappe phản pháo trước cáo buộc hiếp dâm

Marie-Alix Canu-Bernard, luật sư của Mbappe, nói trên TF1: "Họ nói với chúng tôi rằng một đơn kiện được gửi đến tòa án, nhưng hiện tại chúng tôi thậm chí không biết đơn kiện đó nhắm vào ai. Một đơn kiện không chứng minh được điều gì cả. Trong suốt thời gian ở Stockholm (Thụy Điển), Mbappe không bao giờ ở một mình. Cậu ấy không phạm phải hành vi sai trái nào".

Luật sư của Mbappe thừa nhận "đây là hành vi bôi nhọ không thể chấp nhận" đối với chân sút người Pháp. Đồng thời, bà cũng cho biết Mbappe "rất bình tĩnh trước áp lực vì không vi phạm pháp luật".

Hôm 15/10, tờ Aftonbladet của Thụy Điển đưa tin Mbappe bị tình nghi dính líu đến vụ hiếp dâm tại một khách sạn ở Stockholm. Cảnh sát địa phương xác nhận với truyền thông rằng Mbappe là một trong những cái tên bị điều tra, nhưng không tiết lộ chi tiết vụ việc.

Sau đó một ngày, một tờ báo Thụy Điển khác là Expressen điểm mặt Mbappe trong vụ việc. Phóng viên Katrin Krantz cho biết: "Chúng tôi chắc chắn rằng Mbappe thực sự là nghi phạm trong vụ việc này. Anh ấy có phạm tội hay không? Chúng tôi không biết gì về điều đó".

Văn phòng Công tố Thụy Điển xác nhận việc mở cuộc điều tra về cáo buộc hiếp dâm, tuy nhiên không nhắc đến tên Mbappe. "Điều tôi có thể nói là tôi đang theo sát cuộc điều tra. Có thông tin cho rằng vụ tấn công xảy ra vào ngày 10/10 tại trung tâm Stockholm. Tôi sẽ không nói thêm gì vào lúc này", công tố viên Marina Chirakova cho biết.

Mbappe đang bị truyền thông Thụy Điển xem là nghi phạm chính. Tuy nhiên, tiền đạo của Real Madrid không bị tạm giam theo luật của quốc gia này. Dù vậy, khả năng cao Mbappe có thể bị triệu tập để làm chứng trước tòa. Sau khi cựu sao PSG đưa ra lời khai, văn phòng Công tố sẽ quyết định xem vụ án có được khép lại hay cần mở rộng điều tra.

Truyền thông châu Âu đã chia sẻ lịch trình của Mbappe tại Thụy Điển. Vì không phải thi đấu tại Nations League, Mbappe được HLV Carlo Ancelotti cho nghỉ ngơi. Cựu sao PSG cùng nhóm bạn đến Thụy Điển du lịch từ tuần trước. Cả nhóm lưu trú tại khách sạn Bank ở trung tâm thành phố Stockholm.

Hôm 10/10, Mbappe ghé nhà hàng Chez Jolie trước khi đến hộp đêm V và sau đó trở về khách sạn cùng với đoàn tùy tùng. Đây cũng là khách sạn nơi nạn nhân tố giác bị tấn công tình dục.

Dù chưa có bằng chứng nào chống lại Mbappe, chân sút của Real Madrid vẫn đăng lên mạng xã hội dòng thông điệp: "Tin giả! Điều này thật dễ đoán, đặc biệt là ngay trước phiên điều trần với PSG. Nó trông như là một sự trùng hợp".

