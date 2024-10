James Rodriguez vẫn rất đáng xem

Ngôi sao thuộc Rayo Vallecano đóng góp 1 kiến tạo cho Luis Diaz nâng tỷ số lên 2-0 cho Colombia trước Chile. Đây là pha kiến tạo thứ 8 trong 10 trận gần đây nhất khi khoác áo đội tuyển quốc gia của Rodriguez. Trong cuộc đua kiến tạo ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, Rodriguez dẫn đầu với 4 lần "dọn cỗ".

Ngoài kiến tạo cho Diaz, Rodriguez còn có thống kê ấn tượng với 7 lần tạo ra cơ hội ghi bàn trước Chile. Anh có thêm 78 lần chạm bóng, chuyền chính xác 92% và 4 đường chuyền dài đúng địa chỉ.

HLV Nestor Lorenzo xếp Rodriguez đá lệch phải trên hàng công 3 người trong sơ đồ 4-3-3. Dù không phải vị trí hộ công ưa thích, ngôi sao của Vallecano vẫn để lại tầm ảnh hưởng với những pha xử lý kỹ thuật và phối hợp tốt với đồng đội.

Trên mạng xã hội, người dùng tấm tắc khen ngợi nhãn quan chiến thuật của Rodriguez. Họ cho rằng ngôi sao người Colombia quá xuất sắc. Nhiều người cũng không quên chỉ trích Vallecano đang lãng phí Rodriguez.

Từ đầu mùa La Liga 2024/25, ngôi sao người Colombia mới đá chính 1 trận và có 3 lần vào sân từ ghế dự bị. Anh chưa ghi bàn hay có kiến tạo nào cho Vallecano.

Hôm 11/10, Rodriguez cũng chơi ấn tượng dù Colombia thua 0-1 trước Bolivia trên sân khách. Tiền vệ 33 tuổi có 107 lần chạm bóng, chuyền chính xác 94%, 3 lần chiến thắng khi tranh chấp tay đôi, tung ra 4 đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn. Sau trận đấu, Rodriguez được Sofascore chấm 8,2 điểm, cao nhất bên phía tuyển Colombia.

