Lý do khiến giá vàng, giá bạc giảm mạnh nhất nhiều năm, thổi bay 7.400 tỷ USD trong 24 giờ

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed được xem là chất xúc tác kích hoạt hoạt động chốt lời và bán tháo kỹ thuật sau một giai đoạn tăng giá kéo dài của kim loại quý.

Vàng miếng trưng bày tại một cửa hàng ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ngày 30/1, giá vàng thế giới giảm 12% xuống còn khoảng 4.800 USD /ounce, tức là mất khoảng 800 USD /ounce so với mức đỉnh gần 5.600 USD /ounce đạt được trong ngày 29/1, đánh dấu mức giảm trong một ngày lớn nhất trong hơn một thập kỷ, dù vẫn tăng khoảng 65% so với cùng kỳ năm trước.

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 31/1 cho biết vào hôm 30/1, giá vàng và giá bạc đã lao dốc mạnh, ghi nhận một trong những phiên giảm mạnh nhất trong nhiều năm sau khi Tổng thống Donald Trump công bố đề cử cựu Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Kevin Warsh làm người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ.

Bạc, kim loại đã vượt xa mức tăng của vàng trong năm qua, lao dốc hơn 30% xuống dưới 80 USD /ounce, ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ năm 1980.

Đợt sụt giảm này đã “thổi bay” hơn 7.400 USD giá trị thị trường của vàng và bạc chỉ trong 24 giờ, tương đương khoảng một phần tư quy mô nền kinh tế Mỹ.

Trước đó, cả hai kim loại đều tăng vọt do lo ngại Fed có thể mất tính độc lập và bị buộc phải giữ lãi suất ở mức thấp để hỗ trợ tài trợ nợ công.

Các nhà phân tích cho biết đợt bán tháo vào ngày 30/1 bùng phát sau khi Tổng thống Trump, người nhiều lần công kích Chủ tịch Fed Jerome Powell vì từ chối cắt giảm lãi suất, công bố đề cử ông Warsh là Chủ tịch Fed tiếp theo.

Mặc dù trước đây ông Warsh được xem là người có quan điểm “diều hâu” về lãi suất, đồng điệu với những lo ngại của ông Powell rằng việc cắt giảm quá sớm có thể thổi bùng lạm phát, nhưng gần đây ông đã thay đổi giọng điệu, cho rằng Tổng thống Trump “có lý khi thất vọng” trước tốc độ cắt giảm lãi suất chậm chạp.

Dù vẫn còn nhiều bất định về cách ông Warsh sẽ điều hành chính sách, và đề cử của ông còn phải chờ Thượng viện Mỹ phê chuẩn, nhưng các nhà phân tích nhận định lựa chọn này đã loại bỏ phần “hoảng loạn lạm phát” khỏi đà tăng của kim loại quý, khi thị trường coi đây là tín hiệu cho thấy Fed sẽ tiếp tục giữ tính độc lập và ưu tiên ổn định giá cả hơn là chịu áp lực chính trị.

Các nhà phân tích cũng cho rằng thông báo này đã kích hoạt một đợt điều chỉnh vốn đã đến hạn từ lâu, khi nhiều tháng tăng giá liên tục khiến cả hai kim loại rơi vào trạng thái quá mua về mặt kỹ thuật, và mức giá cao tạo điều kiện thuận lợi để các nhà giao dịch thoát vị thế, qua đó khuếch đại đà bán khi tâm lý đảo chiều.

Bất chấp đợt điều chỉnh mạnh, nhiều dự báo đối với các tài sản trú ẩn an toàn vẫn giữ quan điểm tích cực, khi các nhà phân tích cho rằng những động lực cốt lõi của đợt tăng giá năm 2025, bao gồm căng thẳng địa chính trị, rủi ro lạm phát dai dẳng, các xung đột thương mại gắn với chính sách thuế quan của Tổng thống Trump, và gánh nặng nợ công ngày càng phình to của Mỹ, vẫn còn nguyên vẹn.

Điều này có thể thấy được khi trong ngày giá vàng thế giới lao dốc mạnh, Quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Shares đã mua vào 0,6 tấn vàng, qua đó nâng tổng lượng nắm giữ lên 1.087 tấn.

Đây là số lượng vàng quỹ này nắm giữ nhiều nhất trong vòng 5 năm, kể từ đầu năm 2021. Nếu xét về giá trị, giá trị vàng nắm giữ của quỹ này đang ở mức kỷ lục khoảng 180 tỷ USD .