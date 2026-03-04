Lý do hoãn xét xử dàn cựu lãnh đạo phường Thanh Trì 'bảo kê' sai phạm

Do một số luật sư vắng mặt và có đề xuất hoãn phiên tòa để có thêm thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử tạm dừng phiên tòa, chưa ấn định ngày tái mở.

Theo kế hoạch, sáng 4/3, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo: Đặng Thanh Tùng (cựu Chủ tịch UBND phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai cũ); Nguyễn Vũ Diêm (Phó chủ tịch UBND phường Thanh Trì); Trần Văn Quân (cựu Chuyên viên Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũ, phụ trách địa bàn phường Thanh Trì); Bùi Thanh Nhã (cựu Đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai, cựu Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cũ); Lê Thanh Thủy (cựu Đội phó Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai); Vũ Cát Sự (cựu Chuyên viên Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai, phụ trách địa bàn phường Thanh Trì) cũng về tội "Nhận hối lộ" theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Người đưa hối lộ đều vắng mặt

Tuy nhiên, quá trình làm thủ tục khai mạc phiên tòa, PV Báo Tiền Phong ghi nhận, Hội đồng xét xử thông báo 2 luật sư của bị cáo Diêm vắng mặt, có đơn xin hoãn xét xử do trùng lịch làm việc.

Bên cạnh đó, hai ngày trước, bị cáo Thủy có đơn thay đổi luật sư bào chữa. Luật sư mới của bị cáo đề xuất lùi ngày xét xử để thêm thời gian sao chụp hồ sơ, nghiên cứu vụ án.

Các bị cáo trong vụ án.

Phần khai mạc cũng ghi nhận tất cả người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (các hộ dân có công trình xây trái phép) đều không tới tòa. Theo đề nghị của một số bị cáo và đại diện Viện Kiểm sát thực hành quyền công tố, Hội đồng xét xử tạm hoãn phiên tòa, nhưng chưa thông báo ngày tái mở.

Trong vụ án, các bị cáo bị quy kết nhận hối lộ tổng số tiền 920 triệu đồng của các chủ hộ có công trình xây dựng vi phạm, qua đó "tạo điều kiện” cho họ hoàn thiện đưa vào sử dụng.

Cựu Chủ tịch phường thừa nhận chỉ đạo "ngó lơ" sai phạm để nhận tiền

Cụ thể, nhóm bị cáo nhận của bà Nguyễn Thị Chung (chủ căn nhà 3 tầng 1 tum ở phố Thanh Đàm). Cáo trạng xác định khi có công trình sai phạm, bà Chung đã đến trụ sở phường Thanh Trì gặp cựu Chủ tịch Tùng và cựu Phó chủ tịch Diêm để xin xây lên 5 tầng.

Bà được bị cáo Diêm nói "muốn xây lên thì 100 triệu đồng" và lập tức chuyển cho phó chủ tịch phường tại phòng làm việc, sau đó vài ngày biếu thêm 20 triệu.

Cùng năm 2024, sau kiểm tra, căn nhà của bà cùng 2 hộ liền kề vẫn bị phường xác định vi phạm trật tự xây dựng, yêu cầu dừng thi công. Bà Chung ứng 100 triệu đồng, rủ 2 hàng xóm lên phường biếu thêm cho phó chủ tịch Diêm, dùng tiền mặt.

Tháng 1/2025, bà Chung tiếp tục tìm tận nhà bị cáo Nhã, khi đó là Đội trưởng quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai cũ, để đưa 100 triệu.

Tổng số tiền bà Chung hối lộ nhóm cán bộ phường Thanh Trì và đồng phạm là 320 triệu đồng.

Ngoài ra, nhóm cán bộ còn nhận của các ông, bà: Vũ Xuân Trường 30 triệu đồng; ông Nguyễn Văn Thắng 230 triệu đồng; ông Vương Đức Hiệp 250 triệu đồng; ông Lê Văn Đàm 40 triệu đồng; ông Nguyễn Tuấn Quân 50 triệu đồng.

Các hộ dân trên muốn xây thêm 1-2 tầng nhà, cải tạo sửa chữa mà không cần giấy phép, làm đua ban công, làm tum kỹ thuật thang bộ, thang máy... Họ chủ động đến gặp cựu Chủ tịch Tùng, cựu Phó chủ tịch Diêm hoặc bị cáo Quân, chuyên viên quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai để được "tháo gỡ", hoặc đã xây xong, bị phát hiện vi phạm rồi đến "xin".

Mức giá do các cựu cán bộ này tự đề xuất, hướng dẫn. Tiền các hộ dân đưa sau đó đều được cất ở tủ cơ quan của chuyên viên Quân; một số đã chia, một số vẫn để đó chưa kịp chia thì bị phát giác.

Cựu Chủ tịch UBND phường Đặng Thanh Tùng thừa nhận chỉ đạo Quân "Các công trình không được cấp phép vẫn tạo điều kiện cho người dân xây dựng để nhận tiền cảm ơn. Tùng giao cho Quân quản lý số tiền này để chủ động chia cho các cá nhân có liên quan".

Đối với nhóm chủ nhà có công trình sai phạm trong xây dựng, cơ quan điều tra cho rằng chủ động khai báo, có đơn tố giác tội phạm, đã nhận thức được vi phạm, tự phá dỡ công trình không phép nên không xử lý hình sự về hành vi "Đưa hối lộ".