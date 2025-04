Lý do HIEUTHUHAI vượt mặt Hòa Minzy

Single mới nhất của HIEUTHUHAI gợi nhắc cho khán giả về giai đoạn nhạc Việt thập niên 2000s có phần cũ kỹ, nhưng lại đang theo sát trào lưu y2k quốc tế.

HIEUTHUHAI đang rất cần một sản phẩm trở lại thực sự mạnh mẽ sau 1 năm dài dành thời gian cho game show và concert. Anh đã thu hút thêm được một lượng fan lớn đáng kể để làm cú hích cho chặng đường tiếp theo của bản thân sau album Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó khá thành công và có sức sống lâu bền với những bản hit được khán giả đón nhận trong thời gian dài như Không thể say, Exit Sign.

Thực tế, với sức hút ở thời điểm hiện tại, HIEUTHUHAI có phát hành bất kỳ sản phẩm nào thì cũng đều có thể dễ dàng leo top trending. Năm ngoái, anh phát hành ngẫu hứng bản rap diss Trình, không đầu tư vào cả mặt sản xuất cũng như truyền thông, nhưng vẫn đạt hạng 1 nhanh chóng. Thời điểm này cũng vậy, sức hút của cái tên HIEUTHUHAI đủ sức để cạnh tranh top đầu trên các bảng xếp hạng ngay khi ra mắt.

Cái khó của HIEUTHUHAI là giữ được một chất lượng đủ tốt để giúp anh duy trì danh tiếng cũng như chỗ đứng trong làng nhạc, chứ không chỉ là một nghệ sĩ nổi lên nhờ game show.

Single Nước mắt cá sấu được Hiếu phát hành đầu tháng 4, vươn lên top 1 trending chỉ sau hơn 1 ngày phát hành đúng như dự đoán. Tuy nhiên, về mặt chất lượng, ca khúc gây nhiều tranh cãi.

Mang âm hưởng Vpop thập niên 2000?

Single Nước mắt cá sấu ngay khi vừa phát hành đã được phần đông khán giả đặt lên bàn cân so sánh với những nghệ sĩ Vpop thập niên 2000 như Lương Bằng Quang, Phạm Trưởng, thậm chí còn có nhiều luồng ý kiến cho dành ca khúc giống với bản hit Bye Bye Bye của boygroup huyền thoại NSYNC.

Thực tế, HIEUTHUHAI không phải là người mở màn cho định hướng âm nhạc mang phong cách y2k như vậy. y2k trong âm nhạc đã được nhiều nghệ sĩ triển khai trước đây vài năm, có thể kể đến như Olivia Rodrigo mang màu sắc pop rock như thời Avril Lavigne những năm đầu thập niên 2000 vào bản hit Good for you thành công lớn. Hay nhóm nhạc Newjeans cũng gắn liền với cụm từ y2k cả từ phong cách thời trang cho tới âm nhạc dày đặc những ảnh hưởng của Baltimore Club, UK Garage, New Jack Swing lạ lẫm với trào lưu đương đại.

Thậm chí chỉ tính từ đầu năm đến nay, khán giả yêu nhạc quốc tế cũng được thưởng thức album Mayhem được Lady Gaga mang rất nhiều chất liệu electro pop đã được chính cô sử dụng gần 20 năm trước trong các siêu phẩm The Fame, The Fame Monster quay trở lại. Ngay cả khán giả nghe nhạc trong nước cũng được thưởng thức Cứu lấy âm nhạc được Wren Evans theo sát trào lưu y2k này.

HIEUTHUHAI theo sát trào lưu âm nhạc y2k đã và đang được nhiều nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế sử dụng trong các sản phẩm âm nhạc mới.

Chính vì thế, Nước mắt cá sấu không phải là hướng đi quá bất ngờ bởi Hiếu cũng như Kewtiie cũng đang bám rất sát những gì đang thịnh hành cả trong nước cũng như quốc tế. Cụ thể, họ sử dụng đến chất liệu dance pop của đầu những năm 2000s với nhiều tiếng snare cùng kick drum đặc trưng giống như cách NSYNC đã xây dựng nên bản hit Bye Bye Bye, đi cùng với một số ảnh hưởng của dòng nhạc R&B/hiphop tương tự như những Eminem hay Jay Z của giai đoạn này. Điều đó khiến cho Nước mắt cá sấu tái hiện khá tốt bầu không khí âm nhạc y2k mà HIEUTHUHAI và Kewtiie mong muốn.

Ngoài ra, cách triển khai phần giai điệu của HIEUTHUHAI cũng khiến khán giả liên tưởng nhiều đến những Lương Bằng Quang hay Phạm Trưởng một thời. Bởi nó mang đến bầu không khí của cách xây dựng bài hát khá quen thuộc của các boy group K-pop trong giai đoạn này.

Bản thân Lương Bằng Quang với loạt bản hit Anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm hay Chờ đợi quá khứ đều mang đặc ảnh hưởng của các nhóm nhạc K-pop như Shinhwa hay DBSK - những nhóm nhạc Hàn Quốc lớn thập niên 2000s - vậy nên khi HIEUTHUHAI muốn tái hiện lại bầu không khí âm nhạc này, việc khiến khán giả liên tưởng ngay đến một số ca sĩ trong nước khi đó là dễ hiểu.

Cũ kỹ hay thời thượng?

Về mặt lý thuyết, việc HIEUTHUHAI bám sát theo trào lưu y2k, mang bầu không khí âm nhạc thập niên 2000s quay trở lại khá gần gũi với những nghệ sĩ quốc tế hiện nay. Tuy nhiên, điều khiến single Nước mắt cá sấu gây tranh cãi khá lớn đến từ việc Hiếu đã quá chú trọng vào việc tái tạo bầu không khí âm nhạc xưa cũ mà thiếu đi yếu tố đương đại.

Quay lại với single cũng gây tranh cãi không kém đầu năm nay của Wren Evans là Cứu lấy âm nhạc, mặc cho hình thức và thông điệp quảng bá của single này không được lòng khán giả, nhưng về chất lượng phối khí, sản xuất của Cứu lấy âm nhạc vẫn được đánh giả cao.

Đó là bởi, mặc dù cũng mang nhiều đặc trưng của dance pop những năm 2000s. Nhưng Wren Evans vẫn biết cách đưa những yếu tố riêng của bản thân cũng như phong cách đương đại vào sản phẩm của mình như việc sử dụng synth pop thời thượng, hay cách xây dựng đoạn chuyển giữa verse 1 và verse 2 rất khó đoán, khiến cho bài hát không bị “cũ”. Hơn nữa, Wren Evans vẫn giữ vững cách viết lời có phần “loi choi”, chơi chữ riêng của mình không giống với ai, điều đó giúp cho Cứu lấy âm nhạc giữ được yếu tố đương đại và bản sắc không trộn lẫn.

Ngược lại, ở Nước mắt cá sấu, HIEUTHUHAI chưa để lại được yếu tố cá nhân cũng như tính thời đại quá nhiều. Gần như toàn bộ ca khúc, từ sáng tác cho đến phối khí, đều là sự ảnh hưởng ngập tràn của các yếu tố âm nhạc đầu thập niên 2000 mà hầu như không có yếu tố nào của âm nhạc hiện đại. Kewtiie là một producer tài năng, tuy nhiên anh chủ yếu có thể mạnh trong việc sản xuất các bản nhạc pop dễ nghe, bám sát trào lưu, chứ chưa để lại được dấu ấn cá nhân quá rõ ràng như các đồng nghiệp itsnk hay 2pillz. Chính vì thế, khi thực hiện một ca khúc mà ảnh hưởng của người khác là nhiều hơn, Kewtiie chỉ có thể đảm bảo được sự bắt tai chứ chưa có được “chữ ký” đậm nét.

HIEUTHUHAI và ê-kíp sản xuất thiếu yếu tố thời đại và bản sắc cá nhân để khiến Nước mắt cá sấu trở nên đặc biệt.

HIEUTHUHAI cũng chưa cho thấy sự đột phá trong single này. Cách triển khai giai điệu của Hiếu trong ca khúc này không mới mẻ, mang đậm ảnh hưởng của các nghệ sĩ giai đoạn trước. Hiếu cũng hát rất nhiều trong ca khúc này nhưng giọng ca của anh chưa được cải thiện. Đặc biệt, sự lựa chọn chủ đề và cách viết lời của Hiếu trong Nước mắt cá sấu cũng bị “cũ”, sử dụng nhiều ý tứ đã được dùng đến sáo mòn ở thập niên 2000s như “Người làm hết tất cả vì em/Dù là máu rơi cũng chỉ vì em” hay “Nhưng mà ngoài buồn phiền và những dối trá/Em đã cho anh được gì”.

Khi bước chân vào phong cách y2k trong âm nhạc, ranh giới giữa cũ kỹ và thời thượng là rất mong manh. HIEUTHUHAI có một ý tưởng không tệ khi sử dụng các yếu tố dance pop những năm đầu thập niên 2000s trong single mới, nhưng Hiếu mới chỉ dừng lại ở việc tái tạo đúng y như bầu không khí âm nhạc xưa cũ, anh vẫn còn thiếu nhiều yếu tố cá nhân để biến những âm thanh này thực sự thành của mình.