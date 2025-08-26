Lý do giá vàng trong nước tăng không ngừng

Giá vàng miếng lại vừa phá đỉnh lịch sử, hiện áp sát mốc 128 triệu đồng/lượng. Nguyên nhân do nguồn cung hạn chế và áp lực tỷ giá USD/VND gia tăng.

Giá vàng trong nước vẫn chưa ngừng tăng. Ảnh: Quỳnh Trang.

Nối dài chuỗi tăng từ các phiên giao dịch liền trước, sang tới phiên sáng nay (26/8), giá vàng miếng SJC đã vọt tăng thêm 600.000 đồng/lượng, lên áp sát mốc 128 triệu đồng. Giá vàng nhẫn cũng tăng nửa triệu đồng mỗi lượng, hiện đã vượt mốc 122 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước quá mạnh

Cụ thể, sáng nay, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tăng thêm 500.000 đồng ở chiều mua lên 126,1 triệu/lượng và tăng 600.000 đồng ở chiều bán lên 127,7 triệu đồng, mức cao nhất trong lịch sử giao dịch vàng miếng trong nước.

Cùng thời điểm, các thương hiệu vàng lớn khác trong nước như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng nhanh chóng nâng giá bán vàng miếng lên ngang bằng với SJC, sát mốc 128 triệu đồng/lượng.

Như vậy, cộng dồn với mức tăng của phiên giao dịch hôm qua (25/8), mỗi lượng vàng miếng đã tăng tới hơn 1 triệu đồng chỉ trong 2 ngày.

Riêng phiên giao dịch 25/8, giá vàng miếng SJC đã có 2 lần phá đỉnh lịch sử. Tính riêng trong tháng 8, mặt hàng này đã có 8 lần lập đỉnh, và nếu tính từ đầu năm thì đã có tới 10 lần.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC QUÁ MẠNH MẼ Nguồn: SJC Nhãn 26/7 27/7 28/7 29/7 30/7 31/7 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 8/8 9/8 10/8 11/8 12/8 13/8 14/8 15/8 16/8 17/8 18/8 19/8 20/8 21/8 22/8 23/8 24/8 25/8 26/8 Mua vào triệu đồng/lượng 119.6 119.6 119.6 119.7 120 119.9 119.9 121.5 121.5 121.7 122.2 122.4 122.4 123.2 123.2 123.2 122.7 122.7 123 123.7 123.5 123.5 123.5 124 124 123.8 124.4 124.4 125.6 125.6 125.6 126.1 Bán ra

121.1 121.1 121.1 121.2 121.5 121.4 121.4 123.5 123.5 123.3 123.8 123.8 123.8 124.4 124.4 124.4 123.9 123.9 124.2 124.7 124.5 124.5 124.5 125 125 124.8 125.4 125.4 126.6 126.6 127.1 127.7

Tương tự, giá vàng nhẫn tròn trơn cũng ghi nhận xu hướng tăng mạnh sáng nay.

Tại SJC, giá mua - bán vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ tiếp tục tăng 500.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước, hiện niêm yết ở mức 119,6 - 122,1 triệu/lượng. Đây cũng là vùng giá cao nhất mà vàng nhẫn SJC từng ghi nhận.

Hầu hết doanh nghiệp như PNJ, DOJI, Phú Quý... cũng đã kéo giá bán vàng nhẫn vượt 122 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay tăng 400.000 đồng với giá bán vàng nhẫn, lên sát mức 123 triệu đồng/lượng, là giá bán cao nhất thị trường hiện nay, cũng là mức cao nhất lịch sử của mặt hàng vàng nhẫn.

Vì sao giá vàng tăng phi mã?

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng miếng và vàng nhẫn đều ghi nhận mức tăng ròng 40-50%, người mua từ đầu năm đến nay đã lãi gần 40 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn và gần 50 triệu đồng/lượng với vàng miếng.

Thậm chí giá vàng trong nước còn chênh lệch rất lớn với giá vàng quốc tế. Hiện giá vàng thế giới giao ngay đang ở mức 3.375 USD /ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) vào khoảng 108 triệu đồng/lượng. Mức giá này thấp hơn giá vàng miếng SJC tới gần 20 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Theo ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng trung ương toàn cầu tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), giá vàng trong nước tăng mạnh gần đây chủ yếu do thiếu hụt nguồn cung. Trong khi mức chênh lệch quá cao so với vàng thế giới là do tỷ giá USD/VND tăng.

Theo ông, nhu cầu vàng của người Việt Nam hiện vẫn rất cao, tâm lý muốn mua vào mạnh mẽ. Tuy nhiên nguồn cung trong nước còn hạn chế, và hiện NHNN đang xúc tiến nhiều giải pháp thông qua việc bổ sung và điều chỉnh Nghị định 24/2012.

Ông Shaokai Fan đánh giá cao việc NHNN muốn tăng hạn ngạch nhập khẩu vàng. Theo vị chuyên gia, việc nới lỏng hạn ngạch nhập khẩu sẽ đem lại lợi ích cho thị trường, đáp ứng được nhu cầu của người mua.

Ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc Ngân hàng trung ương toàn cầu tại Hội đồng Vàng Thế giới. Ảnh: WGC.

Việc tỷ giá USD/VND tăng là nguyên nhân chính kéo chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế đi lên.

Tỷ giá trung tâm của NHNN sáng nay được công bố ở mức 25.273 đồng/USD. Riêng tuần trước, tỷ giá trung tâm của đồng bạc xanh đã tăng liên tiếp 5 phiên, tổng cộng 49 đồng, để xác lập mức kỷ lục 25.298 đồng/USD. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tỷ giá trung tâm đã tăng gần 4%.

Các ngân hàng thương mại cũng liên tục neo giá bán đồng USD ở mức kịch trần NHNN cho phép, phổ biến trên 26.500 đồng/USD.

Thực tế, tỷ giá USD/VND cũng đang là vấn đề "nóng" với nhà điều hành. Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 vừa qua, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết tỷ giá VND/USD đã tăng khoảng 3% so với cuối năm 2024, do tác động kép từ yếu tố kinh tế và tâm lý thị trường.

Diễn biến tăng "nóng" của giá vàng và chênh lệch quá cao với thế giới được nhiều chuyên gia đánh giá là sẽ không tồn tại lâu. Phía nhà điều hành sẽ không để việc này xảy ra trong một thời gian dài. Dự báo những giải pháp căn cơ để ổn định thị trường sẽ sớm được thực thi.