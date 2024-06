Lý do gây đau bụng sau khi ăn quá no

Việc bạn ăn quá no, đặc biệt là đồ ăn nhiều chất béo, khiến dạ dày không kịp tiêu hóa, dẫn đến khó chịu, đau bụng.

Đau bụng là tình trạng phổ biến xảy ra khi bạn ăn quá no. Ảnh minh họa: Medicinetoday.

Hầu hết chúng ta chắc hẳn từng ăn quá nhiều ở một thời điểm nào đó, đặc biệt một bữa ăn yêu thích. Tuy nhiên, bạn lại thấy hối hận ngay sau đó vì cảm giác khó chịu, đau bụng.

Vậy tại sao ăn quá no lại khiến chúng ta đau bụng? Có cách nào khắc phục hay không?

Nguyên nhân

Theo Eating Well, khi bạn ăn, dạ dày sẽ giãn ra để chứa những gì bạn đã tiêu thụ. Bụng căng hoặc đầy sẽ gửi tín hiệu đến não rằng bạn đã no. Ăn nhiều có thể khiến dạ dày căng ra quá mức bình thường, quá khả năng chịu đựng tự nhiên của nó, dẫn đến cảm giác quá no.

Điều này có thể dẫn đến áp lực và khó chịu khi thức ăn trong dạ dày đi vào ruột non, dẫn đến đau bụng, đầy hơi, khó chịu.

Thông thường, các thực phẩm nạp vào sẽ được chuyển hóa thành năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết để nuôi cơ thể. Tuy nhiên, nếu bạn ăn quá no, các cơ quan trong hệ tiêu hóa sẽ phải hoạt động quá mức, hết công suất và làm ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa thức ăn.

Thực tế, một số người đau bụng và tiêu chảy sau bữa ăn lớn là do nhu động ruột bị kích thích sau khi hệ thống tiêu hóa quá tải. Bên cạnh đó, song song với việc nuốt thức ăn, cơ thể cũng tiếp nhận vào bụng một lượng không khí nhất định. Nếu ăn quá nhiều thức ăn cũng đồng nghĩa nuốt phải nhiều không khí hơn. Điều này sẽ khiến bạn cảm thấy khó chịu, chướng bụng.

Bên cạnh đó, bữa ăn giàu chất béo hoặc nhiều đường cũng có thể gây khó chịu ở dạ dày sau khi ăn. Thực phẩm chứa nhiều chất béo hoặc đường có thể mất nhiều thời gian để tiêu hóa hơn các thực phẩm khác. Điều này có thể khiến dạ dày của bạn cảm thấy no trong thời gian dài hơn, dẫn đến khó chịu.

Bữa ăn quá nhiều chất béo hoặc đường có thể khiến bạn bị khó chịu, đau bụng sau khi ăn. Ảnh minh họa: Healthcaremagic.

Cách giảm đau bụng khi ăn quá nhiều

Lauren Manaker, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Charleston (Mỹ) và chủ sở hữu của trang Nutrition Now, cho biết để giảm đau trong thời gian ngắn, bạn có thể nhai một ít gừng, nhâm nhi trà gừng hoặc uống một ít rễ cam thảo đen.

Ngoài ra, theo Medicinenet, những lời khuyên dưới đây có thể giúp ích cho bạn:

Đừng nằm xuống: Dù đã "chùng da mắt" hay mệt mỏi đến đâu, đừng nằm xuống ngay sau khi ăn. Điều này có thể gây trào ngược và tiêu hóa chậm. Bạn nên đứng thẳng cho đến khi thức ăn có thời gian lắng xuống dạ dày.

Đi dạo: Điều này có thể giúp kích thích hệ tiêu hóa và cải thiện lượng đường trong máu. Tuy nhiên, bạn nên tránh gắng sức vì điều này có thể khiến máu chảy đến chân hoặc tay thay vì đến ruột.

Nhấp một ngụm nước: Đừng uống hết một lúc mà hãy uống vài ngụm nước từ từ. Uống nước có thể giúp cơ thể bạn bỏ lượng natri dư thừa và ngăn ngừa táo bón.

Tránh đồ uống có ga và caffeine: Nước ngọt, đồ uống có ga hoặc chứa caffeine có thể khiến bạn cảm thấy đầy hơi và chướng bụng hơn.

Ăn chế phẩm sinh học: Sữa chua hoặc các nguồn khác có thể hỗ trợ tiêu hóa và giúp giảm đau sau bữa ăn lớn.

Tập thở sâu: Các bài tập thở sâu có thể giúp thư giãn các cơ trong đường tiêu hóa và thúc đẩy quá trình tiêu hóa. Hãy thử hít thở sâu bằng mũi và thở ra bằng miệng trong vài phút sau khi ăn.

Massage bụng: Massage bụng theo chuyển động tròn có thể giúp kích thích tiêu hóa và giảm bớt cảm giác khó chịu. Lưu ý chỉ massage nhẹ và theo chiều kim đồng hồ.