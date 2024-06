Cận cảnh bác sĩ thông mạch máu, cứu người trong gang tấc

Tại phòng can thiệp, bác sĩ Phạm Thế Thọ, khoa Nội Tim mạch, cho biết ngay khi nhận thông tin chẩn đoán, một ê-kíp chỉ định chụp và can thiệp mạch vành cấp cứu được kích hoạt. Ê-kíp tim mạch can thiệp cũng sẵn sàng vào vị trí, chờ bệnh nhân được chuyển lên phòng can thiệp.