Lý do 'Emily in Paris' hút khách dù nội dung sáo rỗng

Theo nhà bình luận văn hóa Kyle Chayka, mục đích của “Emily in Paris” là làm nền cho việc lướt điện thoại, cập nhật nguồn cấp tin trong các nền tảng mạng xã hội.

Emily in Paris sở hữu cốt truyện đơn giản và những thước phim quay phong cảnh tuyệt đẹp. Ảnh: Netflix.

Xem tivi ngày nay thực sự có thể là một trải nghiệm dòng chảy, nếu ta đặt ra những ranh giới rõ ràng. Ví dụ, xem liền năm tập phim mỗi tập một tiếng có thể dẫn đến “quá tải”, mệt mỏi và kiệt sức vì phải ngồi ì trước màn hình nhiều giờ đồng hồ.

Như nhà bình luận văn hóa Kyle Chayka viết trên tờ The New Yorker (2020), một hiện tượng mới gần đây đã đi vào văn hóa đại chúng, gọi là “truyền hình nền” (ambient TV), tức những chương trình truyền hình chỉ để làm nền trong lúc ta làm việc khác như lướt điện thoại hoặc xem thư điện tử. Chayka đơn cử ví dụ về bộ phim Emily in Paris:

Mục đích của Emily in Paris là làm nền cho việc lướt điện thoại, cập nhật nguồn cấp tin trong các nền tảng-nơi bạn cũng sẽ bắt gặp ảnh chế về chính Emily in Paris, trong đó có hàng loạt bản nhái lại trên TikTok.

Bộ phim như muốn nói rằng: nhìn điện thoại suốt đâu có sao, vì Emily cũng làm vậy mà. Cốt truyện đơn giản đến mức chẳng bao giờ người xem cảm thấy bối rối hay khó hiểu; nhìn lên màn hình, gần như lúc nào bạn cũng thấy cảnh sông Seine hay các con hẻm lát đá tuyệt đẹp... nhưng vô nghĩa. Cuối cùng, nhận thấy bạn đã xem hai tập liền mà không bấm dừng hay lướt qua, Netflix sẽ hỏi liệu bạn có thật sự đang xem không đấy. Tôi xấu hổ mà nhấn “Có”, để Emily tiếp tục cuộc sống ở Paris.

Những chương trình kiểu này được thiết kế để chỉ hấp dẫn ở mức vừa phải, nên ta có thể bị phân tâm trên nhiều màn hình cùng lúc, nhưng điều đó sẽ cản trở dòng chảy. Nhà đài xem ra hiểu rõ cơn nghiện điện thoại của người xem nên bộ phim chỉ đóng vai trò “bổ sung” cho hành vi lướt màn hình chứ không thay thế nó. Vì thế, dù xem tivi có thể giúp ta trải nghiệm dòng chảy theo những cách chưa từng có hồi nửa sau thế kỷ 20, nhưng cần có chủ đích từ nội dung được chọn đến mức độ tập trung ta dành cho nó, nếu không sẽ lại rơi vào trạng thái “chán chường” hay “rệu rã” mà giờ đây đã quá phổ biến.