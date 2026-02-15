Lý do đóng cửa sân bay Liên Khương ngay sau Tết

Bộ Xây dựng quyết định đóng cửa tạm thời Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tại tỉnh Lâm Đồng từ ngày 4/3-25/8, nhằm thi công dự án sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, việc đóng cửa tạm thời Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Liên Khương để phục vụ thi công Dự án “Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn - Cảng HKQT Liên Khương”. Thời gian đóng từ 0h ngày 4/3 đến 23h59 ngày 25/8.

Việc đóng cửa là cần thiết để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công các hạng mục trọng yếu trên khu bay. Đường băng và đường lăn là khu vực khai thác trực tiếp của máy bay, nên không thể vừa thi công vừa duy trì hoạt động bay thương mại như các công trình dân dụng thông thường.

Cục Hàng không Việt Nam được giao trách nhiệm công bố thông tin đóng cửa sân bay, chỉ đạo các đơn vị trong ngành hàng không phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh, hạn chế tối đa ảnh hưởng tới hành khách và hoạt động vận tải.

Sân bay Liên Khương. Ảnh: BXD.

Trước đó, đề xuất đóng cửa tạm thời sân bay Liên Khương đã được Cảng HKQT Liên Khương - Chi nhánh Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) nêu ra, nhằm triển khai Gói thầu số 9 “Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị” thuộc dự án sửa chữa khu bay. Thời gian dự kiến cũng trùng với mốc từ 4/3 đến 25/8.

Dự án được thực hiện theo hình thức sửa chữa, sử dụng nguồn vốn bảo trì kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý. Chủ đầu tư là ACV, nhà thầu thi công là Liên danh ACC - Vinaconex - Vinadic.

Việc lựa chọn thời điểm đóng cửa ngay sau cao điểm Tết Nguyên đán được xem là phương án nhằm giảm thiểu tác động tới nhu cầu đi lại của người dân và du khách. Tuy nhiên, trong gần 6 tháng tạm ngưng khai thác, hành khách đến và đi từ Lâm Đồng sẽ phải chuyển hướng qua các sân bay lân cận, đồng thời các hãng hàng không cũng sẽ phải điều chỉnh kế hoạch khai thác cho phù hợp.

Liên Khương là sân bay cấp 4D theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), có công suất đạt khoảng 2,5 - 3 triệu hành khách/năm; có khả năng tiếp nhận các loại máy bay Code D như B757, A300 và tương đương trở xuống. Đây là cửa ngõ hàng không quan trọng của Lâm Đồng và khu vực Tây Nguyên, phục vụ cả các chuyến bay nội địa, quốc tế, thường lệ, không thường lệ, cũng như một số loại máy bay đặc thù khi được cấp phép.

Theo quy hoạch, Cảng HKQT Liên Khương thời kỳ 2021- 2030 là cảng hàng không cấp 4E (theo mã tiêu chuẩn của ICAO); công suất phục vụ 5 triệu hành khách và 20.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Tầm nhìn đến năm 2050, dự kiến công suất của cảng sẽ được nâng lên 7 triệu hành khách và 30.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Thời kỳ 2021-2030, Cảng hàng không sẽ giữ nguyên nhà ga hành khách T1 công suất 2 triệu hành khách/năm, quy hoạch mới nhà ga hành khách T2 công suất khoảng 3 triệu hành khách/năm. Đến năm 2050, sẽ mở rộng nhà ga hành khách T2 để tổng công suất toàn cảng đạt khoảng 7 triệu hành khách/năm, dự trữ đất phát triển khi có nhu cầu.