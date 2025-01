Lý do công nhân ở Long An ngừng việc tập thể trước Tết

Người lao động đề nghị Công ty Yujin Kreves chi trả 100% tiền thưởng tháng 13 với mức một tháng lương theo hợp đồng và yêu cầu công ty cho ứng trước 50% lương tháng 1.

Phía trước Công ty Trách nhiệm hữu hạn Yujin Kreves sáng 13/1. Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN.

Liên quan đến vụ ngừng việc tập thể tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Yujin Kreves (Khu công nghiệp Hòa Bình, huyện Thủ Thừa, Long An), Đoàn tổ giải quyết đình công tỉnh Long An đã yêu cầu Tổng Giám đốc công ty thực hiện những quy định của pháp luật lao động và căn cứ thông báo của công ty thỏa thuận với người lao động không để ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương; báo cáo tình hình giải quyết tiền lương, thưởng về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh.

Trước đó, từ ngày 9/1, toàn bộ công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Yujin Kreves đã ngừng việc tập thể.

Yêu cầu của người lao động đưa ra là đề nghị công ty chi trả 100% tiền thưởng tháng 13, với mức một tháng lương theo hợp đồng lao động và yêu cầu công ty cho ứng trước 50% tiền lương tháng 1/2025.

Đến sáng 13/1, hàng trăm công nhân vẫn tập trung ở khu vực gần cổng công ty và chưa chịu vào làm việc.

Một lao động có thâm niên hơn 6 năm làm việc tại công ty cho biết công ty không chi tháng 13 là công nhân không có tiền ăn Tết, nhưng trước đó công ty không báo trước mà cận Tết mới thông báo.

Một tháng lương cứng tại công ty khoảng 5,4 triệu đồng; nếu một công nhân tăng ca nhiều, một tháng thu nhập được khoảng 8 triệu đồng. Công ty đã qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh, công nhân có việc thường xuyên, tăng ca đều, do vậy, công ty không có khoản chi tháng 13 là không hợp lý, không chia sẻ và động viên đời sống công nhân, người lao động.

Trong sáng 13/1, tại văn phòng công ty, sau khi làm việc với Tổ công tác gồm các cơ quan chức năng của tỉnh Long An và huyện Thủ Thừa, Ban Giám đốc công ty đã thống nhất việc chi tiền lương, tiền thưởng cho người lao động như sau: công ty chi ứng trước tiền lương 15 ngày đầu tháng 1/2025 vào thời gian từ ngày 23-24 tháng 1/2025.

Phần còn lại của lương tháng 1/2025 sẽ được trả vào ngày 10/2/2025. Kỳ lương của tháng 2/2025 sẽ được trả theo lịch đúng theo Hợp đồng lao động.

Về tiền thưởng, công ty sẽ thưởng tiền mặt 2,5 triệu đồng/người và 2 hộp quà sản phẩm của công ty; thời gian thưởng từ ngày 22-24/1/2025; những ngày người lao động ngừng việc (4 ngày từ ngày 9/1 đến ngày 13/1/2025), công ty sẽ tính vào phép năm của người lao động. Giám đốc Công ty đề nghị người lao động trở lại làm việc vào 7 giờ 30 phút ngày 14/1/2025.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Yujin Kreves đóng tại Khu công nghiệp Hòa Bình, huyện Thủ Thừa có 821 công nhân lao động, chuyên sản xuất muỗng nĩa inox nhà bếp. 4 ngày qua, có 685/821 lao động ngừng việc.