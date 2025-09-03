Lý do Boutique Gate khiến giới đầu tư quan tâm lớn

Gần 4 triệu khách đổ về Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) trong 6 ngày đầu Triển lãm 80 năm Thành tựu đất nước đã mở màn cho tiềm năng kinh doanh sôi động phía đông bắc Hà Nội.

Sức nóng từ lượt khách đổ về lập tức lan tỏa sang phố thương mại Boutique Gate - nơi được ví như khu vực tiềm năng của giới đầu tư khi chưa nhận bàn giao đã có sẵn dòng khách triệu người.

Triệu lượt khách, triệu cơ hội

Ngay sau khi đi vào vận hành, VEC đã trở thành “thỏi nam châm” của thủ đô khi trong 6 ngày đầu diễn ra Triển lãm Thành tựu đất nước (28/8-2/9) đã thu hút gần 4 triệu lượt khách. Ước tính, mỗi năm VEC sẽ đón tới 60 triệu lượt khách với hàng loạt sự kiện thương mại, văn hóa, giải trí tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Điều này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Anh Quang Huy (47 tuổi, Hà Nội) dự kiến chuyển dòng tiền tiết kiệm sắp đáo hạn sang bất động sản vì lãi suất thấp. Chứng kiến lượng khách tới VEC những qua, nhà đầu tư này bị chinh phục bởi tiềm năng của phố thương mại tại Vinhomes Global Gate.

“Dòng khách là yếu tố sống còn với các bất động sản thương mại. Triệu người đổ về thì dòng tiền cũng đổ vào Boutique Gate. Đây là tọa độ kinh doanh hiếm có khi chưa bàn giao sản phẩm mà đã có lượt du khách lớn chờ sẵn”, anh Huy nói.

Trong khi đó, những người đã xuống tiền đợt đầu như ông Đức Hòa (55 tuổi, Hà Nội) càng thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn. “Tôi đang đếm ngược từng ngày để nhận bàn giao, sớm đưa sản phẩm vào khai thác. Nhiều bên đã đặt vấn đề thuê lại căn boutique của tôi khi thấy tiềm năng dòng khách lớn tại Trung tâm Triển lãm”, ông Hòa cho biết.

VEC đón hàng triệu lượt khách, khiến Boutique Gate được kỳ vọng trở thành tâm điểm tiềm năng.

Boutique Gate - phố thương mại chuyên biệt nằm kế cận VEC và trục đường Trường Sa - sở hữu lợi thế hiếm có khi chưa bàn giao đã có lượng khách hàng tiềm năng sẵn có. Bên cạnh đó, dòng khách tại chỗ cũng đang hình thành khi phân khu Tinh Hoa bắt đầu bàn giao từ tháng 7 năm nay sẽ đón hàng nghìn gia đình chuyển về khu đô thị Vinhomes Global Gate từ nay đến cuối năm, tạo nên một cộng đồng tinh hoa dự kiến lên tới 40.000 người.

Vinhomes Global Gate đã bắt đầu chào đón những cư dân tinh hoa đầu tiên, là dòng khách tại chỗ tiềm năng cho Boutique Gate.

Như vậy, Boutique Gate sẽ vừa đón khách du lịch, doanh nhân, khách MICE từ khắp thế giới, vừa đón đầu nhu cầu mua sắm, ẩm thực, dịch vụ từ cộng đồng cư dân đông đảo. Điều này khiến Boutique Gate được giới đầu tư đặt kỳ vọng. “Lượng khách hàng quan tâm, tìm hiểu và đặt cọc sản phẩm Boutique Gate tăng vọt sau khi Triển lãm khai mạc”, anh Thanh Liêm, đại diện một sàn giao dịch, cho biết.

“Phiên bản turbo” của bất động sản thấp tầng Vinhomes

Nếu như các dòng bất động sản thấp tầng Vinhomes đã chứng minh công thức thành công nhờ vị trí chiến lược, hạ tầng đồng bộ, tiện ích hiện đại và cộng đồng dân cư, du khách đông đảo, thì Boutique Gate được đánh giá là “phiên bản turbo” nâng cấp.

3 tuyến phố thương mại Hoàng Hôn, Bình Minh, Phố Expo được quy hoạch theo cấu trúc ngành hàng riêng biệt, gia tăng khả năng cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng. 208 căn thấp tầng thương mại có diện tích sàn khoảng 490 m2, kết cấu 5 tầng 1 tum, 2 mặt tiền, lối đi riêng biệt, cho phép gia chủ khai thác đa công năng vừa kinh doanh nhiều ngành hàng hoặc cho thuê tách tầng dễ dàng.

Về kết nối, Boutique Gate hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới hạ tầng trọng điểm, gồm sân bay Gia Bình (30 triệu khách/năm, khai thác từ 2026), sân bay Nội Bài (35 triệu khách/năm), cầu Tứ Liên (khánh thành 2027, dự kiến đưa 10.000-15.000 người qua sông mỗi ngày), tuyến Metro số 4 trong quy hoạch, đường sắt tốc độ cao… Tất cả hợp lực để đảm bảo dòng khách tới “Thành phố Expo” ngày một tăng.

Boutique Gate được kỳ vọng mang tới lợi nhuận kép cho nhà đầu tư, gồm dòng tiền kinh doanh và khả năng tăng giá. Ảnh phối cảnh.

Thực tế, giá bất động sản thấp tầng Vinhomes tại nhiều khu vực đã ghi nhận mức tăng 40-50%/năm, thậm chí cao hơn ở những dự án gắn với trung tâm thương mại, tiện ích trọng điểm. Với Boutique Gate, các nhà đầu tư kỳ vọng biên độ tăng trưởng có thể nhiều hơn nhờ sở hữu thêm yếu tố “siêu lưu lượng” từ VEC và hạ tầng mới.

Ngoài triển vọng tăng giá, lợi nhuận khai thác của Boutique Gate cũng được đảm bảo nhờ chính sách bán hàng ưu việt. Từ nay đến 30/9, khách hàng mua căn thương mại thấp tầng Boutique Gate sẽ nhận quà tặng “Vàng tài lộc” trị giá tới 900 triệu đồng.

Boutique Gate được đánh giá hội tụ những động lực tạo cú hích cho bất động sản thương mại thấp tầng gồm dòng khách triệu người - cộng đồng cư dân lớn - hạ tầng bứt phá - chính sách tài chính linh hoạt. Với việc "Thành phố Expo" đã chính thức được kích hoạt, dòng sản phẩm này đang lọt mắt xanh của giới đầu tư trong các dòng bất động sản thấp tầng Vinhomes.