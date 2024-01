Lưu ý khi chọn hộp nhựa đựng thực phẩm trong ngày Tết

Hộp nhựa là một trong những vật dụng phổ biến trong nhà bếp dùng để bảo quản thực phẩm tươi ngon, tránh vi khuẩn xâm nhập. Tuy nhiên, để sử dụng hộp nhựa an toàn, bạn cần lưu ý kỹ.

Hộp nhựa bảo quản thực phẩm mặc dù tiện lợi, vẫn có một số lưu ý khi lưu trữ chúng ta cần lưu ý. Ảnh: Pexels.

Hộp nhựa được xem như “trợ thủ đắc lực” giúp cho việc bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh tiện lợi, an toàn hơn.

Hộp nhựa bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh là loại đồ dùng không thể thiếu trong căn bếp hiện đại vì tính tiện dụng của nó. Tuy nhiên, các loại hộp được sản xuất từ chất liệu nhựa không tốt dễ gây ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm.

Dưới đây là 3 lưu ý từ Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khi lựa chọn hộp nhựa bảo quản thực phẩm tiện lợi nhưng vẫn đảm bảo an toàn.

Lựa chọn chất liệu đảm bảo tiêu chuẩn

Hộp đựng thực phẩm an toàn, tốt cho sức khỏe phải được làm từ chất liệu an toàn, không chứa độc tố, có độ bền cao, chịu nhiệt tốt. Do đó, bạn không nên mua các loại hộp nhựa đựng thực phẩm bằng nhựa không có nguồn gốc rõ ràng, trên sản phẩm không có bất kỳ thông tin ký hiệu nào hoặc không ghi rõ chất liệu nhựa vì sẽ không thể biết được nó có an toàn cho sức khỏe hay không.

Các loại hộp nhựa an toàn sử dụng bảo quản thực phẩm nên chọn loại được sản xuất từ nhựa PP, nhựa số 2 (HDPE), số 4 (LDPE) hoặc nhựa số 1 (PET/ PETE). Hộp nhựa PET đựng thực phẩm chỉ nên dùng tối đa 2-3 lần.

Lựa chọn theo hướng dẫn của nhà sản xuất

Việc lựa chọn hộp đựng thực phẩm trong tủ lạnh còn phụ thuộc vào việc loại thực phẩm được đựng là gì, bảo quản ở ngăn mát hay ngăn đông lạnh.

Thông thường, các nhà sản xuất sẽ có hướng dẫn loại hộp nhựa nào dùng để bảo quản ở ngăn mát, loại nào dùng để bảo quản ở ngăn đông.

Các hộp đựng thực phẩm bằng nhựa polypropylene (PP) rất an toàn cho sức khỏe; ở nhiệt độ thấp, nhựa PP không tiết ra bất kỳ chất độc hại nào. Do đó, hộp nhựa PP được xem là an toàn cho việc đựng các thực phẩm trong ngăn đông.

Lưu ý khi sử dụng hộp nhựa

Hộp nhựa bảo quản thực phẩm mặc dù tiện lợi, vẫn có một số lưu ý khi lưu trữ chúng ta cần lưu ý. Đặc biệt là không cho thức ăn còn nóng vào hộp nhựa ngay lập tức do nhiều loại hộp nhựa không chịu được nhiệt độ cao, có thể làm biến đổi chất, sinh ra các chất độc hại.

Sau khi sử dụng, bạn cần vệ sinh hộp nhựa sạch sẽ, để ráo nước trước khi cất vào tủ lạnh. Đối với hộp nhựa cũ, bị trầy xước, không nên sử dụng vì khó vệ sinh, vi khuẩn dễ phát triển.

Đối với thực phẩm tươi sống, chúng ta sử dụng các hộp đựng có nắp thật chặt. Bạn cũng không nên đựng thực phẩm trong hộp nhựa quá lâu, vì có thể làm thực phẩm bị biến chất, mất chất dinh dưỡng.

Để có một mùa Tết an toàn và trọn vẹn, bên cạnh việc chuẩn bị những món ăn ngon, người tiêu dùng cũng cần lựa chọn hộp đựng thực phẩm an toàn, chất lượng.

An toàn là một trong những yếu tố quan trọng trong việc bảo quản thực phẩm. Để có một mùa Tết an toàn và trọn vẹn, bên cạnh việc chuẩn bị những món ăn ngon, người tiêu dùng cũng cần lựa chọn hộp đựng thực phẩm an toàn, chất lượng.

Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp bạn có thêm kinh nghiệm lựa chọn và sử dụng hộp đựng phù hợp với nhu cầu và mục đích sử dụng.