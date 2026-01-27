Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lương hưu, tuổi nghỉ hưu của giáo viên từ năm 2026 có gì mới?

  • Thứ ba, 27/1/2026 11:45 (GMT+7)
Những quy định mới về tuổi nghỉ hưu và chế độ lương hưu theo Luật Nhà giáo và pháp luật bảo hiểm xã hội đang thu hút sự quan tâm lớn của đội ngũ giáo viên khi chính sách bắt đầu được áp dụng từ năm 2026.

luong huu anh 1

Một giờ học của cô và trò trường THCS Nguyễn Tri Phương (Ba Đình, Hà Nội).

Từ ngày 1/1/2026, Luật Nhà giáo chính thức có hiệu lực, tạo cơ sở pháp lý mới cho việc hoàn thiện chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, trong đó có các quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu và chế độ lương hưu.

Những điều chỉnh này được xây dựng trên cơ sở kế thừa Bộ luật Lao động năm 2019, Nghị định số 135/2020 của Chính phủ, đồng thời bổ sung các cơ chế linh hoạt hơn, phù hợp với đặc thù nghề nghiệp của giáo viên.

Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135/2020, tuổi nghỉ hưu của người lao động nói chung, trong đó có giáo viên, được điều chỉnh tăng dần theo lộ trình và tiếp tục được áp dụng từ năm 2026 đối với đội ngũ nhà giáo.

Cụ thể, trong năm 2026, giáo viên nam nghỉ hưu khi đủ 61 tuổi 6 tháng, còn giáo viên nữ nghỉ hưu khi đủ 57 tuổi. Từ các năm tiếp theo, tuổi nghỉ hưu tiếp tục được điều chỉnh tăng cho đến khi đạt mốc 62 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ theo lộ trình đã được pháp luật quy định.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Luật Nhà giáo là quy định riêng đối với giáo viên mầm non. Xuất phát từ đặc thù công việc có cường độ lao động cao, áp lực lớn và yêu cầu chăm sóc trẻ nhỏ thường xuyên, luật cho phép giáo viên mầm non được nghỉ hưu sớm hơn tối đa 5 năm so với tuổi nghỉ hưu chung, nếu có nguyện vọng và đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm trở lên.

Đáng lưu ý, trong trường hợp này, giáo viên mầm non không bị giảm trừ tỷ lệ hưởng lương hưu, khác với cơ chế nghỉ hưu trước tuổi thông thường theo pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Theo đó, trong năm 2026, giáo viên mầm non nam có thể nghỉ hưu từ khoảng 56 tuổi 6 tháng, còn giáo viên mầm non nữ có thể nghỉ hưu từ khoảng 52 tuổi, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Các mốc tuổi nghỉ hưu cơ bản từ năm 2026:

Đối tượngTuổi nghỉ hưu năm 2026Ghi chú
Giáo viên nam61 tuổi 6 thángTheo lộ trình chung
Giáo viên nữ57 tuổiTheo lộ trình chung
Giáo viên mầm non namTừ khoảng 56 tuổi 6 thángNghỉ sớm tối đa 5 năm, không giảm tỷ lệ lương hưu
Giáo viên mầm non nữTừ khoảng 52 tuổiNghỉ sớm tối đa 5 năm, không giảm tỷ lệ lương hưu
Giáo sưCó thể kéo dài tối đa 10 nămTheo nhu cầu cơ sở giáo dục
Phó giáo sưCó thể kéo dài tối đa 7 nămTheo nhu cầu cơ sở giáo dục
Tiến sĩCó thể kéo dài tối đa 5 nămTheo nhu cầu cơ sở giáo dục

Bên cạnh cơ chế nghỉ hưu sớm, Luật Nhà giáo cũng cho phép kéo dài thời gian công tác đối với một số nhóm nhà giáo có trình độ chuyên môn cao, nhằm phát huy nguồn nhân lực chất lượng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Việc kéo dài thời gian công tác được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của nhà giáo, đồng thời phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của cơ sở giáo dục và đáp ứng các điều kiện về sức khỏe, năng lực chuyên môn.

Theo quy định, thời gian kéo dài tối đa không quá 5 năm đối với nhà giáo có học vị tiến sĩ, 7 năm đối với nhà giáo có chức danh phó giáo sư và 10 năm đối với nhà giáo có chức danh giáo sư. Trong thời gian công tác kéo dài, nhà giáo không đảm nhiệm chức vụ quản lý, mà tập trung vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn.

6 giờ trước

Sức khỏe và Đời sống

