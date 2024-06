Lunin xin lỗi

Chia sẻ với báo giới sau trận, Lunin thẳng thắn thừa nhận sai lầm của bản thân. Đồng thời, thủ thành của Real Madrid cũng muốn gửi lời xin lỗi đến các đồng đội khi khiến cục diện trận đấu thay đổi.

“Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến các đồng đội vì sai lầm của tôi khiến trận đấu trở nên phức tạp và khó khăn hơn với mọi người. Tất cả những gì tôi có thể nói là xin lỗi và tôi sẽ cố gắng hơn ở những trận đấu tiếp theo”, Lunin chia sẻ với đài phát thanh Tây Ban Nha Cope.

Lunin chơi tốt trong màu áo của Real Madrid suốt mùa giải 2023/24, điều này giúp anh nhận được sự tin tưởng lớn ở ĐTQG. Tuy nhiên, thủ thành 25 tuổi lại khiến người hâm mộ thất vọng khi có màn trình diễn kém cỏi ở trận ra quân của tuyển Ukraine.

Phút 29, ngôi sao của Real Madrid chuyền bóng lỗi từ sân nhà, tạo điều kiện để Nicolae Stanciu tung cú dứt điểm hiểm hóc làm rung mảnh lưới Ukraine. Đến hiệp hai, Lunin tiếp tục chơi không tốt khi không thể ngăn chặn cú sút của Razvan Marin dù bóng nằm trong tầm với.

Chung cuộc, Ukraine để thua sốc 0-3 trước Romania. Kết quả này đẩy Lunin và các đồng đội vào thế khó khi phải giành chiến thắng ở các lượt trận tiếp theo nếu muốn vượt qua vòng bảng.

Ở lượt trận thứ hai của bảng E, tuyển Ukraine sẽ chạm trán Slovakia lúc 20h ngày 21/6, còn tuyển Romania sẽ đụng độ Bỉ lúc 2h ngày 23/6.

