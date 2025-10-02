Lumière Midtown - nơi an cư và đầu tư lý tưởng cho giới tinh anh

Tọa lạc tại tâm điểm của The Global City, Lumière Midtown hội tụ những giá trị bền vững và lợi thế đặc quyền dành riêng cho giới tinh anh.

Dự án được Masterise Homes phát triển, mang đến định nghĩa mới về cuộc sống cân bằng giữa nhịp điệu sôi động của đô thị và không gian sống thư thái cùng thiên nhiên.

Lợi thế kết nối vượt trội

Tại đô thị lớn, chọn nơi an cư có thể di chuyển nhanh chóng và dễ dàng kết nối mọi nơi là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người. Với lợi thế tại trung tâm TP.HCM, Lumière Midtown đáp ứng nhu cầu sống và di chuyển với vị trí ngay mặt tiền đường Liên Phường - trục đường “xương sống” của khu đông thành phố, tiếp giáp đại lộ Đỗ Xuân Hợp, Võ Nguyên Giáp và cao tốc Long Thành - Dầu Giây.

Lumière Midtown sở hữu lợi thế kết nối đô thị và liên kết vùng.

Khi hạ tầng khu đông hoàn thiện với các công trình trọng điểm đang dần “về đích”, thời gian di chuyển từ khu vực khác của thành phố đến The Global City nói chung và Lumière Midtown nói riêng sẽ được rút ngắn đáng kể. Điển hình như trục đường Liên Phường kết nối đại lộ Võ Nguyên Giáp dự kiến thông xe năm 2025, cư dân tương lai sẽ chỉ mất khoảng 5-10 phút di chuyển từ phường Bến Thành hay phường An Khánh đến dự án.

Anh Hoàng Hiếu (phường An Khánh, TP.HCM) chia sẻ: “Khi tìm nhà, tôi muốn tập trung vào dự án vị trí đẹp, gần sát tiện ích và khu dân cư để không mất nhiều thời gian di chuyển, từ đó có thêm thời gian cho gia đình và hoạt động cá nhân. Tại trung tâm TP.HCM hiện nay, hiếm dự án nào vị trí đẹp như Lumière Midtown”.

Lợi thế an cư với 3 lớp tiện ích đặc quyền

Bên cạnh vị trí đắc địa, người mua nhà quan tâm hệ sinh thái tiện ích và cộng đồng cư dân lân cận. Hệ sinh thái phải đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống, làm việc và giải trí cho gia đình. Lợi thế của Lumière Midtown là 3 lớp tiện ích đặc quyền, từ tiện ích nội khu đến hệ tiện ích đô thị chuẩn quốc tế của The Global City, biến nơi đây trở thành lựa chọn lý tưởng cho cư dân.

Lumière Midtown có 3 lớp tiện ích đặc quyền.

Đầu tiên, hệ tiện ích nội khu với 34 tiện ích trong nhà và ngoài trời được thiết kế theo hướng đưa thiên nhiên vào không gian sống, giúp tái tạo năng lượng thân - tâm - trí cho cư dân. Kế đến là tiện ích ngay thềm nhà, với khối đế thương mại và không gian giao lưu kết nối, mang đến trải nghiệm giàu cảm xúc giữa lòng đô thị. Cuối cùng, hệ tiện ích đô thị đạt chuẩn quốc tế của The Global City, trong 15 phút đi bộ hoặc chỉ vài bước chân, cư dân sẽ dễ tiếp cận chuỗi tiện ích như trung tâm thương mại lớn bậc nhất TP.HCM quy mô 123.000 m2, trường học quốc tế, kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á…

Lumière Midtown là khu căn hộ hiếm có khi sở hữu vị trí đắc địa tại trung tâm TP.HCM.

Đến The Global City tìm hiểu dự án, chị Như Ngọc (phường Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết: “Gia đình tôi tìm căn hộ ở khu đô thị, đầy đủ tiện nghi. Sau khi tìm hiểu, tôi ưng ý với Lumière Midtown. Mọi tiện ích đều ở kế bên, đi bộ vài phút là đến, đặc biệt còn có trường học quốc tế cạnh nhà, sau này con tôi đi học cũng gần, tôi cảm thấy an tâm hơn”.

Lợi thế đầu tư với tiềm năng tăng trưởng bền vững

Yếu tố được người mua nhà đặc biệt quan tâm là pháp lý và năng lực, uy tín của chủ đầu tư. Lumière Midtown mang đến sự an tâm cho khách hàng và nhà đầu tư với nền tảng pháp lý vững chắc và năng lực vượt trội, bảo chứng từ Masterise Homes - nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế.

Lumière Midtown mang đến sự an tâm cho khách hàng và nhà đầu tư.

Với Masterise Homes, chất lượng và uy tín được đặt lên hàng đầu. Không chỉ đảm bảo chất lượng không gian sống đạt chuẩn quốc tế, Masterise Homes hiện thực hóa cam kết mang lại giá trị bền vững cho khách hàng và nhà đầu tư, bàn giao sản phẩm đúng tiến độ và trao sổ hồng đúng cam kết. Điển hình tại khu đô thị The Global City là Soho - khu nhà phố đa công năng đã hiện hữu và bàn giao hàng loạt sổ hồng cho cư dân.

Bên cạnh đó, tiềm năng tăng trưởng của Lumière Midtown còn có thể dự đoán trước dựa vào tiến độ phát triển hạ tầng khu vực. Lumière Midtown nằm trong tâm điểm của làn sóng này với dự án trọng điểm xung quanh như nút giao An Phú, đường Liên Phường, sân bay Long Thành… và được giới đầu tư “săn đón” từ khi ra mắt.

Lumière Midtown là khoản đầu tư sinh lời hấp dẫn trong trung và dài hạn.

Theo Báo cáo triển vọng 2025 của Công ty tư vấn bất động sản Avison Young, nhiều nhà đầu tư bất động sản cũng như gia đình đang chuyển hướng từ khu vực trung tâm truyền thống sang khu đô thị tích hợp nhà ở, thương mại, giải trí và giáo dục, nhằm đón đầu làn sóng phát triển và tối ưu hóa cơ hội sinh lời trong tương lai. Với lợi thế quy hoạch bài bản và tiện ích “all-in-one”, Lumière Midtown tại The Global City không chỉ là nơi an cư lý tưởng, mà còn là khoản đầu tư sinh lời trong trung và dài hạn.

