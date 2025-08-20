Lumière Midtown: Thức giấc cùng nhịp sống tinh anh nơi tâm điểm đô thị

Với hệ tiện ích “chuẩn resort” nuôi dưỡng trải nghiệm sống đầy cảm xúc, Lumière Midtown giữa tâm điểm khu đô thị The Global City trở thành lựa chọn hàng đầu của cộng đồng tinh anh.

Những mảnh ghép làm nên chất sống của giới tinh anh giờ đây không chỉ giới hạn ở món đồ hàng hiệu, môn thể thao quý tộc… mà còn nằm ở chính không gian sống. Đó là nơi nâng niu cơ thể và tâm trí, khi những giá trị tinh anh đều được thể hiện qua từng chi tiết, trong mỗi trải nghiệm hàng ngày.

Sống thư thái cùng hệ tiện ích “chuẩn resort” ngay thềm nhà

Trải nghiệm sống đầy cảm hứng được khắc họa rõ nét với Lumière Midtown - dự án cao tầng hạng sang tại tâm điểm khu đô thị The Global City, nơi kiến trúc hiện đại lấy cảm hứng từ New York giao thoa cùng hệ tiện ích “chuẩn resort”.

Tại đây, mỗi gia đình hiện đại đều có cơ hội tìm thấy tổ ấm lý tưởng với đa dạng lựa chọn căn hộ từ 1 đến 4 phòng ngủ, duplex, penthouse, penthouse duplex. Dù là gia đình trẻ, đa thế hệ hay những chủ nhân thành đạt, cộng đồng tinh anh đều có thể tìm kiếm sự riêng tư và trải nghiệm sống trọn vẹn với hệ tiện ích trong nhà, ngoài trời dành riêng cho cư dân.

Hệ tiện ích nội khu đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống của cư dân tinh anh.

Những gia chủ tại Lumière Midtown sẽ chào đón bình minh bằng một tầm nhìn khoáng đạt hướng ra đô thị đang chuyển mình, trước khi khởi đầu ngày mới với các tiện ích thể thao ngay nội khu. Từ phòng gym cao cấp, phòng yoga yên tĩnh đến hồ bơi vô cực 27 m đối xứng… tất cả đều được thiết kế tỉ mỉ, tinh tế và linh hoạt cho nhu cầu của mỗi cư dân tinh anh.

Không chỉ chăm chút thể chất và tinh thần đầu ngày, mọi trải nghiệm nội khu đều được nâng tầm nhằm hướng đến kiến tạo bầu không khí tái tạo năng lượng “thân - tâm - trí” trọn vẹn. Nếu vườn treo Sky Garden ngập tràn hơi thở biophilic sở hữu tầm nhìn khoáng đạt dành cho những cuộc gặp gỡ ngoài trời và sự kết nối trọn vẹn với thiên nhiên; thì khu vui chơi dành riêng cho trẻ em và studio sáng tạo phù hợp mọi lứa tuổi lại mang đến giờ phút giải trí đầy ý nghĩa. Ngay tại khối đế, Lumière Midtown cũng mang đến khu thương mại dịch vụ hiện đại cho nhu cầu mua sắm, giải trí, ẩm thực, hoàn thiện mảnh ghép lý tưởng của chất sống tinh anh.

Các khu vực ngoài trời được thiết kế để từng trải nghiệm đều khơi mở cảm hứng trong không gian xanh hiện đại.

Tất cả yếu tố cộng hưởng hài hòa để hoàn thiện không gian an cư sang trọng, mang lại giá trị sống xứng tầm. Đây là nơi cư dân tinh anh có thể tận dụng toàn bộ thời gian để tái tạo năng lượng, khi mỗi trải nghiệm đều được đo đếm bởi những khoảnh khắc ý nghĩa. Ở đó, họ trở thành một phần của cộng đồng cư dân tinh anh, thành đạt, nơi mỗi thành viên đều hiểu được giá trị của không gian riêng tư, cùng phát triển và gìn giữ chất sống riêng, khác biệt, ngập tràn cảm hứng.

Nhịp sống đầy cảm hứng giữa dòng chảy hiện đại

Bên cạnh không gian xanh thư thái, trải nghiệm sống mỗi ngày tại Lumière Midtown của cộng đồng cư dân tinh anh còn hiện đại và thời thượng hơn bao giờ hết nhờ vị trí ngay giữa tâm điểm phồn hoa The Global City, dễ dàng kết nối mọi nơi nhờ hạ tầng chiến lược.

Tọa lạc tại mặt tiền đường Liên Phường trọng điểm của “siêu đô thị” TP.HCM, kế cận đường Đỗ Xuân Hợp, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, nút giao An Phú, đại lộ Mai Chí Thọ, đại lộ Võ Nguyên Giáp… mỗi trục đường kết nối đến The Global City đều mở ra chuỗi giá trị mới về an cư, đầu tư cho cư dân Lumière Midtown.

Vị trí chiến lược tại trung tâm Thủ Đức, kết hợp lợi thế kết nối đến các trung tâm kinh tế, tài chính, sân bay quốc tế và những giao lộ mở rộng xuyên suốt giúp The Global City được định hình như “trung tâm của trung tâm mới”.

Lumière Midtown thừa hưởng toàn bộ lợi thế kết nối, tiềm lực phát triển và năng lượng chuyển mình của trung tâm mới The Global City.

Ngay tại “trái tim” tâm điểm phồn hoa đó, dự án cao tầng hạng sang Lumière Midtown thừa hưởng toàn bộ lợi thế về kết nối, tiềm lực phát triển và năng lượng chuyển mình của trung tâm mới, như một cách kiến tạo trải nghiệm sống thăng hoa cho cộng đồng cư dân tương lai.

Ngoài tầm nhìn thu trọn cả thành phố và cơ sở hạ tầng đẳng cấp quốc tế của một khu đô thị siêu kết nối, những chủ nhân tinh anh tại Lumière Midtown có thể chạm đến nhịp sống thời thượng chỉ trong vài phút đi bộ, nhờ vị trí đối diện trung tâm thương mại 123.000 m2 lớn nhất TP.HCM và ngay cạnh kênh đào nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á hay trường học quốc tế.

Lumière Midtown là ví dụ tiêu biểu về một không gian sống vừa thư thái, riêng tư, vừa đáp ứng mọi nhu cầu làm việc, học tập và giải trí, không giới hạn những trải nghiệm thiết thực để hoàn thiện chất sống đẳng cấp của cộng đồng cư dân tinh anh.

Hài hòa giữa kiến trúc đẳng cấp, hệ tiện ích đa dạng và sang trọng cùng khả năng kết nối giữa tâm điểm phồn hoa, Lumière Midtown là sự giao thoa giữa nhịp sống chuẩn quốc tế và chuẩn sống cá nhân hóa. Giữa dòng chảy phát triển không ngừng của xã hội, chất sống tinh anh giờ đây hội tụ ở chính không gian sống khác biệt tại Lumière Midtown, giữa tâm điểm The Global City - “trung tâm của trung tâm mới” TP.HCM.

