Luis Enrique đã đúng về Mbappe

Tuy nhiên, huấn luyện viên Luis Enrique khẳng định ngay từ đầu rằng đội bóng của ông sẽ tốt hơn mà không cần sự hiện diện của siêu sao người Pháp. Ngày trước, nhận định của Enrique khiến không ít người hoài nghi, đặc biệt khi PSG vẫn còn Mbappe, cầu thủ mà họ đầu tư rất nhiều và đã trở thành biểu tượng của câu lạc bộ. Nhưng giờ đây, những con số và kết quả thực tế chứng minh rằng quyết định của Enrique là đúng đắn, và PSG tiếp tục băng băng trên con đường thành công.

Mùa giải 2023/24, HLV Enrique mạnh dạn tuyên bố trong một cuộc họp báo trước trận đấu tại Champions League rằng đội bóng của ông sẽ chơi tốt hơn vào mùa giải tới mà không có sự góp mặt của Mbappe. Phát biểu này gây xôn xao dư luận, đặc biệt là tại Pháp, nơi cựu sao AS Monaco luôn là ngôi sao.

Tuy nhiên, việc giảm thiểu vai trò của Mbappe trong đội hình từ mùa giải trước là một chiến lược thông minh của Enrique. Ông chuẩn bị đội bóng không chỉ để đối mặt với những thách thức trong nước mà còn hướng đến các mục tiêu lớn hơn ở châu Âu, trong khi không phụ thuộc vào một cá nhân duy nhất.

Thực tế chứng minh rằng Luis Enrique đã đúng. Sau khi Mbappe không gia hạn hợp đồng và quyết định rời PSG vào mùa hè 2024, đội bóng này thể hiện một phong độ ấn tượng, gần như không thể bị đánh bại.

PSG của Enrique chứng minh rằng đội bóng này không chỉ có Mbappe, mà còn là một tập thể mạnh mẽ, đồng đều, và sáng tạo. Trong suốt mùa giải 2024/25, PSG tiếp tục thống trị Ligue 1, đồng thời có thể chinh phục cú ăn ba lịch sử.

Sau 28 trận đấu tại Ligue 1, PSG giành được 23 chiến thắng và chỉ hòa 5 trận. Thành tích này giúp đội bóng giành chức vô địch sớm nhiều vòng. Họ giờ hướng tới mục tiêu trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử giải đấu này kết thúc mùa giải mà không phải nhận một thất bại nào.

Điều đáng chú ý là trong suốt mùa giải này, PSG cho thấy sự thăng hoa trong lối chơi tấn công, một phần nhờ vào triết lý rõ ràng của Luis Enrique. HLV người Tây Ban Nha không chỉ thay đổi cách vận hành đội bóng mà còn khai thác tối đa khả năng của các cầu thủ, từ những ngôi sao như Vitinha, Fabian Ruiz cho đến những cầu thủ trẻ như Warren Zaire-Emery. Những cái tên này, cùng với sự chỉ đạo tài tình của Enrique, giúp PSG tạo ra một sức mạnh khủng khiếp trên sân cỏ.

Đặc biệt, dù không có Mbappe, PSG vẫn duy trì được một lối chơi tập thể mạnh mẽ và ổn định. Lối chơi của đội bóng hiện nay không còn dựa vào những pha solo xuất thần hay những bàn thắng tuyệt vời của Mbappe mà thay vào đó là sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cầu thủ, từ tấn công đến phòng ngự.

Chính điều đó giúp PSG không bị rối loạn khi thiếu vắng ngôi sao hàng đầu của mình, thay vào đó, CLB phát huy sức mạnh tổng thể để duy trì thành tích bất bại. Đây là sự khác biệt lớn nhất của đội chủ sân Parc des Princes.

Chủ tịch Nasser Al Khelaïfi cũng khẳng định rằng ngôi sao của PSG hiện tại chính là tập thể đội bóng. “Bây giờ, ngôi sao chính là đội bóng. Tôi không thể chỉ ra ai là cầu thủ hay nhất”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 11. Một một minh chứng cho thấy PSG tìm thấy một con đường mới, không phụ thuộc vào một cá nhân, mà là một đội bóng với sức mạnh tập thể vượt trội.

Với phong độ ấn tượng này, PSG đặt ra mục tiêu lớn hơn: giành cú ăn ba lịch sử. Sau khi vô địch Ligue 1, đội bóng của Enrique đang hướng tới Cúp quốc gia và Champions League, nơi họ sẽ đối đầu với Aston Villa ở tứ kết. Mặc dù Mbappe đã ra đi, PSG vẫn là một đội bóng cực kỳ mạnh mẽ và không thể bị xem nhẹ, bất kể là ở trong nước hay tại đấu trường châu lục.

Luis Enrique giảm bớt áp lực cho các cầu thủ, thay vì chỉ tập trung vào việc giành chiến thắng, ông khuyến khích họ chơi một lối bóng đá đầy tốc độ và cống hiến. Đó chính là bí quyết giúp PSG phát triển mạnh mẽ và thăng hoa hơn bao giờ hết.

Mùa giải này, PSG không chỉ đứng vững mà còn thăng tiến mạnh mẽ mà không có sự hiện diện của Mbappe. Mặc dù ngôi sao Pháp rời đi, đội bóng của Luis Enrique vẫn chứng minh rằng họ có thể tiếp tục mạnh mẽ mà không phụ thuộc vào một cá nhân nào.

Chính sự chuyển mình này đưa PSG đến một tầm cao mới, nơi tập thể và triết lý chiến thuật của Enrique sẽ tiếp tục là chìa khóa để họ gặt hái những thành công lớn trong tương lai.

