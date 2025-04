PSG đang có bộ ba tiền vệ hay nhất châu Âu

Bộ ba tiền vệ Vitinha, Fabián Ruiz và Joao Neves vừa giúp đội bóng bảo vệ thành công chức vô địch Ligue 1 mùa 2024/25, hứa hẹn là chìa khóa giúp PSG hướng tới mục tiêu lớn hơn: giành chức vô địch Champions League lần đầu tiên trong lịch sử.

Không thể phủ nhận, hàng tiền vệ của PSG hiện nay là một trong những bộ ba mạnh nhất châu Âu. Sức mạnh của họ nằm ở khả năng kiểm soát trận đấu, sự kết hợp hoàn hảo giữa thể lực, kỹ thuật và khả năng tấn công. Trong đó, Vitinha, Fabian Ruiz và Joao Neves là ba nhân tố chủ chốt, tạo nên một thế trận vững chắc và sắc bén, giúp đội bóng hoàn toàn thống trị Ligue 1 mùa giải 2024/25, đồng thời chưa để thua trận nào.

Nếu phải tìm ra cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất trong bộ ba này, Vitinha chắc chắn là người được nhắc đến đầu tiên. Dù không gây ấn tượng mạnh mẽ trong mùa giải đầu tiên tại PSG dưới thời Christophe Galtier, nhưng khi Luis Enrique đến, Vitinha nhanh chóng trở thành cánh tay phải của ông. Anh là cầu thủ có số trận đấu nhiều nhất dưới sự dẫn dắt của Enrique (87 trận), thể hiện vai trò then chốt trong lối chơi của PSG.

Vitinha là một tiền vệ năng động, luôn duy trì nhịp độ thi đấu nhanh chóng, tạo ra sức ép liên tục lên đối thủ và giúp PSG triển khai tấn công. Anh đứng thứ sáu ở châu Âu về số lần giúp đội bóng tiến hành các pha bóng trực tiếp lên phía trên, thể hiện sự quan trọng của mình trong việc kiểm soát trận đấu và phát động các đợt tấn công.

Bên cạnh Vitinha, Ruiz cũng có một mùa giải bùng nổ, đặc biệt dưới sự dẫn dắt của Enrique. Sau thời gian dài không đáp ứng được kỳ vọng, Ruiz chứng tỏ mình là một trong những tiền vệ xuất sắc của PSG. Sau khi giành chức vô địch Euro 2024 cùng Tây Ban Nha, Ruiz khẳng định lại giá trị của mình và trở thành trụ cột không thể thiếu trong đội hình của PSG.

Anh sở hữu sự kết hợp hoàn hảo giữa thể lực và kỹ thuật, giúp PSG vừa phòng ngự, vừa tấn công một cách hiệu quả. Ruiz đang giữ kỷ lục về chuỗi trận bất bại dài nhất của một cầu thủ PSG tại Ligue 1, với 50 trận, kéo dài từ mùa giải 1947/48. Vừa qua, Luis Enrique cũng thừa nhận sai lầm khi không đưa anh vào đội hình tham dự World Cup 2022 tại Qatar, và giờ đây, anh là một trong những tiền vệ xuất sắc châu Âu.

Luis Enrique không quên bổ sung một tài năng trẻ vào bộ ba tiền vệ của PSG. Joao Neves, cầu thủ trẻ đầy triển vọng, được coi là "nhân bản" của Gavi mà Enrique rất yêu mến khi còn làm huấn luyện viên của Tây Ban Nha.

Neves không chỉ nổi bật với khả năng tổ chức và kiểm soát trận đấu mà còn rất xuất sắc trong việc phá vỡ lối chơi của đối phương. Đặc biệt, anh còn thể hiện khả năng ghi bàn trong những tình huống bất ngờ, điều ít ai ngờ tới từ một tiền vệ.

Ngoài khả năng chuyền bóng điêu luyện, Neves còn là một trong những cầu thủ có số lần tắc bóng nhiều nhất tại PSG, thể hiện sự toàn diện trong lối chơi. Luis Enrique thậm chí đã thử nghiệm Neves ở vị trí hậu vệ biên trong một số trận đấu, và anh hoàn thành xuất sắc vai trò này, chứng tỏ mình là một cầu thủ đa năng và đầy tiềm năng.

Mặc dù bộ ba Vitinha, Ruiz và Neves đã làm mưa làm gió tại khu vực giữa sân, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc một tài năng trẻ như Warren Zaïre-Emery phải ngồi dự bị. Zaïre-Emery, cầu thủ được kỳ vọng rất nhiều và từng được Enrique tin tưởng khi còn rất trẻ, giờ đây không còn là lựa chọn chính trong đội hình.

Tuy nhiên, sự xuất sắc của bộ ba tiền vệ này là lý do chính giải thích cho điều này, và đây không phải là điều quá bất ngờ. Hơn nữa, Zaïre-Emery vẫn có cơ hội để thể hiện tài năng của mình trong tương lai.

Dù vừa giành chức vô địch Ligue 1, mục tiêu lớn nhất của PSG vẫn là Champions League. Bộ ba tiền vệ Vitinha, Ruiz và Neves sẽ tiếp tục là những nhân tố quan trọng trong hành trình giành chức vô địch châu Âu đầu tiên trong lịch sử PSG.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng này, đội chủ sân Parc des Princes hoàn toàn có thể mơ về một tương lai sáng sủa, với chức vô địch Champions League đầu tiên, điều mà đội bóng đang rất khát khao. Sắp tới, PSG sẽ gặp Aston Villa tại tứ kết cúp châu Âu - một thử thách không hề quá tầm với họ.

Với một bộ ba tiền vệ mạnh mẽ và tài năng như Vitinha, Ruiz và Joao Neves, Luis Enrique thành công trong việc xây dựng một đội hình vững chắc, đặc biệt là ở khu vực trung tuyến. Bộ ba này không chỉ là nền tảng vững chắc cho thành công tại Ligue 1 mà còn sẽ đóng vai trò quyết định trong việc PSG tiến xa tại các giải đấu lớn ở châu Âu.

