Luật sư Mark Zuckerberg kiện Meta

Luật sư Mark Steven Zuckerberg kiện Meta vì nhiều lần bị khóa tài khoản Facebook do trùng tên với CEO công ty.

Một luật sư trùng tên với CEO Meta kiện ông lớn mạng xã hội. Ảnh: Bloomberg.

Một luật sư tại Indianapolis, bang Indiana (Mỹ), đang đệ đơn kiện Meta Platforms sau nhiều lần tài khoản Facebook cá nhân và doanh nghiệp bị khóa do trùng tên với Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg.

Người khởi kiện là Mark Steven Zuckerberg, luật sư chuyên về phá sản. Trong trao đổi với kênh truyền hình địa phương 13News, ông cho biết Meta liên tục coi tên mình là “giả mạo” và khóa tài khoản với lý do “mạo danh người nổi tiếng”.

“Tôi là Mark Steven. Còn anh ấy là Mark Elliot”, luật sư nhấn mạnh và cho rằng việc nhầm lẫn này đã kéo dài suốt nhiều năm qua.

Theo đơn kiện, tài khoản doanh nghiệp của ông đã bị đình chỉ 5 lần trong 8 năm. Facebook cá nhân mất 4 lần. Luật sư Mark Steven Zuckerberg cho biết dù Meta nhiều lần xin lỗi và khôi phục quyền truy cập, tình trạng này vẫn liên tục lặp lại.

Trong phản hồi gửi trang công nghệ Gizmodo, đại diện Meta xác nhận đã khôi phục tài khoản và thừa nhận sai sót.

“Chúng tôi đã khôi phục lại tài khoản của Mark Steven Zuckerberg, sau khi phát hiện tài khoản bị vô hiệu hóa do nhầm lẫn. Chúng tôi đánh giá cao sự kiên nhẫn của ông Zuckerberg và đang nỗ lực ngăn chặn sự việc tương tự trong tương lai”, đại diện Meta nói.

Tuy vậy, vị luật sư cho biết quá trình kháng nghị thường kéo dài nhiều tháng. Lần gần nhất, ông mất tới nửa năm mới lấy lại được tài khoản. Việc không thể sử dụng Facebook để quảng cáo dịch vụ và liên hệ khách hàng đã khiến ông thiệt hại hàng nghìn USD.

“Họ có nhiều tiền, nhiều luật sư và nhiều nguồn lực hơn tôi. Tôi không muốn gây sự, nhưng tôi chưa tìm ra cách khác để khiến họ dừng lại. Một công ty công nghệ hàng đầu thế giới mà không thể xử lý dứt điểm tình huống như thế này, thậm chí không vận hành hiệu quả quy trình kháng cáo, rõ ràng là có vấn đề”, vị luật sư chia sẻ với truyền hình địa phương

Trong đơn kiện, Mark Steven Zuckerberg yêu cầu Meta khôi phục vĩnh viễn các tài khoản, hoàn trả chi phí quảng cáo bị mất và bồi thường thiệt hại. Ông cũng bày tỏ mong muốn được CEO Mark Elliot Zuckerberg trực tiếp xin lỗi.

Đây là vụ kiện đầu tiên xuất phát từ việc trùng tên với CEO Meta, nhưng không phải lần đầu Facebook gặp tranh cãi liên quan đến chính sách xác minh danh tính. Từ đầu thập niên 2010, nền tảng này từng đối mặt làn sóng phản đối mạnh mẽ do yêu cầu người dùng sử dụng tên thật theo giấy tờ pháp lý. Chính sách khi đó khiến nhiều nghệ sĩ, người chuyển giới và cộng đồng người bản địa Mỹ bị khóa tài khoản vì không dùng tên hợp pháp.