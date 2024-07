Luật lạ đời của chung kết Copa America 2024

Sáng 15/7 (giờ Hà Nội), tuyển Argentina và Colombia sẽ đụng độ nhau tại SVĐ Hard Rock, Mỹ. Nếu hai đội hoà nhau sau 90 phút, họ sẽ bước vào hiệp phụ với tổng thời gian 30 phút. Nếu đội thắng cuộc vẫn chưa lộ diện, hai bên sẽ vào loạt đá luân lưu.

Điều này không xảy ra tại các trận tứ kết, bán kết và tranh hạng ba, nơi các đội sẽ vào thẳng loạt penalty nếu hoà nhau sau 90 phút. Quy định này khác với EURO 2024 hay các giải đấu lớn thông thường.

Điều đó đồng nghĩa rằng thể thức thi đấu hiệp phụ chỉ được áp dụng trong trận chung kết. Theo AS, LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL) công bố quy định lạ lùng trên trước khi Copa America 2024 khởi tranh.

Tại trận chung kết giải đấu, tuyển Argentiana và Colombia sẽ đối đầu nhau để xác định ngôi vương cho giải đấu cấp ĐTQG lâu đời nhất thế giới. Ở đó, cuộc đụng độ giữa hai nhạc trưởng với áo số 10 đồng thời là đội trưởng hai đội, Lionel Messi và James Rodriguez, gây chú ý.

Hành trình vào chung kết của hai bên khá trái ngược. Trong khi Argentina dễ dàng về nhất vòng bảng và chỉ gặp các đối thủ yếu hơn tại vòng knock-out, Colombia phải vượt qua bảng đấu có Brazil và trận bán kết gặp Uruguay đang sở hữu phong độ cao.

