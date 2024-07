Khác biệt ‘một trời một vực’ giữa EURO và Copa America

EURO hay Copa America hay hơn là thắc mắc của rất nhiều CĐV giới túc cầu trong hè 2024. Câu trả lời thuộc về cảm nhận của mỗi người. Điều chắc chắn duy nhất là hai giải đấu này rất khác nhau.

EURO và Copa America 2024 không giống về phong các thi đấu của các đội và nhịp độ của các trận đấu. Ngoài truyền thống chơi bóng vốn khác nhau giữa hai châu lục, giới chuyên gia xác định nguyên nhân còn nằm ở khác biệt về điều kiện sân đấu. Điều này dẫn đến nhiều chênh lệch về số pha phạm lỗi và số thẻ được trọng tài rút ra.

Chuyên gia phân tích dữ liệu với tài khoảnTonyElHabr đăng tải lên mạng xã hội biểu đồ cho thấy số đường chuyền tại EURO và Copa America 2024 có chênh lệch lớn. Trên bài đăng, tác giả bình luận: “Hai giải đấu này như thi đấu hai môn thể thao khác nhau”.

Trong tổng 76 trận đấu tính đến hết vòng tứ kết của hai giải đấu, tất cả 20 trận đấu có số đường chuyền trung bình mỗi phút cao nhất đều thuộc về EURO. Màn chạm trán giữa Italy và Albania (2-1) tại vòng bảng đứng đầu với trung bình 12,2 đường chuyền/phút.

Còn trong nhóm 20 trận đấu có số đường chuyền trung bình mỗi phút thấp nhất, các cuộc đối đầu tại Copa America chiếm đa số. Trận giữa Jamaica và Ecuador (1-3) tại vòng bảng đứng đầu với 6,1 đường chuyền/phút, chỉ bằng một nửa trận giữa Italy và Albania.

So sánh hai trận đấu trên, tuyển Italy thực hiện tổng cộng 809 đường chuyền so với con số 372 của Albania. Trong khi đó, Jamaica và Ecuador chỉ có lần lượt 332 và 275 đường chuyền trong suốt trận, thấp hơn thấy rõ.

Tuy nhiên, đừng nghĩ số đường chuyền tỉ lệ thuận với nhịp độ trận đấu. EURO 2024 chứng minh điều ngược lại. Các đội tuyển trình diễn lối chơi thận trọng, dựa nhiều vào khả năng kiểm soát bóng chắc chắn và kiên nhẫn chờ thời cơ.

Trong khi đó, Copa America đem đến những diễn biến trực diện với tốc độ cao. Bóng có thể nhanh chóng được luân chuyển từ đầu đến cuối sân, khả năng càn lướt và mạo hiểm của các cầu thủ được đề cao.

Sự khác biệt này có thể do chất lượng mặt sân tại Mỹ, điều mà HLV Marcelo Bielsa chỉ trích thậm tệ trước trận tranh hạng ba giữa Uruguay và Canada sáng 14/7 (giờ Hà Nội). Điều này bắt buộc các đội phải chuyền dài và xử lý cá nhân nhiều hơn, vì chuyền ngắn dễ khiến bóng đi lập bập và làm hàng thủ tổn thương.

Không chỉ vậy, các sân bóng tại Copa America nhỏ hơn EURO và nhỏ hơn tiêu chuẩn FIFA nên có thể ảnh hưởng tới nhịp độ của các trận đấu. Phần lớn các sân tại Mỹ chỉ dài 100m và rộng 64m, thấp hơn tiêu chuẩn 105x68m do FIFA quy định.

Chất lượng mặt cỏ và diện tích sân không đáp ứng tiêu chuẩn được cho là lý do khiến các trận đấu tại Copa America 2024 cho thấy những diễn biến khác so với EURO.

HLV Dorival Junior của tuyển Brazil thừa nhận sân nhỏ buộc các cầu thủ phải chơi rắn hơn và chuyển đổi trạng thái nhanh hơn, vì đối phương có thể nhanh chóng áp sát và tiếp cận khung thành hoặc lùi về phòng ngự.

Các sân bóng tại Mỹ chủ yếu được thiết kế cho bóng đá Mỹ (American football). Trước khi Copa America 2024 diễn ra, đã có nhiều lời phàn nàn về điều này. Diện tích sân nhỏ khiến các đội phải thích nghi về mặt đấu pháp và khiến nhịp độ trong các trận đấu khác biệt đáng kể so với EURO.

Với việc Mỹ đăng cai tổ chức World Cup 2026, những sân bóng tại đây cần được cải tạo sao cho phù hợp với tiêu chuẩn FIFA.

Lối đá với tốc độ nhanh của Copa America dẫn đến nhiều tình huống tranh chấp 50/50 và các pha phạm lỗi. Tính đến hết vòng bán kết, các trận đấu tại Mỹ có trung bình 26,17 lần trọng tài xác định lỗi mỗi trận, so với 22,4 trong các trận tại Đức.

8 chiếc thẻ đỏ đã được rút ra tại Copa America 2024, trong khi EURO 2024 chỉ có 6 dù có nhiều hơn 20 trận đấu. Về số thẻ vàng, giải đấu châu Âu bất ngờ cao hơn với 4,7 chiếc/trận trong khi giải châu Mỹ chỉ có 3,7. Điều này có thể ám chỉ rằng các trọng tài EURO nghiêm khắc hơn trong việc phạt thẻ vàng.

Song, nếu nhìn vào số bàn thắng, không có khác biệt lớn giữa hai giải đấu. Tổng số lần lưới rung hiển nhiên nhỉnh hơn tại EURO do có nhiều trận đấu hơn. Nhưng nếu xét số bàn thắng trung bình mỗi trận, chênh lệch chỉ là 0,11.

Các trận đấu tại EURO 2024 trung bình có 2,28 bàn/trận, trong khi Copa America là 2,17. Điều này cũng cho thấy lối chơi trực diện với tốc độ cao và thiên về thể chất của các đội châu Mỹ chưa hẳn có thể đem đến nhiều bàn thắng như lối chơi kiểm soát bóng chậm rãi hơn của châu Âu.

Điều thú vị là số bàn thắng trung bình mỗi trận của cả hai giải đấu đều giảm so với kỳ trước. Năm 2021, EURO chứng kiến trung bình 2,78 bàn/trận, trong khi Copa America có 2,32.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.