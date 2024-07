Tử huyệt của Tây Ban Nha đã lộ từ cặp bài trùng

Thành công của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024 chắc chắn có công lớn của hàng tiền vệ. Và khi nhắc đến tuyến giữa của "La Roja", người ta nhớ ngay người cầm trịch trận đấu Rodri. Suy nghĩ chủ quan này khiến nhiều đội thất bại.

Tất cả thường hay quên một tiền vệ lùi khác của Tây Ban Nha, một người rất quan trọng trong lối chơi của đội. Một nhân tố chưa hề khiến đội bóng xứ bò tót thất bại mỗi khi bước chân vào sân. Ở đây, chúng ta đang nói về Fabian Ruiz.

Ở đâu cần, Fabian Ruiz có

Rodri chơi rất hay và được truyền thông chú ý nhiều vì đã nổi bật sẵn từ trong màu áo Man City những mùa giải gần đây. Nhưng trong đội hình Tây Ban Nha, Fabian Ruiz cũng có đóng góp không hề thua kém.

Nếu Rodri giúp Manchester City có chuỗi 74 trận bất bại trước khi thua Manchester United trong trận chung kết FA Cup vào tháng 5, thì Fabian Ruiz sở hữu chuỗi 28 lần ra sân bất bại. Đáng chú ý, đó là 28 trận khoác áo "La Roja", gồm cả 5 trận tại EURO (Fabian Ruiz không đá trận thủ tục gặp Albania - PV)

Trong 5 trận ra sân tại giải lần này, Fabian Ruiz đều đá chính trong vai trò tiền vệ phòng ngự lệch trái khi đá cặp với Rodri ở giữa sân hay đá tiền vệ trái nếu HLV Luis de la Fuente bố trí ba người ở tuyến giữa.

Bản đồ nhiệt về số lần chạm bóng của Fabian Ruiz trong trận thắng Pháp

Nhưng cầu thủ đang chơi cho PSG không ngại di chuyển theo chiều ngang vào khu vực trung tâm. Bản đồ nhiệt trong trận bán kết gặp Pháp cho thấy số 8 của Tây Ban Nha hoạt động tích cực như thế nào trên khắp sân, liên tục hoán đổi vị trí với hậu vệ trái Marc Cucurella hay với đối tác Rodri.

Còn khi có bóng bên cánh trái, Fabian Ruiz đều là trung tâm trong cơ cấu kiểm soát bóng của Tây Ban Nha. Bản đồ chuyền bóng của "La Roja" trong hai trận đấu khó chơi trước Đức và Pháp thể hiện rõ điều đó.

Ở tuyến giữa Tây Ban Nha giàu năng lượng, Fabian Ruiz phát huy vai trò mạnh mẽ. Là một cầu thủ thuận chân trái có kỹ thuật tốt, khả năng cầm bóng của tiền vệ 28 tuổi giúp Tây Ban Nha thoát pressing rất tốt và tạo đột biến cao bên hành lang trái.

Chúng ta phải thừa nhận không có nhiều cầu thủ trên thế giới có thể tạo tầm ảnh hưởng trong việc cầm bóng như Rodri. Mùa trước, tiền vệ của Man City có số đường chuyền thành công (103) và số lần chạm bóng (126) mỗi 90 phút nhiều hơn bất kỳ ai khác trong lịch sử Premier League.

Tại EURO 2024, Fabian Ruiz hoạt động không kém gì đối tác. Cả hai có chỉ số kiểm soát bóng gần hệt nhau. Trung bình mỗi 90 phút, Rodri có nhiều đường chuyền hơn một chút (71,5 so với 67,3) và cũng chỉ nhiều hơn Fabian Ruiz một lần chạm bóng (88 so với 87).

Nhưng cần nhớ vị trí trên sân của họ hơi khác nhau nên vai trò cũng khác nhau. Do đá ở vị trí cao hơn Rodri, Fabian Ruiz hoạt động sâu hơn trên phần sân đối phương và phải xử lý bóng mạo hiểm hơn.

Trong số những cầu thủ có số lần kiểm soát bóng thành công nhất ở 1/3 giữa sân, Rodri dẫn đầu với 22 lần, Fabian Ruiz xếp sau với 16 lần. Nhưng nếu xét bảng các cầu thủ kiểm soát bóng thành công nhất ở khu vực 1/3 cuối sân, Fabian Ruiz lại đứng đầu với 12 lần, gấp đôi Rodri.

Đâu khó có Fabian Ruiz

Là cầu nối giữa phòng thủ và tấn công, Fabian Ruiz được giao nhiệm vụ tiếp bóng cho đồng đội ở phía trên. Trong suốt EURO 2024, cầu thủ số 8 của "La Roja" có trung bình 4,6 đường chuyền tịnh tiến mỗi 90 phút, tỷ lệ cao nhất so với bất kỳ tiền vệ nào của Tây Ban Nha.

Số đường chuyền tịnh tiến mà Fabian thực hiện tại EURO 2024

Để so sánh rõ hơn 2 cầu thủ, Rodri chỉ có 2,8 đường chuyền tịnh tiến mỗi 90 phút. Điều đó cho thấy, ngôi sao Man City đang thực hiện vai trò kiểm soát bóng thận trọng hơn, còn Fabian Ruiz chấp nhận rủi ro cao hơn: 24,3% số đường chuyền của tiền vệ này hướng về phía trước, so với 18,4% của Rodri.

Những đường chuyền tịnh tiến rất cần thiết để gây áp lực nhưng những đường chuyền đột phá xuyên khoảng trống các tuyến của đối phương (line-breaking passes) còn tốt hơn vì chúng có thể chọc thủng đội hình đối thủ. Đây là đòn tủ mà Fabian Ruiz rất xuất sắc.

Số 8 đã hoàn thành nhiều đường chuyền vượt tuyến hơn bất kỳ ai trong đội tuyển Tây Ban Nha. Những cầu thủ hiếm hoi tại EURO 2024 có chỉ số này tốt hơn Fabian Ruiz (41) là Granit Xhaka (47) và Toni Kroos (50).

Fabian Ruiz không chỉ có kỹ năng chuyền bóng mà khả năng kiểm soát bóng tốt trong không gian chật hẹp giúp anh phá thế bế tắc. Trong số tất cả tiền vệ tại EURO 2024 chơi hơn 180 phút, Fabian Ruiz đứng thứ bảy về số lần rê bóng hoàn thành mỗi 90 phút (2,2).

Trong số 7 người đó, chỉ Mateo Kovacic hoàn thành những pha rê bóng đó với tỷ lệ thành công cao hơn (85,6%) so với 68,8% của Fabian.

Và cuối cùng là nói đến đóng góp tiền tươi thóc thật của Fabian Ruiz cho đội bóng. Với 2 bàn thắng và 2 pha kiến tạo, cầu thủ của PSG in dấu trong 4 bàn thắng của Tây Ban Nha, chỉ kém mỗi Olmo (3 bàn, 2 kiến tạo) nhưng cầu thủ số 10 lại được chơi tự do và đá cao hơn nhiều so với số 8.

Có thể nói tuyến giữa của Tây Ban Nha có hai lá phổi nhưng các cầu thủ đối phương quá chú ý đến danh tiếng của Rodri mà quên mất Fabian nên để cầu thủ này có đất diễn khá nhiều. Nếu tuyển Anh tìm cách chia cắt được 2 lá phổi này, cô lập được Fabian Ruiz, "Tam sư" sẽ có cơ hội giành chiến thắng.