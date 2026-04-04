Lừa đảo tiền ảo ONUS: Thuê KOLs định hướng, lôi kéo nhiều nhà đầu tư

Cục An ninh kinh tế (A09) đã công bố nhiều chi tiết cho thấy thủ đoạn tinh vi của Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vương) trong việc vận hành hệ sinh thái tiền ảo ONUS, qua đó huy động dòng tiền khổng lồ từ nhà đầu tư.

Bị can Vương Lê Vĩnh Nhân.

Tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức diễn ra chiều qua (3/4), Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế đã thông tin liên quan đến vụ án sàn giao dịch ONUS.

Ông cho biết, tính đến ngày 23/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vuong, SN 1984 tại Cần Thơ) và 8 đồng phạm về 2 tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Eric Vương và đồng phạm đã vận hành hệ sinh thái tiền ảo ONUS để huy động hàng tỷ USD, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng của nhà đầu tư.

Nói về thủ đoạn của các đối tượng, Đại tá Phạm Mạnh Hùng cho hay, năm 2018, Eric Vuong và Trần Quang Chiến (tại khu đô thị Lê Trọng Tấn, Hà Nội) cùng đồng bọn lập trình tạo ra đồng tiền ảo VNDC và sàn giao dịch VNDC Wallet. Đến tháng 10/2021, VNDC Wallet đổi tên thành ONUS.

Sau đó, các đối tượng đã sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn rất tinh vi, đưa thông tin sai lệch tạo niềm tin cho nhà đầu tư, dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Cụ thể, VNDC được quảng cáo là đảm bảo bằng lượng tài sản tương ứng ký quỹ tại các ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam theo tỷ lệ 1:1, nhưng thực tế số lượng VNDC phát hành không được ký quỹ tại các ngân hàng để đảm bảo tính thanh khoản.

Thứ hai, các đối tượng đã tổ chức các lễ ký kết và truyền thông VNDC đầu tư vào chuỗi cửa hàng bánh mì SnackHouse nhằm mở rộng mạng lưới ra toàn bộ khu vực: 30 điểm bán ở Cần Thơ, 200 điểm bán ở Miền Tây và 1.000 điểm bán bánh mì trên cả nước. Người tiêu dùng có thể sử dụng voucher VNDC để đổi lại bánh mì tại tất cả các chi nhánh Snack House, nhưng thực tế không có.

Thứ ba, VNDC kết hợp cùng các đối tác Trustpay JSC và Go24 ATS JSC ra mắt sàn thương mại điện tử "Siêu thị VNDC" - kênh tiêu dùng và mua sắm cho cộng đồng người dùng VNDC, nhưng thực tế chưa có sàn mua sắm này.

Ngoài ra, các đối tượng đã thuê KOLs (là những người, cá nhân có sức ảnh hưởng rất lớn trong cái lĩnh vực công nghệ), tuyển dụng đại lý, "chân rết" để định hướng, dẫn dắt, truyền cảm hứng và tìm kiếm, lôi kéo, quảng bá dẫn đến rất nhiều nhà đầu tư tham gia.

Thứ tư, các đối tượng thông báo công bố VNDC và sàn giao dịch VNDC Wallet (sau là sàn ONUS) do VNDC Holding và Onus Technology tại Singapore phát hành. Nhưng thực tế các công ty này do chính đối tượng Vương Lê Vĩnh Nhân và Trần Quang Chiến đứng tên thành lập.

Mở rộng quy mô, lặp lại mô hình lừa đảo

Sau khi lôi kéo được rất nhiều nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến cùng đồng bọn lập trình, hợp tác tạo ra nhiều đồng tiền ảo khác nhau như là LABUBU, HNG, BDS và can thiệp dùng Bot tạo lệnh mua bán ảo nhằm thao túng, điều chỉnh giá các đồng tiền ảo này theo mong muốn của chúng. Sau một thời gian vận hành, thao túng làm giá, khi các nhà đầu tư thua lỗ, các đối tượng sẽ dừng việc tạo lệnh mua bán ảo, dừng việc truyền thông để đồng tiền ảo về đúng bản chất và không còn giá trị. Sau đó, các đối tượng tiếp tục phát hành các dự án Token tiền ảo khác và lặp lại đúng quy trình như vậy.

Hệ sinh thái ONUS được xác định có quy mô đặc biệt lớn: Niêm yết gần 600 dự án tiền ảo; Có khoảng 5,5 triệu tài khoản; Dòng tiền giao dịch lên tới hàng tỷ USD.

Để vận hành, các đối tượng đã thành lập 52 công ty trong và ngoài nước cùng một quỹ đầu tư, hoạt động dưới danh nghĩa pháp nhân độc lập nhưng thực chất chung một bộ máy điều hành, nhằm che giấu dòng tiền và hợp thức hóa hoạt động huy động vốn.

Trong các ngày 20–21/3, lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét hàng chục địa điểm tại nhiều tỉnh, thành phố, triệu tập hơn 140 người liên quan.

Theo CQĐT, đây là một hệ sinh thái rất lớn, có quy mô đặc biệt lớn và các đối tượng đã chiếm đoạt của rất nhiều tiền của các nhà đầu tư. Hiện nay, Cơ quan điều tra đang tập trung để bóc gỡ, tiếp tục đấu tranh mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng và triệt để các hành vi theo quy định của pháp luật.