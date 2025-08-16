Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lửa bao trùm chợ thực phẩm ở Đồng Tháp giữa đêm

  • Thứ bảy, 16/8/2025 06:51 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Giữa đêm, đám cháy bất ngờ bùng lên dữ dội tại chợ thực phẩm Tam Nông, nằm ven tỉnh lộ 844 (thuộc xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp) kèm theo nhiều tiếng nổ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 15/8, người dân phát hiện đám cháy bùng lên bên trong chợ. Ngọn lửa sau đó lan rất nhanh ra xung quanh. Người dân cùng lực lượng tại chỗ dùng bình cứu hỏa dập lửa song bất thành.

Chay cho dem Dong Thap anh 1

Ngọn lửa bao trùm khu chợ. Ảnh: Ý Tây.

Theo một người dân có nhà đối diện chợ cho biết, đám cháy rất lớn, lan đến cửa hàng gas nên kèm theo nhiều tiếng nổ vang, gây khó khăn cho việc chữa cháy. Chợ này chuyên bán cá, thực phẩm. Ban đêm thường không có người ở lại.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Đồng Tháp đã điều động nhiều xe, hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với công an địa phương, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở để chữa cháy.

Sau khoảng một giờ, đám cháy được khống chế. Đám cháy không gây thiệt hại về người, nhưng làm nhiều tài sản bị thiêu rụi, hư hỏng. Hiện cơ quan chức năng đang thống kế thiệt hại tài sản.

Áng văn đẹp về phương Nam

Đất rừng phương Nam là tác phẩm nổi tiếng nhất của Đoàn Giỏi. Câu chuyện có bối cảnh đặc trưng của vùng Tây Nam Bộ, với rừng tràm bạt ngàn, với con thuyền lênh đênh, với sóng nước bập bềnh, với bạt ngàn cảnh sắc thiên nhiên ưu đãi. Tác phẩm ra đời khi nhà văn sống xa quê hương: sau năm 1954, Đoàn Giỏi ra Bắc tập kết. Ông sống tại Hà Nội tới mãi sau 1975 mới trở lại Sài Gòn.

30 năm sống xa quê hương Tiền Giang nhưng lúc nào ông cũng nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Có lẽ chính nỗi nhớ quê hương đó đã hun đúc nên những tác phẩm lớn, vẫn còn giá trị mãi với người đọc Việt.

H. Bằng/Tiền Phong

