Lừa bán giấy in online, chiếm đoạt 5 tỷ đồng

Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT) cảnh báo hình thức lừa đảo mới là bán giấy in qua mạng Internet cho các cửa hàng photocopy, sau đó chiếm đoạt tiền.

Theo Cục An toàn thông tin, cuối tháng 12/2023, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Hoài Trương (SN 1984, trú tại, Quận 1, TPHCM).

Đối tượng này đã gọi điện, kết bạn với các chủ cửa hàng tạp hóa, photocopy để bán giấy in giá rẻ kém chất lượng, lừa đảo 5 tỷ đồng . Hàng nghìn người trên cả nước đã thành nạn nhân của đối tượng này.

Người dân cần đề nghị người bán hàng online cam kết về chất lượng.

Công an tỉnh Bắc Giang và Công an TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Hoài Trương tại Quảng Ninh, lực lượng công an đã thu giữ 18 điện thoại di động các loại, 9 sim số điện thoại và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã sử dụng nhiều số điện thoại “rác”, tạo lập tổng 19 tài khoản ngân hàng khác nhau để phục vụ hành vi gọi điện, kết bạn mạng xã hội với các chủ cửa hàng tạp hóa và photocopy để giới thiệu giấy in giá rẻ.

Khi nạn nhân đặt hàng, đối tượng sẽ tiến hành đặt mua giấy in từ một cửa hàng khác giá rẻ hơn nhiều lần để giao tới cửa hàng của nạn nhân. Tiếp đó, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào những tài khoản đối tượng cung cấp.

Để ngăn chặn hành vi lừa đảo nêu trên, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân cảnh giác khi giao dịch mua - bán hàng hoá trên không gian mạng.

Cần kiểm tra thông tin kỹ thông tin về người bán hàng; tìm đến những địa chỉ uy tín và đáng tin cậy.

Đồng thời, đảm bảo rằng người bán cung cấp đủ thông tin về sản phẩm, hình ảnh, nguồn gốc xuất xứ để tránh mua phải hàng kém chất lượng; Tìm hiểu về chính sách hoàn tiền, chắc chắn giá tiền phù hợp với chất lượng sản phẩm để đòi quyền lợi khi cần thiết.