Khởi tố cán bộ kiểm lâm tham gia đánh bạc

Ngày 7/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trên địa bàn huyện về tội “đánh bạc”.

Trước đó, vào lúc 15h30 ngày 26/12/2023, Công an xã Ia Rsai (huyện Krông Pa) phối hợp với Công an huyện bắt quả tang 4 đối tượng gồm: Phạm Thị Dung (SN 1988, trú buôn Enan, xã Ia Rsai), Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1974, trú TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), Trần Công Minh (SN 1977, trú thôn Sông Ba, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa) và Nguyễn Thị Hồng (SN 1984, trú thôn Huy Hoàng, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) đang đánh bài phỏm ăn thua bằng tiền.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 20,9 triệu đồng tiền trên chiếu bạc và trong người các đối tượng. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đưa các đối tượng về công an huyện để làm việc.

Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định đối tượng Nguyễn Ngọc Sơn đang là cán bộ kiểm lâm công tác tại Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa.

Hiện cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “đánh bạc”. Trong đó, bị can Hồng đang bị tạm giam, 3 bị can còn lại được cho tại ngoại.