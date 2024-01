Triệt phá tổ chức lừa đảo tinh vi từ những manh mối thông tin mơ hồ

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) bóc gỡ thành công tổ chức lừa đảo tinh vi, hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố, với số tiền chuyển khoản, giao dịch thể hiện lên đến cả nghìn tỷ đồng.

Ngày 21/11/2022, Công an quận Hoàng Mai tiếp nhận đơn trình báo của bà Lê (SN 1959, trú tại quận Hoàng Mai) tố giác bị các đối tượng chiếm đoạt số tiền hơn 6,8 tỷ đồng dưới hình thức đầu tư chứng khoán quốc tế trên sàn Zenomarket.

Tường trình của bị hại cho thấy khoảng cuối tháng 10/2022, bà Lê nhận được nhiều cuộc điện thoại của một người tự giới thiệu tên là Nguyễn Hữu Tài làm quản lý tại sàn chứng khoán Zenomarket và mời bà Lê tham gia. Tài khoe trụ sở văn phòng tại khu Bitexco ở TP. HCM và hiện sống tại tòa Lanmark 81.

Vụ lừa đảo gần 7 tỷ đồng

Sau nhiều lần liên lạc qua điện thoại và ứng dụng mạng xã hội, bà Lê đồng ý lập tài khoản để tham gia. Tài nói với bà Lê là anh ta cũng nạp tiền vào tài khoản của bà Lê, sau 3-6 ngày thì thanh toán và rút tiền về tài khoản của bà Lê để bà chuyển trả cho mình.

Tổng số tiền mà bà Lê đã nạp vào tài khoản tại sàn Zenomarket là 276.300 USD . Tất cả giao dịch, bà Lê đều chuyển qua số tài khoản mang tên Công ty TNHH ROWNA, ngân hàng ACB. Lần cuối, Tài yêu cầu bà phải nạp 1 triệu USD để “cứu” tài khoản vì tài khoản của bà Lê đang bị “âm” lệnh nhiều.

Lực lượng chức năng khám xét một văn phòng của “tập đoàn lừa đảo”.

Thời điểm này, có một người tên Gia Huy cũng tham gia hướng dẫn bà Lê đầu tư chứng khoán. Bà Lê liên lạc với người này qua số điện thoại và sau đó biết mình đã bị các đối tượng lừa tiền nên đến cơ quan công an trình báo.

“Được sự phân công của chỉ huy đơn vị giao tiếp nhận xác minh đơn, ngay ban đầu tôi đã nhận định độ khó của vụ việc cũng như độ “quái” của đối tượng lừa đảo. Bởi thông tin, tài liệu người bị hại cung cấp khá ít và mơ hồ, chỉ bao gồm số tài khoản ngân hàng đã chuyển tiền, số điện thoại của đối tượng sử dụng để liên lạc”, đại úy Lê Quang Vượng, cán bộ Đội CSHS Công an Hoàng Mai nhớ lại.

Điều tra viên này cũng cho biết đối với loại tội phạm lừa đảo qua mạng, những thông tin mà bị hại còn lưu giữ được đa phần là ảo. Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, Công an quận Hoàng Mai đã chỉ đạo Đội CSHS phân công điều tra viên, trinh sát giỏi tham gia điều tra, xác minh, tránh để đối tượng tẩu tán tài sản và tiêu hủy tài liệu, chứng cứ.

Kiên trì lần theo từng dấu vết

Sau khi áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, thông tin cơ quan công an thu thập được vẫn rất mơ hồ. Tất cả tài liệu bị hại cung cấp đều rất ít giá trị cho quá trình điều tra. Số tài khoản ngân hàng đứng tên công ty, nhưng xác minh qua địa chỉ công ty đăng ký thì đây là công ty “ma”, số điện thoại sử dụng là sim “rác”… Không nản chí, các chiến sĩ vẫn kiên trì rà soát, truy tìm mọi thông tin, dấu vết.

Ngày 6/5/2023, trinh sát thu lượm được manh mối về tài khoản mạng xã hội mang tên Gia Huy cùng Chứng minh thư loại 9 số với thông tin khá rõ về ngày tháng năm sinh, quê quán, nơi ở. Tuy nhiên khi xác minh, trinh sát phát hiện chứng minh thư trên bị làm giả và đối tượng sử dụng giấy tờ giả này đi lừa đảo có tên thật là Nguyễn Văn Lộc (SN 1989, quê quán Nghệ An).

Trước diễn biến này, Ban Chỉ huy Công an quận Hoàng Mai đã chỉ đạo Đội CSHS lập ngay tổ công tác, trong đó có đại úy Lê Quang Vượng, chuyên tâm lần theo những dấu vết đối tượng để lại. Kết quả không phụ nỗ lực bỏ ra, các chiến sĩ xác định đối tượng Lộc đang sinh sống tại khu vực TP Thủ Đức (TP.HCM). Đi sâu tìm hiểu, cơ quan công an nắm được Lộc sống tại căn hộ chung cư trên đường Nguyễn Thị Định, phường An Phú, TP Thủ Đức và làm tại Công ty TNHH USIN VN (địa chỉ đường Xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức).

Tiếp tục áp dụng biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã xác định được ổ nhóm của Lợi có khoảng trên 30 người, làm việc 8-21h hàng ngày tại 2 địa điểm là tầng 6 tòa nhà số 10 Nguyễn Đăng Giai và tầng 4 tòa nhà số 59 Xa lộ Hà Nội.

“Đến lúc này, chúng tôi nhận định đây không còn là hoạt động của đối tượng lừa đảo đơn lẻ nữa mà có đường dây, tổ chức, thực hiện hành vi phạm tội dưới vỏ bọc công ty”, đại úy Lê Quang Vượng nhớ lại. Đó cũng là yếu tố để trinh sát báo cáo đề xuất cấp trên cho xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu thập tài liệu chứng cứ, xử lý hành vi của các đối tượng.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập, ngày 20/5/2023, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với các lực lượng thuộc Công an TP.HCM và Công an TP Thủ Đức tiến hành khám xét khẩn cấp tại tầng 6 tòa nhà số 10 Nguyễn Đăng Giai cùng tầng 4 tòa nhà số 59 Xa lộ Hà Nội. Tại đây, cơ quan công an phát hiện 60 nhân viên của Công ty TNHH USIN VN đang làm việc, tạm giữ 42 máy tính xách tay, 60 điện thoại di động, 3 ôtô. Đúng với bản chất những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, quá trình đấu tranh với các đối tượng gặp rất nhiều khó khăn bởi chúng không thành khẩn khai báo, quanh co chối tội.

Cảnh tỉnh nhiều địa phương

“Ngay khi chuyên án khởi động, chúng tôi đã báo cáo và nhận được sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng như sự phối hợp trách nhiệm của lực lượng CSHS, lực lượng An ninh mạng của Công an TP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an”, chỉ huy Công an quận Hoàng Mai bày tỏ.

Ngày 8/6/2023, để phục vụ mở rộng điều tra chuyên án, Ban chuyên án tiếp tục điều động thêm lực lượng từ nhiều đơn vị khác vào TP.HCM, Đà Nẵng, cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh). Kết quả đã làm rõ thêm 13 văn phòng do các đối tượng thuê của 10 công ty khác nhau để hoạt động. Qua khám xét khẩn cấp 13/13 văn phòng, lực lượng công an thu giữ thêm 804 máy tính xách tay các loại, 2 đầu thu camera và nhiều tài liệu, sổ sách. Trong các ngày 2/6 và 8/6/2023, Công an quận Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 11 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Ban chuyên án xác định Công ty TNHH USIN VN được thành lập ngày 3/11/2021 do Nguyễn Văn Bách (SN 1991, trú tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội) là người đại diện pháp luật, trụ sở chính tại phường Xuân Hòa, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Mặc dù không được cấp giấy phép, Công ty USIN VN vẫn tuyển dụng các nhân viên và hoạt động trong lĩnh vực tư vấn chứng khoán, tài chính, nhằm mục đích lôi kéo khách hàng tham gia để chiếm đoạt tài sản. Công ty này thuê đối tượng Bùi Trung Đức làm tổng quản lý, chịu trách nhiệm nắm mọi hoạt động để đưa ra phương hướng cho các nhân viên thực hiện. Đức trực tiếp thuyết trình các cuộc hội thoại mẫu, kịch bản gọi điện để nâng cao kỹ năng, vốn từ, “truyền cảm hứng” cho các nhân viên thông qua việc nêu gương các nhân viên hướng dẫn khách nạp tiền nhiều.

Công ty đưa ra chính sách, những nhóm hoạt động đạt doanh số cao, tiền thưởng lớn sẽ được thăng chức nhanh để nhân viên hết mình dụ dỗ càng nhiều khách hàng nạp tiền càng tốt. Công ty USIN VN duy trì, điều hành các bộ phận kế toán, nhân sự, kỹ thuật IT, Kinh doanh, chăm sóc khách hàng. Các văn phòng làm việc đều không treo biển, nhân viên được quán triệt không tiếp xúc, gặp gỡ với ai trong thời gian làm việc, không ra khỏi văn phòng khi không có việc cấp bách. Thậm chí, nhân viên đi làm phải tìm cách để để tránh bị lộ vị trí văn phòng làm việc.

Quá trình điều tra đến nay xác định, các đối tượng đã sử dụng các sàn giao dịch để thực hiện hành vi phạm tội, gồm: Londonex.com, ZenoMarkets.com, CHMarkets.com, TradeTime.com, LPL.com, JASS.com, DexInvesting.com... để mọi người hiểu nhầm là tham gia đầu tư chứng khoán quốc tế. Các trang web trên về bản chất đều đã được lập trình sẵn, gắn với tài khoản ngân hàng do Công ty USIN VN quản lý. Nhân viên khi vào làm việc được đào tạo quy trình tiếp xúc với khách hàng thông qua ứng dụng Zoiper, mạng xã hội, Telegram... Sau đó, nhân viên cung cấp các thông tin sai sự thật, tạo niềm tin để khách hàng tin tưởng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng gắn với sàn giao dịch.

Ban chuyên án bước đầu xác định, trong khoảng thời gian từ năm 2022 đến nay, các đối tượng đã sử dụng 6 trang web và 6 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của 362 khách hàng tham gia đầu tư vào các sàn chứng khoán quốc tế với tổng số tiền khoảng 20,5 tỷ đồng . Còn số tiền thực tế đã chuyển vào các tài khoản ngân hàng trong khoảng thời gian trên lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Vụ án đang được điều tra mở rộng và Công an TP Hà Nội đã có văn bản đề nghị cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp, có văn bản chỉ đạo công an các tỉnh, thành phố rà soát các vụ việc đã và đang giải quyết có phương thức, thủ đoạn phạm tội tương tự thông qua các sàn giao dịch và tài khoản ngân hàng nêu trên.